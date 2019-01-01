Блиц. IT-решения для бизнеса автомобилей с пробегом

В рамках конференции «Used cars-2019. Рынок, программы, инструменты» пройдет

Сессия блиц-докладов «IT- инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом»

С возможностью оценки аудиторией:

- компании-участники сессии получат обратную связь в виде отзывов от аудитории конференции, в то числе, готовы ли они использовать предложенные решения в своем бизнесе.

Набор заявок до 15 апреля 2019 года либо до того момента. как программа станет полностью заполненной.

Заявленные тематики:

- сервис «одного окна» - система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом. В том числе: CRM, согласование оценок, умный анализ цен, управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников, статистические отчеты, печатные формы, планы и протоколы

- системы комплексной проверки автомобилей с пробегом для всех участников бизнеса

- комплексное решение для клиентов С2С с диагностикой и оформлением (в том числе кредитным) в официальных дилерских центрах

- решение для привлечения онлайн трафика клиентов по автомобилям с пробегом (с фокусом на кредитный спрос) в официальные дилерские центры

Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму (ниже), или для получения возможностей и условий участия обращайтесь

к Александру Шацкому

по телефонам +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53, +7 (903) 333-02-34 (моб.)

по e-mail ash@autostat.ru

к Александре Букиной