Отзывы о наших конференциях

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Форум «Used Cars Forum 2019» (Used Car Awards 2019) (24.04.2019)
Воробьева Анна, КИА Шереметьево, Химки
АВТОСТАТ вы молодцы! Каждое новое мероприятие интереснее и интереснее! Набор спикеров и содержание – все это позволяет участникам получать интересные и новые решения.
Белоусов Александр, Авто Ринг, Челябинск
Был на предыдущей конференции, и в апреле 2019г. Молодцы! Выросли! Отличная площадка для игроков автомобильного рынка. Уровень участников высокий.
Пронин Денис, Ай Би Эм, Кемерово
Очень своевременная тема, много интересных спикеров. Много конкретных, нужных данных.
Коропченко Максим, Инкадеа Рус, Москва
Интересная, содержательная и своевременная конференция. Как вариант развития контента – приглашение иностранных спикеров.
Галишников Сергей, Тойота Банк, Москва
Интересная панельная дискуссия. Благодарю АВТОСТАТ за актуальные темы и организацию мероприятия.
Небесский Максим, Викинги, Тольятти
Интересная статистика, кейсы от дилеров, IT продукты. Хороший объем информации, есть над чем поработать и что изменить в своем дилерском центре.
Трегуб Роман, Русфинанс Банк, Москва
Интересный опыт коллег из Авито Авто, Фреш Авто и Автосеть РФ. Есть вещи, которые узнал впервые и буду применять в работе.
Веретельников Павел, Рольф, Cанкт-Петербург
Представлены интересные и полезные продукты в сфере кредитования и анализа стока. Большое количество новых it-продуктов для бизнеса автомобилей с пробегом.
Форум «ForAuto-2019» (Residual Value 2019) (20.02.2019)
Мирзоева Елена, аналитик, Газпромбанк Автолизинг, Москва
Спасибо за высокий уровень организации форума. Все четко и понятно. Отличный вариант с разделением сессий. Ваш Форум жду каждый год как возможность послушать мнения экспертов, коллег по развитю бизнеса на год.
Бахтарин Михаил, директор департамента маркетинга, ГАЗ, Нижний Новгород
Интересно, динамично, полезно. Нужно чаще отвлекаться от текучки и задумываться о стратегии.
Микая Тимур, вице-президент, Автотор Холдинг, Москва
Конференции АВТОСТАТА составная часть отрасли, обеспечивающая важную аналитику и объективный анализ отрасли
Жилина Мария, директор по закупкам, ремаркетингу и региональному развитию, АРВАЛ, Москва
Очень интересная аналитическая информация. В общем все темы, которые были раскрыты на конференции, интересны и актуальны.
Фофанов Павел, специалист по машиностроению, ПАО «ЧТПЗ»
С 2015 года являюсь постоянным участником конференций АВТОСТАТ. Хочется отметить неизменно высокий уровень организации, а также обсуждение самых актуальных тем в развитии автомобильной отрасли в РФ.
Стригалева Мария, генеральный директор, БЛконсГрупп, Санкт-Петербург
Живое общение и содержательная часть выделяет Форум из ряда формально организованных мероприятий. Это обеспечивает высокий интерес и участие компаний, работающих в сфере автомобильного производства и продаж.
Губин Денис, генеральный директор, Pakelo Lubricants, Москва
Отличная конференция с необходимой информацией для участников рынка. Предоставленные материалы и информация весьма актуальна и востребованы!
«IT-революция в автобизнесе 2018» (07.11.2018)
Антон Тараканов, Юникор, Нижний Новгород
«Все больше появляется «революционных идей». Это хорошо, что такие мероприятия позволяют ознакомиться с ними!
Ворсина Жанна, Тон-Авто, Ульяновск
Основная польза - освещение актуальных вопросов авторынка. И неформальное общение!
Микушкина Елена, ГК Анкор, Самара
Каждый день появляются сотни сервисов и решений. Спасибо, что держите в курсе и делитесь опытом!
Коропченко Максим, Incadea Rus, Москва
Интересное и важное для автобизнеса мероприятие, которое позволяет видеть, какие ключевые проблемы и трудности есть сейчас в дилерском бизнесе и какие инструменты для их решения разрабатываются/внедряются.
