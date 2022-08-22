Российский автобизнес в условиях работы под санкциями (выпуск четвертый). Август

Мы продолжаем публиковать хронику событий в российском автопроме и на авторынке, связанных с санкциями, объявленными против нашей страны после начала спецоперации в Украине. За прошедшие полгода таких новостей было немало: какие-то компании с участием иностранного капитала ушли из страны, другие - взяли паузу, третьи - сумели найти выход из кризиса и возобновили свою работу в России. Конечно, пострадали производственные и логистические цепочки, объемы авторынка значительно снизились, а вместе с ними - и объемы сопутствующего бизнеса. Некоторым направлениям - оказана серьезная государственная поддержка, другие «выплывают» сами. В стране разрешен параллельный импорт, и Минпромторг опубликовал официальный перечень товаров, которые можно привозить с помощью нового механизма. Ленту предыдущих событий можно просмотреть здесь: 1 выпуск, 2 выпуск, 3 выпуск. Сегодня мы публикуем августовскую хронику, которая также полна самых разнообразных новостных поводов, дающих актуальное представление о ситуации в автобизнесе.

1 августа калужский завод Continental возобновил работу после остановки в июле и продолжил обеспечивать отгрузку продукции для российских покупателей.

Власти Москвы и КАМАЗ решили инвестировать в завод «Москвич» 5 млрд рублей.

Автозавод «Урал» 1 августа возобновил производство после планового корпоративного отпуска, который проходил с 18 по 31 июля.

Компания GAC в первых числах августа возобновила поставки новых автомобилей в Россию и начала отгрузки дилерам – следом за флагманским внедорожником GS8 в страну доставили и партию кроссоверов GS5.

Минпромторг сообщил, что по госпрограммам стимулирования спроса в июле продано более 3,3 тысячи автомобилей.

АВТОВАЗ продолжил расширять модельную гамму автомобилей семейства LADA Granta 2022 модельного года, запустив версии #CLUB для седана и лифтбека Granta и Quest для Granta Cross.

Российский сайт Renault прекратил работу. При попытке зайти на него происходит переадресация на специальный раздел сайта LADA, где регистрируют клиентов Renault.

АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств LADA Granta и LADA Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года.

Работникам «ЛАДА Ижевск» предложены компенсации за добровольное увольнение. Среди мер по поддержке также – предложение работникам постоянных рабочих мест на других предприятиях города и региона.

3 августа эксперты АВТОСТАТ подвели итоги июля на авторынке. В июле россияне купили новых легковых автомобилей на 9% больше, чем в июне, но в 4 раза меньше, чем год назад.

Стало известно, что завод по производству шин в Ленинградской области после ухода Nokian Tyres из России сменит лейбл и будет искать новые рынки сбыта.

В первых числах августа российская компания Ural Motorcycles запустила производство мотоциклов «Урал» в Казахстане – на вновь созданных мощностях в Петропавловске, откуда техника будет поставляться на экспорт в дальнее зарубежье.

4 августа опубликован отчет АЕБ по июлю: российский авторынок в июле 2022 года снизился на 75%.

Эксперты «АВТОСТАТ» подсчитали, что в июле объем российского рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) был на 2,8% меньше, чем в июне, и на 62,4% хуже результата июля 2021 года.

4 августа Совет директоров АВТОВАЗа утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства LADA Vesta из Ижевска в Тольятти – на линию B0. Рестарт производства запланирован на начало весны.

АВТОВАЗ показал изображение принципиально новой электрической версии LADA e-Largus, производство которой будет налажено на заводе «ЛАДА-Ижевск».

Эксперты «АВТОСТАТ» подсчитали, что в июле объем российского рынка новых грузовых автомобилей был на 15,3% больше, чем в июне, но на 30,6% хуже результата июля 2021 года.

«Группа ГАЗ» сообщила, что ведет подготовку к серийному производству нового автобуса среднего класса CITYMAX-9, которое начнется на Павловском заводе в четвертом квартале 2022 года.

Эксперты подсчитали, что в июле доля китайских автомобилей на рынке РФ превысила 24%

Компания Haval запатентовала в России внешность компакт-кросса Monster

4 августа компания «Чери Автомобили Рус» на прошедшем мероприятии в Москве представила дилерам новый бренд в России – OMODA.

Эксперты «АВТОСТАТ» констатировали: доля премиум-сегмента на российском рынке опустилась до рекордно низкого уровня: всего 4% от общего объема рынка легковых машин.

С конвейера предприятия «ЛАДА Ижевск» 4 августа сошла последняя партия из 240 автомобилей LADA Vesta NG, выпущенных из оставшихся в наличии комплектующих.

