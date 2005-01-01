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Стоимость владения автомобилем
Исследование «Стоимость владения автомобилем» (ТСО - Total Cost of Ownership) проводится "АВТОСТАТ" на регулярной основе.
Впервые 15 декабря в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day состоялось награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем 2021» (ТСО - Total Cost of Ownership), учрежденной «АВТОСТАТ».
При расчете премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 марок. Всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций.
Методика учитывает расходы, связанные с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации.
Был составлен рейтинг моделей, владеть которыми наиболее выгодно. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации.
Основными параметрами для расчета были взяты:
период владения автомобилем – 3 года,
суммарный пробег – 45 000 км,
возраст владельца – 35 лет,
стаж вождения – 10 лет.
Первое ежегодное исследование «Стоимость* владения автомобилем» (ТСО - Total Cost of Ownership). Показатели** рассчитаны по итогам 2021 года.
Участвовало: более 150 моделей и 370 модификаций 33 брендов.
* Стоимость километра пробега указана без учета потери стоимости автомобиля.
** Использование информации / материалов запрещено без согласования с ООО "АВТОСТАТ". Для уточнения условий напишите, пожалуйста, на email avb@autostat.ru
Подробнее об исследовании Вы можете узнать, посмотрев трансляцию Autostat Analytic Day, блок по Стоимости владения автомобилем (ТСО) начинается на отметке 4:43:36. Приятного просмотра!