Громов Игорь, независимый эксперт, Балашиха
Профессиональная площадка, где просто и удобно получить новую информацию по актуальным IT-решениям и наладить прямой контакт с нужными людьми в нужное время.
Чегодаев Павел, Газпромбанк Автолизинг, Москва
Современные тенденции и технологии в автобизнесе, практические кейсы.
25.04.2018 USED CARS 2018. РЫНОК, ПРОГРАММЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
|Мероприятие №1 для всех активных участников рынка автомобилей с пробегом. Рекомендую!..
Артем Самородов, эксперт, Академия РОАД
|АВТОСТАТ - вы молодцы, что затрагиваете на конференциях большое количество различных тем и направлений, приглашаете новых спикеров, стараетесь делать конференции ещё более интересными...
Светлана Фатыкова, руководитель направления а/м с пробегом, ГК СИМ (Ярославль)
|Интересно послушать профи в своих сферах. Выписал для себя много интересного, что готов применить на практике...
Сергей Вишневский, управляющий директор, Юг-Авто Эксперт (Краснодар)
31.05.2017 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ-2017
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ и ДИСТРИБЬЮТОРОВ
|Рекомендую посещение конференций партнёрам и подрядчикам автопредставитлей и дилерских предприятий. Очень полезно погружение в "мир" коллег в разрезе их ежедневных задач, опыта и целей. Причём в отрыве от своей (совместной) части работы. Начинаешь лучше понимать...
Александр Гайдаржи, руководитель отдела разработки, Kodix
|На конференции было рассмотрено много успешных практических кейсов, данную информацию буду использовать в работе...
Анастасия Косимова, менеджер по маркетингу, Кароператор
|Отличная конференция. Спасибо организаторам, доклады интересные и актуальные. Много полезных реальных кейсов, уже появились идеи по внедрению новых активностей. Сильный состав участников, интересные знакомства и общение в кулуарах...
Андрей Чесноков, директор по маркетингу, Европлан
|Очень полезным считаю опыт и практику дилеров, презентации полезных продуктов. Отличная организация конференции, очень понравился большой объём актуальной и полезной информации. С удовольствием буду посещать ещё ваши конференции!..
Екатерина Фролова, специалист по маркетингу, ТОН-Авто (Тольятти)
|Получили много рабочих инструментов!..
Людмила Райкова, руководитель отдела маркетинга, Прайм (Липецк)
|Участвовал первый раз. Благодарю организаторов! Отличная атмосфера дружелюбия и партнёрства...
Павел Герасименко, web-analyst, АВТОМИР
|Спасибо большое за организацию и качественный уровень конференции. На будущее хотелось бы видеть новых участников и докладчиков (для ваших постоянных слушателей)...
Сергей Барусков, руководитель отдела маркетинга, МБ-Измайлово
27.04.2017 АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ: РЫНОК, ПРОГРАММЫ, ИНСТРУМЕНТЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ и ДИСТРИБЬЮТОРОВ
|Получилось затронуть многие вопросы бизнеса автомобили с пробегом разных участников рынка. Видны тенденции рынка, развитие различных продуктов, движение рынка в онлайн...
Вадим Шрайбер, менеджер проекта "Автомобили с пробегом", УАЗ
|Такие конференции помогают развивать отрасль и способствуют обмену опытом. Проверено...
Дмитрий Чембарцев, руководитель отдела маркетинга, ГК Боравто (Воронеж)
|Только положительные эмоции. Старые знакомые делятся проблематикой на рынке и методами решения. Появляются новые знакомые с перспективными предложениями о сотрудничестве...
Игорь Громов, независимый эксперт автомобильного рынка с пробегом
|Конференция дает возможность за один день получить срез по рынку и тенденциям рынка, возможность получить комментарии и обменяться мнениями...
Кирилл Ларин, генеральный директор, Кар-Фин
|Высокий общий уровень в России по организации, уровню докладчиков. Статус события традиционно высокий. Заслуживает максимального внимания участников рынка...
