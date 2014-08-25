ИНФОГРАФИКА ПО ОПРОСАМ





26.10.19

Как россияне становятся автовладельцами? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, как при невысоком уровне благосостояния жителей удается приобретать автомобили. Участникам онлайн-опроса, который проводился с 17 по 23 октября, был задан вопрос: «Как у вас появился автомобиль?».





18.10.19

Насколько россияне готовы отказаться от автомобиля? В рамках подготовки отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили как респонденты оценивают свое финансовое положение, какой уровень финансовой нагрузки имеют и как это отразится на их планах по замене автомобиля.





04.10.19

Какова удовлетворенность обслуживанием у официального дилера и на независимой СТО? Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что как только заканчивается гарантийный срок автомобиля, автовладельцы начинают реже обращаться за обслуживанием к официальным дилерам, в то время как популярность независимых СТО, напротив, становится выше. Эксперты решили посмотреть, почему так происходит.





02.10.19

Официальный дилерский центр или независимая СТО? Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (83%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. На независимые СТО в этот период обращаются только 8%.





29.09.19

Что думают об электронных полисах ОСАГО российские автовладельцы? С 2016 года в России приобретено уже около 40 млн электронных полисов ОСАГО. Причем услуга пользуется спросом не только в труднодоступных регионах, но и там, где проблем с покупкой ОСАГО в офисе нет. А какими мотивами руководствуются те, кто отказывается от этого онлайн-сервиса?





21.09.19

Что думают россияне о предложении Минтранса отдать техосмотр дилерам? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, что думают об этой идее те, кого она непосредственно коснется – российские автовладельцы? И кого среди них больше – сторонников или противников этой идеи?





16.09.19

В автосалонах каких брендов приятнее всего совершать покупку? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос и выяснили, какие бренды славятся особенным вниманием к своим покупателям.





14.09.19

Как изменилась интенсивность эксплуатации автомобиля у россиян? Эксперты считают, что рост цен на бензин, а также растущая популярность каршеринга и других альтернативных способов передвижения приводят к тому, что россияне реже ездят на личных автомобилях. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, так ли это.





11.09.19

Насколько россияне удовлетворены динамикой разгона своих автомобилей? Участники опроса оценивали внешний вид и безопасность автомобиля, эргономичность, управляемость, качество сборки и многое другое. Одним из 10 показателей, по которым проводился опрос, была удовлетворенность динамикой разгона автомобиля.





04.09.19

По каким параметрам автовладельцы выбирают независимую СТО? Цена услуг и высокий профессионализм сотрудников являются определяющими для россиян при выборе независимой станции технического обслуживания для своего автомобиля. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса, проведенного в июле 2019 года совместно с Авто Mail.Ru.





30.08.19

Структура российских автовладельцев по возрасту и маркам Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и ответили на вопрос: есть ли зависимость между возрастом автовладельца и маркой его автомобиля.





28.08.19

Какими источниками информации пользуются россияне при выборе автомобиля? Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили определить, какие источники информации чаще всего используют автовладельцы в процессе выбора нового автомобиля.





20.08.19

Где автовладельцы предпочитают обслуживать гарантийные автомобили? В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают обслуживать гарантийные автомобили. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опросов, проведенных совместно с Авто Mail.Ru.





17.08.19

Как часто россияне дают чаевые заправщикам на АЗС? Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят свой рабочий день не в теплом модном баре, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?





14.08.19

«Автомобиль мечты»: фантазии и реальность В июне 2019 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в ходе которого активные пользователи портала дали описание параметров автомобиля, о котором они мечтают: цвет, класс, мощность двигателя, набор опций и пр.





05.08.19

Кем являются владельцы автомобиля Geely Emgrand? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос, по результатам которого можно составить портрет владельца автомобиля Geely Emgrand.





22.07.19

За какими автомобилями владельцы ухаживают больше других? Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках очередного исследования выяснили, что примерно 20% автовладельцев (каждый пятый) тратят свое свободное время на уход за автомобилем.





15.07.19

Аккумуляторы, которые заслужили доверие россиян Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» провели оценку имиджа брендов автомобильных аккумуляторов. Участникам опроса предложили по каждому из 23 брендов батарей выбрать критерии, которые больше всего им соответствуют.





12.07.19

О каком автомобиле мечтают россияне в 2019 году? Насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей – это стало темой очередного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru. В июне 2019 года был проведен совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в котором приняло участие более 9 500 респондентов.





