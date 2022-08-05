Доля китайских автомобилей на рынке РФ превысила 24%

В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».
Также эксперты отмечают, что впервые «китайцы» на нашем рынке опередили «корейцев», заняв второе место в общем зачете. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%.
Напомним, что доля «китайцев» на российском рынке стала стремительно расти, начиная с апреля. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, в июне – 21%. И вот в июле она установила очередной рекорд – 24,3%. Иными словами, каждый четвертый купленный в прошлом месяце новый легковой автомобиль был из КНР.
Свыше 90% всех «китайцев», которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда – Chery (2577 шт.), Geely (2323 шт.), Haval (2155 шт.), EXEED (1012 шт.). При этом объемы остальных марок составили менее 200 единиц.
Самым популярным китайским автомобилем в июле стал кроссовер Geely Coolray, который разошелся тиражом в 1219 экземпляров. На втором месте – Haval Jolion (1162 шт.). Далее следуют две модели Chery – Tiggo 7 PRO и Tiggo 4 (1134 и 777 шт. соответственно). За ними расположились два кроссовера Geely – Atlas PRO и Tugella (580 и 516 шт. соответственно). На седьмой строчке находится Chery Tiggo 8 PRO, который купили 508 россиян. На восьмой и девятой позициях оказались две модели EXEED – VX и TXL (348 и 345 шт. соответственно). Десятое место, с одинаковыми результатами (по 322 шт.), поделили между собой два кроссовера Haval – F7 и F7x.
О том, почему растет доля «китайцев» на российском рынке, подробно рассказали наши эксперты в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года», посвященного итогам июля. Его видеозапись доступна по ссылке.
Фото: Geely, КЛЮЧАВТО