Константин Казаков, заместитель генерального директора по продажам, Аояма Моторс
01.03.2017 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2017. ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ и ДИСТРИБЬЮТОРОВ, ВЛАДЕЛЬЦЕВ БИЗНЕСА, ДИРЕКТОРОВ ПО РАЗВИТИЮ
|Полезный и незаформализованный сбор профессионалов, открытый обмен мнениями как барометр отрасли, самая точная и подробная сверка часов. Отличная возможность задать вопросы представителям фирм и высказать своё мнение. Большое спасибо за отличную организацию!..
Александр Трохачев, главный редактор, Автоперевозчик. Спецтехника
|Отличная организация! Мероприятие стало одним из ключевых событий российского авторынка. Хорошая платформа для общения с коллегами...
Арарат Мардоян, генеральный директор, Auto-Dealer University
|Качественная аналитика с оговорками на реальность автомобильной индустрии...
Варвара Астахова, начальник отдела маркетинга, Scania
|В условиях турбулентности авторынка встречи такого характера, где присутствуют представители всех этапов жизни автомобиля от производителя до конечного продавца (дилера), включая финансовые и нефинансовые сервисы. Наше с вами участие просто обязательно...
Дмитрий Пушкин, директор по продажам, Альфа-лизинг
|Было интересно и познавательно, появилось интуитивное понимание куда движется автомобильный рынок и что как делать дальше, чтобы развиваться и расти...
Евгений Момзиков, начальник отдела маркетинга, Старлюб
07.12.2016 АВТОМОБИЛЬНЫЙ ФОРУМ "DEALER UP!"
ФОРУМ ДЛЯ ДИЛЕРОВ и ДИСТРИБЬЮТОРОВ
|Оказалась очень полезной презентация KPI от «Рольф», так же впечатлило интервью с Татьяной Марковной Луковецкой. Приятная дружеская атмосфера даже при обсуждении острых вопросов. Очень много полезных знакомств. Спасибо организаторам!..
Вера Сибаева, бренд-менеджер, ГК Авто Премиум (Тверь)
|Все было интересно и увлекательно. Докладчики молодцы, а главное – все темы актуальные!
Дмитрий Дзекелев, менеджер по развитию, ИЛСА
|Интересной была информация о статистике, прогнозах и ситуации на рынке из первых уст. Конференции под эгидой АВТОСТАТа – это всегда максимальный уровень компетенции и ценности информации, ее подачи...
Илья Огородников, главный редактор, Движок (Санкт-Петербург)
|Благодарю организаторов и выступающих за продуктивное мероприятие! Есть, о чем задуматься и есть, что реализовывать! Мероприятие считаю полезным, если по итогу видно зону роста и развития. Увидела. Спасибо!..
Ксения Семина, коммерческий директор, РТДС
|Конференция полезна – как источник информации о появляющихся возможностях для улучшения бизнеса, так и новых знакомств для развития ко-проектов...
Станислав Чухарев, коммерческий директор, Флайн Авто
|Наверное для всех сегодня важно не терять клиента, рассматривать его как «пожизненного». Поэтому очень приятно когда аудитория с тобой на одной волне. Организаторы смогли создать удобную площадку, где можно найти профессионалов нужного уровня и даже совершить сделку! Благодарим!..
Татьяна Федулова, СЕО, Евро +
|Спасибо! От конференции к конференции программа все более интересна и дает возможность оценить не только свой, но и чужой опыт!..
Анна Разумова, бренд-менеджер, ГК СИМ
08.09.2016 АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ: РЫНОК, ПРОГРАММЫ,
ИНСТРУМЕНТЫ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ и ДИСТРИБЬЮТОРОВ
|Хорошая организация конференции, большое количество участников. В качестве рекомендации - организация круглых столов...
Сергей Абдалов, заместитель коммерческого директора, ТрансТехСервис
|Конференция организована великолепно! Интересные презентации и насыщенная программа. Много полезной и нужной информации. Спасибо!
Полина Богдан, менеджер отдела рекламы, АВТОМИР
|Данные встречи всегда положительны, так как появляется возможность уйти от обыденной рабочей рутины и обсудить новое и староес коллегами по цеху...
