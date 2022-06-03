Автопром под санкциями (выпуск 2). Идет четвертый месяц операции в Украине

С 25 мая 2022 года начался четвертый месяц со дня старта военной операции России в Украине и с запуска экономических санкций, влияющих на промышленность нашей страны и в том числе на автомобильную отрасль. С самого начала операции мы ведем хронику постсанкционных отраслевых событий. Первые три месяца этой автомобильной «летописи» вошли в публикацию «Санкции и их влияние на автомобильную отрасль России». Сеейчас мы подготовили второй выпуск, куда вошли краткие новости, начиная с 24 мая. Весь июнь мы будем продолжать пополнять этот выпуск свежими данными.

На 24 мая выпуск легковых автомобилей продолжается лишь на двух заводах в России (УАЗ и Haval).

Объявлено, что первой моделью АВТОВАЗа, которую завод выпустит после затянувшегося простоя, станет LADA Granta в упрощенной версии. Такие автомобили дилеры ожидают в продаже во второй половине июня.

С 25 мая вступили в силу санкции в отношении «Группы ГАЗ», применение которых Минфин США отсрочивал в течение 4 лет. Теперь любые финансовые сделки резидентов США с «Группой ГАЗ» и его дочерними предприятиями должны быть прекращены.

Российские дилеры Volkswagen получили письма от руководства компании с сообщением, что производство автомобилей в России в ближайшем будущем не возобновится. О закрытии площадок в Нижнем Новгороде и Калуге пока речи не идет, продолжатся и поставки запчастей.

Доля приостановившего операции в России французского автоконцерна Renault в АВТОВАЗе перешла под контроль «НАМИ».

«НАМИ» стал единственной организацией в России, которой дано право на «оценку соответствия колесных транспортных средств (шасси) техническим требованиям».

26 мая стало известно, что АВТОВАЗ в связи с отсутствием комплектующих продлит простой еще на неделю, с 30 мая по 3 июня включительно.

Вступление в силу американских санкций против «Группы ГАЗ» приведет к тому, что компания не сможет продолжать сборку автомобилей Volkswagen и Skoda на площадке в Нижнем Новгороде.

С 26 мая КАМАЗ отменил сокращенную трехдневную рабочую неделю, которая была введена с 15 марта, и работает в обычном пятидневном режиме. Трехдневка осталась для тех, кто работал с международными партнерами.

27 мая губернатор Калининградской области сообщил, что завод «Автотор» вернется к производству автомобилей после доставки комплектующих, которые задержались в Европе.

Минпромторг подтвердил, что ведется работа по привлечению в производство автомобилей «Москвич» китайского производителя, а мэр Москвы - что на бывшем заводе «Рено» не будут выпускаться старые модели «Москвич», там будут производить «самые современные модели».

Стало известно, что японский импортер автомобилей LADA в обход санкций продолжает импортировать новые машины и запчасти к ним.

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на поддержку автокомпонентной отрасли.

27 мая стало известно, что дебют Hyundai Creta N Line пройдет в Бразилии вместо России.

27 мая АВТОВАЗ отправил в цех отгрузки последние два автомобиля Sandero Stepway. Производство Renault в России можно считать завершенным.

С 28 мая Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на безвозмездной основе занял пост председателя Совета директоров АВТОВАЗа. Расчет на то, что так будет эффективнее оказывать помощь предприятию.

Петербургский завод Hyundai, который с 1 марта приостановил производство автомобилей в связи с нехваткой комплектующих, продлил простой до 30 июня.

30 мая калининградский завод «Автотор» возобновил производство автомобилей, остановленное с 1 мая на время коропоративного отпуска, но испытывает трудности с комплектующими. Предприятие снизило объемы производства и выпускает в основном некомплектные машины.

1 июня заявлено, что предприятия «Группы ГАЗ» в июне будут работать в графике полной рабочей недели. В мае сокращенная неделя тоже не вводилась.

Росстат сообщил, что за четыре месяца 2022 года с российских конвейеров сошло 264 тыс. легковых автомобилей (-47,4% к прошлому году), в апреле - 20 тыс. шт. (-85,4% к прошлому году). Грузовых машин за 4 месяца произведено 52,5 тыс. шт. (-5,6%), в апреле - 12,2 тыс. шт.(-30,4%).

АВТОВАЗ планирует с 6 июня возобновить работу на линии сборки автомобилей LADA Granta, на сборке B0 и Niva простой будет продлен до 10 июня. С 6 июня по 4 сентября на производствах АВТОВАЗа в Тольятти и Ижевске планируют ввести режим 4-дневной рабочей недели.

Продолжение следует