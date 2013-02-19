Отзывы о наших конференциях

Форум «Used Cars Forum 2019» (Used Car Awards 2019) (24.04.2019)

Воробьева Анна, КИА Шереметьево, Химки

АВТОСТАТ вы молодцы! Каждое новое мероприятие интереснее и интереснее! Набор спикеров и содержание – все это позволяет участникам получать интересные и новые решения.

Белоусов Александр, Авто Ринг, Челябинск

Был на предыдущей конференции, и в апреле 2019г. Молодцы! Выросли! Отличная площадка для игроков автомобильного рынка. Уровень участников высокий.

Пронин Денис, Ай Би Эм, Кемерово

Очень своевременная тема, много интересных спикеров. Много конкретных, нужных данных.

Коропченко Максим, Инкадеа Рус, Москва

Интересная, содержательная и своевременная конференция. Как вариант развития контента – приглашение иностранных спикеров.

Галишников Сергей, Тойота Банк, Москва

Интересная панельная дискуссия. Благодарю АВТОСТАТ за актуальные темы и организацию мероприятия.

Небесский Максим, Викинги, Тольятти

Интересная статистика, кейсы от дилеров, IT продукты. Хороший объем информации, есть над чем поработать и что изменить в своем дилерском центре.

Трегуб Роман, Русфинанс Банк, Москва

Интересный опыт коллег из Авито Авто, Фреш Авто и Автосеть РФ. Есть вещи, которые узнал впервые и буду применять в работе.

Веретельников Павел, Рольф, Cанкт-Петербург

Представлены интересные и полезные продукты в сфере кредитования и анализа стока. Большое количество новых it-продуктов для бизнеса автомобилей с пробегом.

Форум «ForAuto-2019» (Residual Value 2019) (20.02.2019)



Мирзоева Елена, аналитик, Газпромбанк Автолизинг, Москва

Спасибо за высокий уровень организации форума. Все четко и понятно. Отличный вариант с разделением сессий. Ваш Форум жду каждый год как возможность послушать мнения экспертов, коллег по развитю бизнеса на год.

Бахтарин Михаил, директор департамента маркетинга, ГАЗ, Нижний Новгород

Интересно, динамично, полезно. Нужно чаще отвлекаться от текучки и задумываться о стратегии.

Микая Тимур, вице-президент, Автотор Холдинг, Москва

Конференции АВТОСТАТА составная часть отрасли, обеспечивающая важную аналитику и объективный анализ отрасли

Жилина Мария, директор по закупкам, ремаркетингу и региональному развитию, АРВАЛ, Москва

Очень интересная аналитическая информация. В общем все темы, которые были раскрыты на конференции, интересны и актуальны.

Фофанов Павел, специалист по машиностроению, ПАО «ЧТПЗ»

С 2015 года являюсь постоянным участником конференций АВТОСТАТ. Хочется отметить неизменно высокий уровень организации, а также обсуждение самых актуальных тем в развитии автомобильной отрасли в РФ.

Стригалева Мария, генеральный директор, БЛконсГрупп, Санкт-Петербург

Живое общение и содержательная часть выделяет Форум из ряда формально организованных мероприятий. Это обеспечивает высокий интерес и участие компаний, работающих в сфере автомобильного производства и продаж.

Губин Денис, генеральный директор, Pakelo Lubricants, Москва

Отличная конференция с необходимой информацией для участников рынка. Предоставленные материалы и информация весьма актуальна и востребованы!

«IT-революция в автобизнесе 2018» (07.11.2018)



Антон Тараканов, Юникор, Нижний Новгород

«Все больше появляется «революционных идей». Это хорошо, что такие мероприятия позволяют ознакомиться с ними!

Ворсина Жанна, Тон-Авто, Ульяновск

Основная польза - освещение актуальных вопросов авторынка. И неформальное общение!

Микушкина Елена, ГК Анкор, Самара

Каждый день появляются сотни сервисов и решений. Спасибо, что держите в курсе и делитесь опытом!

Коропченко Максим, Incadea Rus, Москва

Интересное и важное для автобизнеса мероприятие, которое позволяет видеть, какие ключевые проблемы и трудности есть сейчас в дилерском бизнесе и какие инструменты для их решения разрабатываются/внедряются.

Громов Игорь, независимый эксперт, Балашиха

Профессиональная площадка, где просто и удобно получить новую информацию по актуальным IT-решениям и наладить прямой контакт с нужными людьми в нужное время.

Чегодаев Павел, Газпромбанк Автолизинг, Москва

Современные тенденции и технологии в автобизнесе, практические кейсы.