Игорь Громов, менеджер по развитию бизнеса, Мазда Мотор Рус
|Первая моя конференция по тематике "Автомобили с пробегом". Радует высокий уровень организации, хорошая готовность участников, и, как следствие, большая ценность полученной информации...
Дмитрий Кубариков, директор, Verra Group Эврикар
|Разный опыт, интересные решения, новые компании и лица, возможность поделиться опытом и приобрести новых партнеров...
Павел Култыгин, руководитель продаж автомобилей с пробегом, Европлан
|Конференция, проводимая АВТОСТАТом, самый эффективный источник обмена опытом и новых решений в автобизнесе...
Михаил Хаджибабаев, руководитель отдела продаж автомобилей с пробегом, Тамбов Авто
|Полезный опыт от "реально работающих" проектов, огромное количество полезной информации...
Андрей Шарай, руководитель отдела продаж, Премьера Центр Тольятти
|Здорово, что организаторам конференции удалось создать обзорный взгляд на бизнес авто с пробегом, фактически на 360 градусов...
Галина Шатрова, руководитель учебного центра, БН-Моторс
|Отличная площадка для обмена мнениями от ведущего игрока сегмента автомобильной аналитики. Профессиональные участники и правильная рабочая атмосфера...
Андрей Измалков, менеджер по развитию направления автомобилей с пробегом, Фольксваген Груп Рус
27.05.2016 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ 2016
ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ
|Спасибо большое организаторам за возможность собраться в кругу профессионалов и обсудить свои РЕАЛЬНЫЕ проблемы...
Дмитрий Чембарцев, руководитель отдела маркетинга, ГК "Боравто"
|Большое спасибо за предоставленную возможность участвовать в конференции. Было очень много полезной актуальной информации...
Елена Старовойтова, специалист по продвижению продукта, БМВ Русланд Трейдинг
|Я, как человек, погрузившийся в маркетинг сравнительно недавно, получил много интересной и полезной информации...
Илья Запивахин, дизайнер-маркетолог, "Премьера"
|Всё очень интересно и познавательно, разумный регламент, удачное место встречи...
Алла Горохова, корреспондент, АБС-авто
|Очень понравилась конференция, интересные доклады спикеров и тёплая атмосфера...
Яна Майкос, руководитель отдела маркетинга, ГК "Альянс"
|Хочу выделить новый формат на конференции — конкурс продуктов для автобизнеса. Формат позволяет в сжатые сроки познакомиться со спикерами, их продуктами и технологиями, выделить для себя новые тренды. В целом, спасибо организаторам и участникам за этот насыщенный и продуктивный день...
Иван Кузьмичев, директор по развитию, "КоллКипер"
17.02.2016 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ 2016
ШЕСТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ И АНАЛИТИКОВ
|Приятно, что так много людей пытаются спрогнозировать или нащупать нить Ариадны в тёмном будущем автопрома...
Галина Куваева, директор по маркетингу, АЦ "Премьера"
|Неизменно свежий, реалистичный взгляд на ситуацию в автомобильном мире, информативные презентации, активные дискуссии с коллегами...
Борис Ласкин, исполнительный директор, Ассоциация НАПТО
|Информация, представленная докладчиками, помогает увидеть с новых сторон возможности для развития автомобильной отрасли, и использовать их для усовершенствования финансового продукта...
Ольга Миюсова, менеджер по развитию бизнеса, Европлан
|Безусловно очень полезная и многоплановая конференция, полезность её в том, что можно, что называется "сверить часы" с мнениями и настроениями участников...
Игорь Турапин, начальник отдела долгосрочного планирования, АВТОВАЗ
|В ходе конференции затронуты актуальные на сегодняшний день вопросы. Конференция была полезна с точки зрения понимания векторов развития автомобильного рынка в России...
Павел Фофанов, ведущий специалист, ЧТПЗ
|Ориентация на финансовые результаты, разработка новых и усовершенствование текущих дополнительных услуг, переориентация на рынок авто с пробегом, вот те и многие другие актуальные вопросы, которые были обсуждены на великолепно организованной конференции...
Олеся Деленко, магистрант, РГГУ
08.12.2015 АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 2015
ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ И АНАЛИТИКОВ
|Как всегда очень информативно и полезно, отличная возможность познакомиться и пообщаться с профессионалами...