5 августа президент «АВТОВАЗа» сообщил, что предприятие в августе начнет выпуск автомобилей LADA Granta, оснащенных подушками безопасности.

Минпромторг исключил Renault из списка параллельного импорта: компания обещает возобновить поставки запчастей через АВТОВАЗ.

Горьковский автозавод 8 августа возобновил производство после корпоративного отпуска, который проходил с 25 июля по 7 августа.

Объявлено, что новый электромобиль Evolute, производство которого наладят на липецком заводе «Моторинвест», будет презентован в последних числах августа в онлайн-формате. Производство должно начаться в сентябре.

8 августа прошла информация, что АВТОВАЗ выпустил несколько экземпляров хэтчбека LADA XRAY из оставшихся в наличии комплектующих и что завод фактически закрыл проект LADA XRAY: у дилеров они почти закончились.

Эксперты автомобильного рынка России прогнозируют, что в нынешних условиях таксопарки скоро почувствуют острую нехватку автомобилей.

Ввоз автомобилей с пробегом через Дальний Восток вырос на треть.

9 августа глава российского центра «Иранцы за рубежом» сообщил об уже имеющихся договоренностях на сборку иранских машин в нашей стране.

https://www.autostat.ru/news/52269/

«Моторинвест» получила ОТТС на свой электрокроссовер Evolute i-Joy, который станет первой моделью бренда на российском рынке. Производство новинки планируется начать в третьем квартале 2022 года.

В первой декаде августа Great Wall начал сертификацию внедорожников Tank в России.

Депутаты Государственной думы разработали законопроект, предусматривающий введение льготного режима при ввозе автомобилей из-за рубежа некоторыми категориями граждан (многодетные семьи, ветераны боевых действий).

Российские дилеры Renault начали получать оригинальные запчасти через «дочку» АВТОВАЗа – дистрибьютора запчастей «Лада Имидж».

11 августа Совет директоров АВТОВАЗа обсудил планы развития предприятия. В планах - продолжить антикризисные мероприятия, во второй половине года выпустить почти 140 тысяч автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием.

Японская компания Yokohama, которая в конце марта объявила о временной приостановке работы своего завода в Липецкой области из-за возникших сложностей с доставкой сырья, возобновила производство автомобильных шин на предприятии в ОЭЗ «Липецк».

С 15 августа АВТОВАЗ вернулся к пятидневной рабочей неделе.

Компания JAC в рамках дилерской конференции в Сочи (18 и 19 августа) анонсировала появление в России двух новых кроссоверов – JS4 и JS6.

15 августа АВТОВАЗ возобновил производство внедорожника LADA Niva Travel.

В середине августа директор Iran Khodro объявил, что еще до конца 2022 года его предприятие намерено начать экспорт автомобилей в Россию.

В рамках проходящего в Москве Международного форума «Армия-2022» состоялась презентация новой версии гражданского внедорожника «Стрела», разработкой которого занимается «Военно-промышленная компания» совместно с Конструкторским бюро молодежи при МГТУ им. Баумана.

АВТОВАЗ в середине августа начал сборку автомобилей, оснащенных подушками безопасности. Первые экземпляры LADA Granta Classic'22 с «аэрбегами» сошли с конвейера предприятия.

Австрийская компания Steyr Automotive свернула проект по организации производства на своих мощностях «ГАЗелей NN». Сборку в Австрии предполагалось начать в 2023 году, однако на фоне событий вокруг Украины в марте Steyr приостановил партнерство с ГАЗом, а в июле принял решение окончательно отказаться от него.

АВТОВАЗ возобновил продажи коммерческих версий LADA Granta 2022 модельного года, выпускаемых дочерней компанией «ПСА ВИС-АВТО»: в линейку коммерческих LADA Granta входит 11 моделей с различными типами грузового отсека.

Минпромторг РФ продлил сроки действия СПИК в автомобильной промышленности на период до 31 декабря 2033 года.

Автомобильный завод «Урал» в рамках Международного форума «Армия-2022» представил прототип полностью автономного грузового автомобиля.

Минпромторг разработал новую стратегию развития автопрома до 2035 года. https://www.autostat.ru/news/52365/

Назван перечень приоритетных компонентов для локализации в российском автопроме. https://www.autostat.ru/news/52366/

Завод «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области в ближайшие 6 лет планирует достигнуть уровня локализации более 80%.

Правительство РФ объявило, что государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан).

Продолжение следует.

Фото: «АвтоСпецЦентр»



