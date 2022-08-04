АВТОВАЗ показал электрический фургон LADA Largus

АВТОВАЗ показал изображение принципиально новой электрической версии LADA e-Largus, производство которой будет налажено на заводе «ЛАДА-Ижевск». Детали проекта в компании обещают раскрыть позже.

Напомним, обычные универсалы и фургоны LADA Largus выпускаются на производственной площадке АВТОВАЗа в Тольятти, однако из-за нехватки комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек, в марте их производство было приостановлено. В настоящее время на предприятии ведется подготовка к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА-Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: АВТОВАЗ