Александр Белянский, руководитель отдела маркетинга, Хавейл Мотор Рус
|Спасибо за то, что на одной площадке собрали профессионалов автомобильного маркетинга...
Алёна Колобова, специалист по маркетингу, Сузуки Мотор Рус
|Раньше я не разбирался в интернет-маркетинге. Теперь это моя любимая тема. "Автомобильный маркетинг" - конференция, которая помогает быть на передовом крае бизнеса в сети...
Борис Ласкин, исполнительный директор, Ассоциация НАПТО
|Конференция даёт возможность общения между брендами, что ценно для получения адекватной ситуации по рынку...
Галина Нохотович, директор по рекламе и маркетингу, "Флайт Авто" ("Хонда Марьино")
|Спасибо за проведение конференции, она полезна не только с точки зрения наполненности информации, озвученной для аудитории, но и c точки зрения получение важных знакомств с коллегами для дальнешнего развития...
Динара Шойхет, директор по продажам, ГК "Апельсин"
|Темы и вопросы, обсуждаемые на конференции очень интересны и актуальны, все доклады были проведены участниками на высоком и профессиональном уровне...
Расул Ахмадуллин, бренд-менеджер, АВТОМИР
|Уже третий раз принимаю участие в конференции - больше спасибо. Вы делаете большое дело. Классное мероприятие...
Фёдор Кривов, генеральный директор, Lead Zeppelin
26.05.2015 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
ЧЕТВЁРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ
|Bсе отлично! Предлагаю переходить на квартальную периодичность...
Евгений Крайнов, коммерческий директор, E-Promo
|Много интересных докладов от практиков бизнеса. Их трудолюбие и въедливость вызывают искреннее удовольствие...
Илья Заветновский, тренер, Inchcape PLC
|Великолепная организация конференции, интересные спикеры. Спасибо за возможность выступить и поделиться своим опытом...
Алексей Бурков, директор по маркетингу, "Электромобили"
|Очень интенсивное и полезное мероприятие. Большая и отзывчивая аудитория, всегда актуальны темы и приятная атмосфера...
Алексей Буренин, директор по развитию, Car Copy
|Хорошая компактная конференция. Можно сверить часы с рынком, найти партнеров и клиентов, и все это за один день...
Сергей Петров, генеральный директор, Blamper.Ru
|Спасибо организаторам за такое интересное, информативное тематическое мероприятие, которое собрало столько профессиональных людей. Это позволяет делиться опытом и видеть последние актуальные тренды в автомобильном маркетинге...
Юферев Денис, генеральный директор, Call Keeper
03.03.2015 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ: ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ 2015
ПЯТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ И АНАЛИТИКОВ
|Уникальная площадка, на которой можно увидеть авторынок глазами разных участников - автопроизводителей, дилеров, банков...
Кирилл Кассин, pуководитель отдела развития моделей и анализа рынка, Киа Моторс Рус
|Отличная конференция, много полезного живого общения!
Антон Сержантов, директор по развитию, Блампер
|Отличный ежегодный слёт профессионалов и площадка для обмена мнениями!
Денис Богданович, директор управления, Сбербанк лизинг
|Не первый раз посещаю конференции, организованные АВТОСТАТ. Коэффициент полезной информации всегда на высшем уровне.
Алексей Никулин, руководитель проекта, Мессе Франкфурт
|Интересная площадка для цифрового понимания рынка и его трендов...
Сулико Джмухадзе, ведущий аналитик, Агат
|Очень полезное мероприятие с актуальной тематической конференцией. Спасибо!
Константин Андреев, руководитель отдела, ММС Рус
03.12.2014 АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ 2014
ЧЕТВЁРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ И АНАЛИТИКОВ
|Насыщенная и плодотворная программа, актуальность предложенных тем, техническая сторона проведения - всё было на высшем уровне!
Любовь Ерёменко, начальник отдела маркетинга, "Бизнес Кар Курск"
|Одно из базовых мероприятий в рабочем графике каждого маркетёра автомобильной сферы.
Андрей Киселев, менеджер по маркетингу, "Субару Мотор"
|Понравилась непринужденная обстановка, возможность задавать вопросы в процессе докладов, доступность спикеров в перерывах и прочие неформальные моменты.
