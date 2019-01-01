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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯЛОСЬ
форум автомобильного бизнеса «Used Cars Forum-2019»
(Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты)
24 апреля 2019 года
AEROSTAR HOTEL MOSCOW
Москва, Ленинградский проспект, д.37, корп. 9
Метро "Динамо", "Петровский парк"
Аудитория форума - B2B-автобизнес:
Дистрибьюторы, дилеры, финансовые и страховые компании, IT-компании, руководители отделов продаж, маркетинга, аналитики, IT, руководители и владельцы бизнеса
В рамках конференции - сессия блиц-докладов
«IT - инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
(оценивает аудитория)
Каждый участник получит подарок:
Статистический отчет «Used car report» по регистрациям легковых/легких коммерческих автомобилей с пробегом, по итогам I квартала 2019 года.
Включает в себя информацию по текущему и предыдущему году.
Выборка будет сделана по России и вашему региону:
«TOP-40 марок», «TOP-100 моделей».
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
|09.00 - 10.00
|Регистрация/Приветственный кофе
|10.00 - 11.30
Сессия 1
Рабочая сессия 1
|11.30 - 12.00
|Кофе-пауза
|12.00 - 13.00
Сессия 2
Панельная дискуссия с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом»
Вопросы к обсуждению:
1. Справочник цен на а/м с пробегом: готов ли рынок его применять?
2. Отмена двойного НДС при продаже от юридических лиц дилерам: насколько это увеличит объём а/м с пробегом, поступающих к дилерам, если это произойдёт?
3. Другие каналы поступления автомобилей. Обзвон классифайдов, покупка на аукционе, междилерский обмен, собственный маркетинг и т. д. Плюсы и минусы?
4. Стратегическое партнерство дилеров с классифайдами: консерватизм или новые возможности?
5. C2B-аукционы: в чём отличие аудитории клиентов, продающих свой автомобиль на аукционе, от клиентов, сдающих его дилеру? Можно ли говорить о чёткой сегментации клиентов по этим каналам?
6. Сертифицированные авто с пробегом: реальная ценность для клиента или головная боль для дилера в части выполнения плана перед производителем и в части дополнительных затрат на гарантию и соответствия прочим стандартам? Программы каких брендов лучшие, по каким критериям?
7. Какой «потолок» по общей доле трейд-ин?
8. Новые подходы и новые метрики бизнеса против традиционных:
а. ROI vs "прибыль на машину",
b. ликвидность (days to market) vs "любая машина продастся"
c. рыночная цена (price to market) vs "ниже закупки не продавать"
9. Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке автомобилей с пробегом
10. Общий вопрос: какие факторы могут замедлить рост а/м с пробегом у дилеров?
Модератор дискуссии Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ
В дискуссии принимают участие:
Астрахан Дмитрий, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover
|13.00 - 13.30
|Специальное мероприятие!
Ежегодное вручение премии - «USED CAR AWARDS - 2019»
|13.30 - 14.30
|Обед
|14.30 - 15.30
Сессия 3
Сессия блиц-докладов «IT- инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
|15.30 - 16.00
|Кофе-пауза
|16.00 - 17.30
Сессия 4
Сессия 4.1 Маркетинг в продаже авто с пробегом
Сессия 4.2 Как выжить дилеру в условиях кризиса? Дилерский опыт
По вопросам участия и партнерства обращайтесь:
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