06.07.19

Какие сайты для продажи автомобилей популярны у россиян? Продажа автомобилей через Интернет с каждым годом становится все популярнее в нашей стране. Помимо удобства, это позволяет охватить большее число потенциальных покупателей. К тому же для размещения объявления о продаже машины сегодня предлагается множество специализированных сайтов.





03.07.19

Какие параметры стоимости владения автомобилем важны для россиян? При выборе автомобиля приходится учитывать множество факторов, среди которых особое место занимает стоимость владения. Иными словами, будущему автовладельцу хотелось бы иметь понимание того, сколько денежных средств будет тратиться в процессе эксплуатации машины.





26.06.19

ТОП-10 самых узнаваемых марок антифризов Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования* «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» оценили уровень узнаваемости марки антифриза для легковых автомобилей. Участники опроса (более 3000 российских автовладельцев) могли выбрать несколько брендов из 23 предложенных.





22.06.19

На чем россияне собираются ехать в отпуск? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какие планы у жителей нашей страны относительно наступившего лета.





19.06.19

Какие аксессуары наиболее популярны у российских автовладельцев? Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» (было проведено в ноябре 2018 года) решили посмотреть, какие аксессуары наиболее популярны у автовладельцев.





14.06.19

ТОП-10 марок автомобилей, к которым владельцы относятся как к средству передвижения Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили посмотреть, как водители разных марок из числа присутствующих на российском рынке воспринимают свой автомобиль.





13.06.19

ТОП-10 марок автомобилей, которые доставляют владельцам больше удовольствия Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили посмотреть, водители каких марок не только эксплуатируют свое транспортное средство, используя его по назначению, но и получают удовольствие от нахождения за рулем.





05.06.19

Насколько россияне готовы к покупке автомобиля с пробегом у дилера? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» (третья волна)* исследовало готовность автовладельцев рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в дилерском центре. В опросе приняло участие более 1900 автовладельцев различных марок автомобилей.





01.06.19

Как часто россияне используют детские кресла? 1 июня – Международный день защиты детей. В связи с этим эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, насколько ответственно подходят российские водители-родители к вопросам безопасности своих детей. Речь идет о детских сиденьях.





27.05.19

ТОП-10 автомобильных аккумуляторов, которые рекомендуют друзьям В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам автомобильных аккумуляторов, которые в настоящий момент эксплуатируют автовладельцы.





22.05.19

Какие летние шины получили более высокую оценку удовлетворенности у автолюбителей? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Летние шины» провели опрос, посвященный удовлетворенности летними шинами, которые они эксплуатируют в настоящий момент. Среднее значение по выборке при этом составило 8,7 балла.





08.05.19

Что россияне думают о своих автомобилях: это мечта или нет? Автомобиль мечты – у каждого свой. Для одних это коллекционный «Плимут» 1958 года выпуска, для других – новенький BMW, только что сошедший с конвейера, для третьих – само понятие «владеть автомобилем» всю жизнь так и остается мечтой...





08.04.19

60% владельцев Toyota LC Prado считают его автомобилем мечты Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Toyota Prado Club в феврале-марте 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 300 владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и отношения автовладельцев к машине в условиях эксплуатации.





23.03.19

Как россияне пользуются ремнями безопасности в автомобиле? В автомобильном мире все больше внимания уделяется безопасности транспортных средств. Конструктора постоянно совершенствуют системы безопасности автомобилей, чтобы предупредить последствия возможных ДТП для человека или по крайней мере смягчить их тяжесть. Но насколько думают о собственной безопасности сами автовладельцы?

20.03.19

Портрет владельца Land Rover Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Land Rover в феврале 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2300 владельцев автомобилей Land Rover. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и условий эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца Land Rover.





02.03.19

Сколько россияне тратят денег на заправку автомобиля? В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. В связи с ожиданием сезонного, весеннего повышения цен на топливо, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, сколько денег уходит у российских автовладельцев на заправку машин.





22.02.19

Какие увлечения у автовладельцев-мужчин в России? Накануне Дня защитника Отечества эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассказать, чем увлекаются в свободное время наши мужчины-автовладельцы, какие у них есть хобби. С этой целью был проведен опрос, в котором приняли участие более 1800 респондентов.





21.02.19

Стоит ли перед покупкой автомобиля заранее узнавать цены на запчасти? Перед приобретением автомобиля, особенно на вторичном рынке, будущий владелец часто выбирает машину, ориентируясь на ее цену, пробег, возраст, престижность бренда и при этом совсем не смотрит на стоимость запчастей и расходных материалов.





