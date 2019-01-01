Блиц. IT-решения для бизнеса автомобилей с пробегом

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В рамках конференции «Used cars-2019. Рынок, программы, инструменты» пройдет
Сессия блиц-докладов «IT- инструменты и решения для бизнеса автомобилей с пробегом»
С возможностью оценки аудиторией:
- компании-участники сессии получат обратную связь в виде отзывов от аудитории конференции, в то числе, готовы ли они использовать предложенные решения в своем бизнесе.
Набор заявок до 15 апреля 2019 года либо до того момента. как программа станет полностью заполненной.
Заявленные тематики:
- сервис «одного окна» - система, собравшая необходимые инструменты и автоматизирующая работу всех участников бизнеса автомобилей с пробегом. В том числе: CRM, согласование оценок, умный анализ цен, управление продажами, KPI бизнеса и сотрудников, статистические отчеты, печатные формы, планы и протоколы
- системы комплексной проверки автомобилей с пробегом для всех участников бизнеса
- комплексное решение для клиентов С2С с диагностикой и оформлением (в том числе кредитным) в официальных дилерских центрах
- решение для привлечения онлайн трафика клиентов по автомобилям с пробегом (с фокусом на кредитный спрос) в официальные дилерские центры
Для подачи заявки заполните, пожалуйста, форму (ниже), или для получения возможностей и условий участия обращайтесь
к Александру Шацкому
к Александре Букиной