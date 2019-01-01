АВТОСТАТ | Used Cars Forum-2019

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Used Cars Forum-2019

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UsedCars2019-2

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ

форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum-2019» 
(Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты)

24 апреля 2019 года

AEROSTAR HOTEL MOSCOW
Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9
Метро "Динамо", "Петровский парк"

Схема проезда

Аудитория форума - B2B-автобизнес:

Дистрибьюторы, дилеры, финансовые и страховые компании, IT-компании, руководители  отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT, руководители и владельцы бизнеса

В рамках конференции - сессия блиц-докладов 
«IT - инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом» 
(оценивает аудитория)

Каждый участник получит подарок:

Статистический  отчет  «Used car report»  по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом, по итогам  I квартала 2019 года.
Включает  в себя информацию по текущему и предыдущему году.
Выборка будет сделана по России и вашему региону:   
«TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

09.00 - 10.00Регистрация/Приветственный кофе
10.00 - 11.30
Сессия 1

Рабочая сессия 1

  • Аналитический обзор рынка 2018 и 1 квартал 2019: объемы, динамика, структура, тенденции
    Сергей Удалов, Данил Пивоваров, АВТОСТАТ
  • Инициативы РОАД по государственному регулированию рынка автомобилей с пробегом
    (отмена двойного НДС, наказание за "скрутку" пробега)
    Олег Мосеев, РОАД
  • Как дилеру повысить оборачиваемость склада автомобилей с пробегом. Обзор лучших практик работы с Avito
    Иван Гуз, Avito Avto
  • Правильное управление товарными запасами 2019
    Денис Долматов,  CarPrice 
  • Как оптимизировать процесс оценки автомобилей. Новый инструмент Прайсстат
    Сергей Баландюк, ПрайсСтат
11.30 - 12.00Кофе-пауза
12.00 - 13.00
Сессия 2

Панельная дискуссия с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом»

 Озвучиваем запросы участников рынка друг другу, формируем «дорожную карту» для эффективного   взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом.

Вопросы к обсуждению:

1. Справочник цен на а/м с пробегом: готов ли рынок его применять?

2. Отмена двойного НДС при продаже от юридических лиц дилерам: насколько это увеличит объём а/м с пробегом, поступающих к дилерам, если это произойдёт? 

3. Другие каналы поступления автомобилей. Обзвон классифайдов, покупка на аукционе, междилерский обмен, собственный маркетинг и т. д. Плюсы и минусы?

4. Стратегическое партнерство дилеров с классифайдами: консерватизм или новые возможности? 

5. C2B-аукционы: в чём отличие аудитории клиентов, продающих свой автомобиль на аукционе, от клиентов, сдающих его дилеру? Можно ли говорить о чёткой сегментации клиентов по этим каналам?

6. Сертифицированные авто с пробегом: реальная ценность для клиента или головная боль для дилера в части выполнения плана перед производителем и в части дополнительных затрат на гарантию и соответствия прочим стандартам? Программы каких брендов лучшие,  по каким критериям?

7. Какой «потолок» по общей доле трейд-ин?

8.  Новые подходы и новые метрики бизнеса против традиционных:

а. ROI vs "прибыль на машину",

b. ликвидность (days to market) vs "любая машина продастся"

c. рыночная цена (price to market) vs "ниже закупки не продавать" 

9. Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке автомобилей с пробегом

10. Общий вопрос: какие факторы могут замедлить рост а/м с пробегом у дилеров?

Модератор дискуссии Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ

В дискуссии принимают участие:

Астрахан Дмитрий, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover
Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва
Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование
Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД
Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice 
Иван Гуз, директор вертикали АВТО, Avito
Руслан Абдулнасыров, генеральный директор, Автосеть.РФ
Антон Лагун, директор по маркетингу и стратегии, e-CREDIT

13.00 - 13.30USA-2017.jpgСпециальное мероприятие!
Ежегодное вручение премии - «USED CAR AWARDS - 2019»
13.30 - 14.30Обед
14.30 - 15.30
Сессия 3

Сессия блиц-докладов «IT- инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
Тезисы докладов (подтвердившиеся компании):

  • сервис «одного окна» - система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом. В том числе: CRM, согласование оценок, умный анализ цен, управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников, статистические отчеты, печатные формы, планы и протоколы
  • сервисы проверки истории использования автомобилей и автовладений для снижения рисков при приёме в trade-in, применение возможностей Big data для аналитики, лидогенерации и роста продаж
  • комплексное решение для клиентов С2С с диагностикой и оформлением (в том числе кредитным) в официальных дилерских центрах
  • решение для привлечения онлайн трафика клиентов по автомобилям с пробегом  (с фокусом на кредитный спрос) в официальные дилерские центры
  • основные проблемы выкупа с улицы - низкие маржинальность и оборачиваемость
  • инструменты по измерению точности оценки авто с пробегом
  • стратегии по пересмотру цен на автомобили на складе
  • эффективные методы выкупа авто с пробегом, выкуп "с улицы"
  • эффективное управление финансами – ключ к повышению чистой прибыли. Инновационные решения увеличения оборотных средств  
  •  Как отдел трейд-ин может сам увеличить долю кредитных продаж? Опыт лидеров
  • Специфика кредитования автомобилей с пробегом - правила эффективного дилера
  • Как добиться высокого уровня одобрения от банков и почему критично отправлять заявку сразу в несколько банков?
  • Отдел продаж и Отдел кредитования - как наладить эффективную работу с кредитными клиентами?
  • Ключевые требования к ИТ-решению для Отдела кредитования

     

15.30 - 16.00Кофе-пауза
16.00 - 17.30
Сессия 4

Сессия 4.1 Маркетинг в продаже авто с пробегом

  • Мнение автовладельцев: где покупают автомобиль с пробегом? Результаты исследования аналитического агентства АВТОСТАТ
    Татьяна Малыгина, АВТОСТАТ
  • Сотрудничество дилеров с Автотекой - новые возможности
    Вадим Иванов, Avito Avto 
  • Продвижение объявлений об автомобилях с пробегом на сайтах
    Максим Харитонов, MaxPoster
  • Маркетинговый контент для авто с пробегом - эффективные инструменты и тренды. Видео в объявлениях. Современный формат видеорекламы в цифрах и его эффективность
    Артем Валишин, Сильвер-Авто Консалтинг

Сессия 4.2  Как выжить дилеру в условиях кризиса? Дилерский опыт

  • Конкуренция с перекупами - реально ли это?
    Гаджи Курбанов, Haraba
  • Экономика бизнеса авто с пробегом: сколько "принято" зарабатывать в этом сегменте?
    Как выжить маленькому дилеру в условиях кризиса
    Роман Козенков, ГК Премьера
    Руслан Абдулнасыров, Автосеть.РФ
  • Новые решения для бизнеса авто с пробегом 
    Алексей Подщеколдин, ГК БН-Моторс

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР

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СЕРЕБРЯННЫЕ ПАРТНЁРЫ:

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ИНФОПАРТНЁРЫ:

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По вопросам участия и партнерства обращайтесь:

  • Александра Букина: avb@autostat.ru, +7 937 665 2143,  +7 499 685 01 51 (12)
  • Александр Шацкий: ash@autostat.ru, +7 903 333 0234, +7 499 685 01 51 (24)

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