18.02.19

Индекс потребительской лояльности (NPS) среди премиум-брендов В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по 30 самым популярным маркам автомобилей на российском рынке.





16.02.19

Как часто россияне моют автомобили зимой? Зимняя эксплуатация автомобиля добавляет его владельцу целый ряд хлопот, к которым относится и мойка. Всегда приятно ездить на чистой машине, но в зимний период чаще, чем в летний, приходится руководствоваться в этом вопросе целесообразностью.





14.02.19

Какие опции в автомобиле россияне считают наиболее полезными? В ходе исследования предпочтений российских автовладельцев специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие опции в автомобиле для них являются наиболее полезными. Это было одной из тем нашего онлайн-опроса, который был проведен в ноябре 2018 года.





11.02.19

ТОП-10 брендов по удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело оценку уровня удовлетворенности обслуживанием на сервисе официального дилера.В результате исследования был составлен рейтинг самых популярных марок.





26.01.19

Как повышение цен в январе повлияло на решение о покупке автомобиля? Одной из главных тем в автомобильном мире является повышение цен на машины. Как и в предыдущие годы, автопроизводители не стали изменять традиции и в январе начали дружно поднимать цены на свою продукцию. По разным оценкам, подорожание уже составило в пределах 5%...





22.01.19

Владельцы каких автомобилей больше других любят компьютерные игры? В настоящее время многие любят проводить свое свободное время за компьютерными играми. Данное развлечение популярно не только среди молодежи, но и у людей среднего возраста.





25.12.18

Как автовладельцы оценивают лакокрасочное покрытие своих машин? В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» был проведен опрос российских автовладельцев на предмет удовлетворенности своими автомобилями. В исследовании приняли участие владельцы 30 популярных марок.





15.12.18

Что делают автовладельцы, когда попадают в пробки? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, как российские автовладельцы предпочитают проводить время, когда попадают в дорожные пробки. В ходе исследования в начале декабря 2018 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 300 респондентов.





11.12.18

Какие моторные масла предпочитают российские автовладельцы? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев»* провели опрос, посвященный выбору моторных масел.





04.12.18

Какие зимние шины предпочитают российские автовладельцы? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» провели опрос, посвященный выбору и эксплуатации зимних шин.





17.11.18

Когда российские автовладельцы меняют летние шины на зимние? Конец осени – самое время для того, чтобы задуматься о замене летних шин на зимние. Однако тут существует множество нюансов: поменяешь раньше срока – будешь греметь шипами по сухому асфальту, позже – велик риск попасть в ДТП...





06.11.18

Дают ли экономию моторные масла с низкой вязкостью? Среди современных тенденций на рынке моторных масел в России эксперты отмечают стремление автовладельцев к оптимизации затрат. В качестве вариантов экономии производители масел сегодня предлагают использовать масла с низкой вязкостью, мотивируя это тем, что, хоть они и дороже, но зато способны увеличить интервалы по замене масла, а соответственно оптимизируют затраты на содержание и обслуживание автомобилей. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, так ли это.





29.10.18

Кто выбирает Chery Tiggo? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в октябре 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 300 владельцев автомобилей Chery Tiggo. По итогам исследования был составлен их обобщенный портрет.





22.10.18

Какие каналы рекламы используют российские автодилеры? В исследовании российского авторитейла, оценивая коммуникационные показатели работы компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какие оффлайн-каналы рекламной активности чаще других используют автодилеры.





15.10.18

Какой тип моторного масла предпочитают автовладельцы в России? Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в структуре потребления моторных масел в России прослеживается явная тенденция к увеличению доли потребления полусинтетических моторных масел.Причем изменения в структуре происходят в большей степени за счет иномарок.





10.10.18

Какие соцсети предпочитают автодилеры в России? В новом исследовании, посвященном российскому авторитейлу, оценивая показатели коммуникативной деятельности компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какими социальными сетями для продвижения своих продуктов пользуются автодилеры.





08.10.18

Сколько машин продает один автосалон в России? В новом исследовании эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какова среднегодовая эффективность одного автосалона в России. За основу исследования взяты два показателя по итогам 2017 года – продажа новых легковых автомобилей и выручка от этого.





25.09.18

Сколько зарабатывают дилерские центры в России? В очередном исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ» эксперты решили посмотреть, как распределялся среднегодовой объем выручки в дилерских центрах России в 2017 году. За основу исследования взяты около 500 анкет официальных дилерских центров, осуществляющих продажи и обслуживание легковых автомобилей в стране - в рамках участия в национальной премии «Автодилер года - 2018».





