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В данном разделе предлагаются наиболее интересные материалы по авторынку...
вчера, 09:04
Объем лизинга автомобилей продолжает расти, несмотря на общее падение спроса на машины в РФ. Кроме того, увеличивается и доля лизинга в автопродажах. Этому может способствовать повышение доступности заемных средств на фоне стагнации реальных доходов, полагают на рынке.
21 ноября 2019
Россияне при покупке автомобиля в интернете чаще всего интересуются моделями Kia и Hyundai, но в итоге больше всего покупают Lada. Молодые покупатели рассматривают широкий спектр конкурентов, пожилые сконцентрированы на уже знакомых брендах.
19 ноября 2019
После автопроизводителей и дилеров против планируемого увеличения ставок утильсбора выступили и грузоперевозчики. Они обеспокоены, что индексация утильсбора на 60–70% в сегменте седельных тягачей повлечет за собой рост цен на них и затруднит обновление и так уже устаревших парков.
18 ноября 2019
В рамках исследования были проанализированы изменения остаточной стоимости моделей KIA Optima, Mazda6, Skoda Superb (лифтбек), Toyota Camry и Volkswagen Passat, которые были куплены новыми пять лет назад – в октябре 2014 года. В качестве текущих цен автомобилей на вторичном рынке были взяты показатели на 1 октября 2019 года.
18 ноября 2019
Электромобили стали главным событием завершившегося недавно 46-го Токийского автосалона. Сегодня они осваивают новые рыночные ниши, становятся более автономными и интегрированными в окружающую инфраструктуру.
15 ноября 2019
Компания, действующая в интересах семьи Сергея Петрова, изучает вопрос продажи дилерского холдинга «Рольф». Сам господин Петров находится в розыске по уголовному делу, которое завели в России. По данным “Ъ”, реальных претендентов на покупку пока нет, дилеры присматриваются лишь к отдельным салонам. Ряд источников “Ъ” называют заявление политическим и говорят о рисках банкротства «Рольфа».
14 ноября 2019
Где водители ездят хуже, чем в России? Раньше на этот вопрос можно было ответить уверенно: в Китае! Но недавно автомобилисты Поднебесной вдруг стали «белыми и пушистыми», почти не нарушающими ПДД. Что же такое там произошло?
13 ноября 2019
Поправки к закону «О лизинге», принятые в первом чтении, не будут способны оградить граждан от использования недобросовестными компаниями возвратного лизинга для схем отъема автомобилей, считают в ОНФ. Предложенные изменения законодательства поддерживают в Генпрокуратуре, ЦБ и Минфине.
12 ноября 2019
Какие выгоды принесет объединение Peugeot–Citroen и Fiat Chrysler, станут ли все модели одинаковыми, как слияние скажется на России и почему Fiat отказался от альянса с Renault.
11 ноября 2019
Несмотря на снижение продаж автомобилей в РФ, цены на них продолжают расти, в некоторых случаях – на 10% от уровня прошлого года. Аналитики и собеседники “Ъ” на рынке объясняют это тем, что низкая загрузка производств в РФ заставляет концерны закладывать растущие издержки в цену даже в условиях падения спроса.