Юрий Буцкий, главный редактор, журнал "АБС-АВТО"
|Для меня данная конференция стала подведением итогов 2014 года и построением стратегии и планов на 2015 год. Очень удачно, что она проводится в декабре и позволяет суммировать и обсудить опыт и результаты уходящего года и принять решение на следующий год!
Наталья Мальгина, специалист по развитию и обучению, Учебный центр Sollers
|Отличная конференция, прекрасные докладчики, темы весьма интересны и актуальны. Конференция в целом позволила несколько пересмотреть стратегию развития в интернете!
Александр Кочуров, интернет-маркетолог, Автоцентр ГАЗ
|Конференция превзошла все ожидания. Содержание докладов глубокое и практикоориентированное. Большое спасибо! Хочется уже посетить следующую конференцию "Автомобильный маркетинг".
Елизавета Шидловская, маркетолог, "Картель"
27.05.2014 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ
ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ МАРКЕТОЛОГОВ
|Есть интересная новая информация, которую обязательно буду внедрять.
Татьяна Медведева, директор по маркетингу, "ЭрСи Сервис"
|Формат конференции позволяет не только узнать новую информацию, но и обменяться опытом с коллегами из других регионов. Полученная информация интересна, актуальна, а главное, практически применима.
Дарья Евсеева, маркетолог, "Бизнес Кар Каспий"
|Очень полезная конференция, позволяющая получить ответы на интересующие вопросы и узнать опыт коллег в области интернет-маркетинга.
Алексей Корелов, интернет-маркетолог, "МРО "ТЕХИНКОМ"
|Сфера Digital, согласно западным тенденциям, стремительно охватывает все сферы ежедневной жизни и бизнеса. В России этот тренд только набирает обороты, поэтому особенно ценно то, что организаторы конференции смотрят в будущее и не упускают сегмент интернет-маркетинга.
Анастасия Саламаха, директор по рекламе и маркетингу, "KAMTEX"
|Единственная всеобъемлющая тематическая площадка, где можно узнать новости и тренды авторынка, почерпнуть новые идеи.
Дарья Барановская, руководитель отдела маркетинга, "АЗР МОТОРС"
26.02.2014 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
ЧЕТВЁРТАЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АНАЛИТИКОВ И МАРКЕТОЛОГОВ
|Отличная платформа для дискуссий в автомобильном сегменте.
Роман Сидоров, директор НП НАИС "АвтоРапорт"
|Много нового про то, что казалось и так известным.
Дмитрий Бун, менеджер по планированию продаж ЗАО "Крайслер РУС"
|Информативно, актуально, многогранно, с перспективой развития как мероприятия, так и профессиональных навыков его участников.
Антон Арзамаскин, менеджер по планированию продукта "Субару Мотор"
|Интересные и актуальные темы обсуждения, очень полезно для общего видения рынка.
Юлия Демская, менеджер по анализу рынка и планированию продаж ОАО "Автофрамос"
05.12.2013 АВТОМОБИЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ - 2013
ТРЕТЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ МАРКЕТИНГА НА АВТОРЫНКЕ
|Хорошо, когда есть такие отраслевые конференции - четко спланированные, замечательно организованные, с разнообразным первоклассным контентом. Хорошее должно повторяться. Желаю организаторам и участникам отличной конференции в 2014 году.
Игорь Манн, практик-маркетер, автор книг по маркетингу, консультант и лектор
|После выступления опытнейшего маркетера Игоря Манна появилось ощущение, что абсолютно все наши дилеры должны посещать такие конференции и общаться в этой представительной профессиональной среде. Дальше это чувство только усилилось. Сотрудники АВТОСТАТ и докладчики не только разъяснили происходящие процессы, но и подсказали направления для дальнейшей конструктивной работы, добавили мотивации для профессионального роста.
Киселёв Андрей, менеджер по маркетинговому анализу, "Субару Мотор"
|Оптимальное сочетание обмена опытом, общения и получения новой информации по актуальным вопросам автомобильного рынка.
Сорокина Галина, профессор, МАМИ
|Формируется восприятие конференции как традиционной встречи профессионального автомобильного сообщества с экспертами.
