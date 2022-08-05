Доля китайских автомобилей на рынке РФ превысила 24%

В июле 2022 года россияне купили 8642 новых легковых автомобиля китайских марок, что составляет 24,3% от общего объема рынка. Это выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт».

Также эксперты отмечают, что впервые «китайцы» на нашем рынке опередили «корейцев», заняв второе место в общем зачете. Доля корейских брендов в июле составила 21,2%, а у отечественных марок, которые остаются лидерами, этот показатель равен 30,9%.

Напомним, что доля «китайцев» на российском рынке стала стремительно расти, начиная с апреля. Если в январе – марте она находилась на уровне 9,5%, то в апреле составила 12,6%, в мае – 16,9%, в июне – 21%. И вот в июле она установила очередной рекорд – 24,3%. Иными словами, каждый четвертый купленный в прошлом месяце новый легковой автомобиль был из КНР.

Свыше 90% всех «китайцев», которые приобрели россияне в июле, пришлось на четыре бренда – Chery (2577 шт.), Geely (2323 шт.), Haval (2155 шт.), EXEED (1012 шт.). При этом объемы остальных марок составили менее 200 единиц.