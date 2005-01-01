Total Cost of Ownership 2021 | АВТОСТАТ

Стоимость владения автомобилем

Исследование «Стоимость владения автомобилем» (ТСО - Total Cost of Ownership) проводится "АВТОСТАТ" на регулярной основе.

 

Впервые 15 декабря в рамках онлайн-форума Autostat Analytic Day состоялось награждение победителей премии «Стоимость владения автомобилем 2021» (ТСО - Total Cost of Ownership), учрежденной «АВТОСТАТ».

 

При расчете премии оценивалась стоимость владения автомобилей наиболее популярных модификаций 33 марок. Всего в рейтинге приняли участие более 150 моделей и 370 модификаций.

 

Методика учитывает расходы, связанные с покупкой автомобиля – страхование, транспортный налог, зимние шины, техобслуживание, топливо – в зависимости от условий и региона эксплуатации.

 

Был составлен рейтинг моделей, владеть которыми наиболее выгодно. Итоговый результат по модели учитывает региональные особенности стоимости владения и объемы продаж каждой модификации.

 

Основными параметрами для расчета были взяты:

 

    период владения автомобилем – 3 года,
    суммарный пробег – 45 000 км,
    возраст владельца – 35 лет,
    стаж вождения – 10 лет.

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