Бачурина Юлия, директор по маркетингу, ГК "Терравто"
|Актуально, профессионально, практично, заставляет снова и снова анализировать рабочие процессы и взглянуть на них по-новому.
Иванченко Яна, специалист по маркетингу, "Скания Сервис"
|Замечательная площадка для встречи экспертов маркетинга и получения актуальной рыночной информации.
Ласкин Борис, исполнительный директор, Ассоциация НАПТО
28.05.2013 ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ - 2013
ВТОРАЯ ЗАКРЫТАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВОПРОСАМ DIGITAL-МАРКЕТИНГА
|Участвуем в конференции второй раз. Импонирует сама идея живого общения узкого круга профессионалов. Обмен опытом всегда полезен и интересен, как для крупных дилеров, так и для начинающих агентств. Выступления участников шли параллельно в двух залах, поэтому приходилось отдавать кому-то предпочтение. Выбор был сложным, так как все доклады актуальны и заслуживали внимания...
Казаков Александр, коммерческий директор, "Pingola"
|Лучшее мероприятие для специалистов по маркетингу...
Гуляев Роман, генеральный директор, "Новости автобизнеса"
|Мне очень понравилась спокойная, дружественная обстановка располагающая к общению. И моё мнение, что представителям автодилеров нужно участвовать в ваших встречах обязательно и на постоянной основе, т.к. действительно очень много полезной и актуальной информации, которую при желании конечно, можно использовать и развивать свои дилерские центры...
Руденко Наталья, департамент маркетинга и планирования, "Субару Мотор"
|Практично, полезно и можно черпать идеи для бизнеса...
Цветкова Екатерина, руководитель отдела рекламы по бренду NISSAN, ГК "Автомир"
|Мы принимали участие в этой конференции впервые. Для участников это была отличная возможность приобрести новые деловые контакты и поделиться своим опытом...
Воронович Евгения, вице-президент, "Smart Links"
|Отличная возможность получения информации в позитивном и негативном опыте, возможность нового взгляда на свою деятельность...
Сюзев Максим, руководитель департамента развития и маркетинга, "Автоимпорт" (Рязань)
|Это отличная возможность для обмена мнениями специалистов отрасли. Особенно сейчас, когда меняется рынок, когда наш потребитель меняется, такие встречи помогают нам редактировать, а может и выстраивать свои бизнес-процессы и коммуникации. Мы действительно зарядились положительной энергией и с еще большим энтузиазмом готовы взяться за реализацию новых идей!..
Котова Екатерина, руководитель отдела маркетинга и рекламы, "Эльва Моторс", (Санкт-Петербург)
19.02.2013 АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ - ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
ТРЕТЬЯ ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ АНАЛИТИКОВ И МАРКЕТОЛОГОВ
|Хорошая отраслевая конференция, собравшая ведущих экспертов рынка...
Грибанов Ю.Г., управляющий партнер, "Frank Research Group"
|Конференция была динамичной и обеспечила превосходную информированность и понимание российского автомобильного сектора. Спикеры были хорошо осведомлены и информированы, аудитория была любознательна и активна. Это обеспечило наличие различных точек зрения...
Александр Джон Роган, редактор, издатель, "Russia Supply Chain"
|Понравился профессионализм докладчиков. Экспертное мнение многих выступающих было спорно, но интересно...
Провоторов А.В., зам. генерального директора по реализации авто, "БелГАЗавтосервис"
|Хорошая платформа для общения специалистов по автомобильному рынку автомобильных компаний и аналитиков...
Бредихин А.Л., Начальник управления по маркетингу, "АВТОВАЗ"
|Обсуждаемые на конференции темы позволяют правильно оценить существующую ситуацию на автомобильном рынке и спрогнозировать дальнейшее развитие...
Никода К.В., аналитик, "Газпромбанк"
|Единственная в своем роде по соотношению доступности участия и высокого уровня докладов, профессионализма участников тематическая площадка. Даже находясь не в рынке, можно получить понимание отрасли. Отдельно хочу отметить дружелюбие и внимание организаторов...
Волчкова А.О., aналитик рынка, "Трак Центр"