Used Cars Forum-2019

Панельная дискуссия с участниками рынка «Кто и как зарабатывает на рынке автомобилей с пробегом»



Озвучиваем запросы участников рынка друг другу, формируем «дорожную карту» для эффективного взаимодействия всех участников рынка автомобилей с пробегом.

Вопросы к обсуждению:

1. Справочник цен на а/м с пробегом: готов ли рынок его применять?

2. Отмена двойного НДС при продаже от юридических лиц дилерам: насколько это увеличит объём а/м с пробегом, поступающих к дилерам, если это произойдёт?

3. Другие каналы поступления автомобилей. Обзвон классифайдов, покупка на аукционе, междилерский обмен, собственный маркетинг и т. д. Плюсы и минусы?

4. Стратегическое партнерство дилеров с классифайдами: консерватизм или новые возможности?

5. C2B-аукционы: в чём отличие аудитории клиентов, продающих свой автомобиль на аукционе, от клиентов, сдающих его дилеру? Можно ли говорить о чёткой сегментации клиентов по этим каналам?

6. Сертифицированные авто с пробегом: реальная ценность для клиента или головная боль для дилера в части выполнения плана перед производителем и в части дополнительных затрат на гарантию и соответствия прочим стандартам? Программы каких брендов лучшие, по каким критериям?

7. Какой «потолок» по общей доле трейд-ин?

8. Новые подходы и новые метрики бизнеса против традиционных:

а. ROI vs "прибыль на машину",

b. ликвидность (days to market) vs "любая машина продастся"

c. рыночная цена (price to market) vs "ниже закупки не продавать"

9. Роль и место финансовых игроков и услуг на рынке автомобилей с пробегом

10. Общий вопрос: какие факторы могут замедлить рост а/м с пробегом у дилеров?

Модератор дискуссии Татьяна Луковецкая, АВТОСТАТ

В дискуссии принимают участие:

Астрахан Дмитрий, руководитель отделов корпоративных продаж, автомобилей с пробегом и финансовых услуг, Jaguar Land Rover

Роман Титов, директор департамента продаж автомобилей с пробегом, Инчкейп Москва

Денис Мусиенко, руководитель департамента партнерских продаж, Тинькофф Страхование

Денис Мигаль, генеральный директор, Фреш Авто; вице-президент РОАД

Денис Долматов, генеральный директор, CarPrice

Иван Гуз, директор вертикали АВТО, Avito

Руслан Абдулнасыров, генеральный директор, Автосеть.РФ

Антон Лагун, директор по маркетингу и стратегии, e-CREDIT