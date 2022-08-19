Минпромторг разработал новую стратегию развития автопрома до 2035 года

Минпромторг РФ совместно с отраслевым институтом НАМИ разработал проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года.

Среди ключевых целей стратегии – обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукцией с высоким уровнем локализации (не менее 80%) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую экономику, сообщает пресс-служба Минпромторга. Необходимый объем инвестиций на период 2023 – 2035 годов в НИОКР и организацию производства компонентов для выпуска высоколокализованной продукции оценивается в 2,7 трлн рублей. Как отмечается, финансирование инвестиционной программы будут обеспечено бизнесом, при государственной поддержке за счет различных финансовых и регуляторных мер. Стимулирование спроса на продукцию и программы обновления парка потребует 500 – 600 млрд рублей, столько же понадобится на финансирование экспорта.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за шесть месяцев 2022 года российские автозаводы выпустили на внутренний рынок 266,7 тыс. легковых автомобилей, что на 61% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В июне данный показатель составил 9,4 тыс. машин – это на 92% меньше, чем годом ранее. Стоит отметить, что на сегодняшний день среди производителей легковых автомобилей продолжают работать АВТОВАЗ, УАЗ и тульский завод Haval, в то время как конвейеры остальных предприятий оставались в простое в связи с санкционными ограничениями или нехваткой комплектующих вследствие разрыва логистических цепочек из-за ситуации вокруг Украины.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», Минпромторг РФ продлит сроки действия СПИК в автомобильной промышленности на период до 31 декабря 2033 года. Такие меры позволят скорректировать сроки окупаемости инвестиционных проектов и повысить стабильность условий их реализации на фоне недружественных действий со стороны иностранных государств. Также это позволит обеспечить создание 10-летнего горизонта планирования, что увеличит привлекательность российского автопрома с точки зрения инвестиций в его развитие. Напомним, механизм СПИК предусматривает, что инвестор берет на себя обязательства по реализации инвестпроекта на основе современной технологии с целью создания серийного промышленного производства, при этом государство на федеральном и региональном уровнях обеспечивает неизменность условий реализации проекта, в том числе налоговых.

О ситуации в российском автопроме в условиях санкций – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