Used Cars Forum-2019

12.00 - 13.00

Сессия 2

Панельная дискуссия с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом»



Озвучиваем запросы участников рынка друг другу, формируем «дорожную карту» для эффективного взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом. Вопросы к обсуждению: 1. Справочник цен на а/м с пробегом: готов ли рынок его применять? 2. Отмена двойного НДС при продаже от юридических лиц дилерам: насколько это увеличит объём а/м с пробегом, поступающих к дилерам, если это произойдёт? 3. Другие каналы поступления автомобилей. Обзвон классифайдов, покупка на аукционе, междилерский обмен, собственный маркетинг и т. д. Плюсы и минусы? 4. Стратегическое партнерство дилеров с классифайдами: консерватизм или новые возможности? 5. C2B-аукционы: в чём отличие аудитории клиентов, продающих свой автомобиль на аукционе, от клиентов, сдающих его дилеру? Можно ли говорить о чёткой сегментации клиентов по этим каналам? 6. Сертифицированные авто с пробегом: реальная ценность для клиента или головная боль для дилера в части выполнения плана перед производителем и в части дополнительных затрат на гарантию и соответствия прочим стандартам? Программы каких брендов лучшие, по каким критериям? 7. Какой «потолок» по общей доле трейд-ин? 8. Новые подходы и новые метрики бизнеса против традиционных: а. ROI vs "прибыль на машину", b. ликвидность (days to market) vs "любая машина продастся" c. рыночная цена (price to market) vs "ниже закупки не продавать" 9. Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке автомобилей с пробегом 10. Общий вопрос: какие факторы могут замедлить рост а/м с пробегом у дилеров? Модератор дискуссии Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ В дискуссии принимают участие: Астрахан Дмитрий, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover

Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва

Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование

Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД

Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice

Иван Гуз, директор вертикали АВТО, Avito

Руслан Абдулнасыров, генеральный директор, Автосеть.РФ

Антон Лагун, директор по маркетингу и стратегии, e-CREDIT