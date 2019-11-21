Китайское предупреждение (Motorpage.ru)

Где водители ездят хуже, чем в России? Раньше на этот вопрос можно было ответить уверенно: в Китае! Но недавно автомобилисты Поднебесной вдруг стали «белыми и пушистыми», почти не нарушающими ПДД. Что же такое там произошло?