15.09.18

Какой тип топлива используют россияне для заправки автомобилей? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, какие виды топлива используют российские автолюбители. Опрос проводился с 29 августа по 9 сентября 2018 года. В нем приняли участие более 16 тыс. респондентов.





31.08.18

Как обманывают российских автовладельцев в автосервисе? Кому доверить ремонт собственного автомобиля: официальному дилеру, знакомому механику или независимой СТО? Каждый автовладелец со временем находит для себя ответ на этот вопрос…





25.08.18

Какой транспорт выбирают россияне для путешествий? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какой из видов транспорта чаще всего выбирали для путешествий этим летом жители нашей страны и какой выберут для себя любители бархатного сезона, отпуск которых намечен на конец лета или начало осени.





11.08.18

Какая цена на подержанный автомобиль устроит покупателя? Покупка автомобиля с пробегом связана с риском – в худшем случае можно не только разочароваться в покупке, но и потерять большие деньги. Исследуя эту тему, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, какую сумму россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом.





27.07.18

На каких автомобилях ездят россияне разных возрастных категорий? Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" выяснили, что средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет. Как показали опросы, водители этой возрастной группы чаще всего выбирают марки Mercedes, KIA и Ford.





23.07.18

Куда пойдут автовладельцы после окончания гарантийного срока? В июне 2018 года был проведен онлайн-опрос, который касался потребительских предпочтений автовладельцев в сфере сервисного обслуживания их автомобилей после окончания гарантии. Его результаты помогли разобраться, куда и почему уходят автовладельцы от официальных дилеров.





14.07.18

Как россияне подготавливают автомобили к путешествиям? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, насколько тщательно относятся владельцы машин к их подготовке для дальних путешествий. Данный опрос был проведен с 6 по 11 июля 2018 года, в нем приняло участие более 2000 респондентов.





13.07.18

Выбор автовладельца: официальный дилер или независимая СТО? Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с Авто Mail.Ru в июне, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (85%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. Как только гарантия заканчивается, соотношение резко меняется.





04.07.18

Кто за рулём УАЗ «Патриот»? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в июне 2018 года провели онлайн-опрос среди владельцев автомобиля УАЗ «Патриот», в котором приняло участие более 1400 респондентов. По итогам исследования был составлен их обобщающий портрет.





02.07.18

Готовность уступить в цене при продаже своего автомобиля Агентство «АВТОСТАТ» в ходе телефонного опроса выявило готовность автовладельцев предоставить скидку при продаже своего автомобиля, а так же минимальную цену, за которую они готовы продать свое транспортное средство. На основе этих данных был рассчитан допустимый для респондентов процент скидки в разрезе ценовых сегментов автомобилей.





29.06.18

Летние шины: индекс потребительской лояльности (NPS) Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили у автовладельцев,какие марки летних шин они предпочитают.Делая выбор для себя, можете смело опираться на наш рейтинг - он составлен из мнений более 3000 автовладельцев.





18.06.18

Что думают об автомобилях Infiniti их владельцы? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в мае 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие около 350 владельцев автомобилей Infiniti. Данное исследование касалось их потребительских предпочтений.





15.06.18

Кто они – владельцы Hyundai Solaris? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «HYUNDAI SOLARIS клуб Россия» в мае 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2000 владельцев автомобилей Hyundai Solaris. По итогам исследования был составлен их обобщающий портрет.





13.06.18

Что думают владельцы Volvo о своих автомобилях? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «Российский клуб Volvo» в апреле 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие около 400 владельцев автомобилей Volvo. Данное исследование касалось их потребительских предпочтений. При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.





10.06.18

Какие аксессуары для автомобиля покупают в первую очередь? Купив новый автомобиль, предусмотрительный владелец, как правило, стремится тут же «доукомплектовать» его предметами первой необходимости. Однако сколько людей – столько и мнений, и у каждого водителя собственные представления о том, что нужно приобрести в первую очередь.





02.06.18

Сколько автомобилей в российских семьях? Автомобильный парк в нашей стране растет с каждым годом, что неизбежно приводит к росту автомобилизации населения. Так, уже на 1000 россиян приходится 293 легковых машины, хотя десять лет назад этот показатель составлял 220 единиц. Означает ли это, что мы становимся богаче?





17.05.18

О каком автомобиле мечтают россияне? Насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей – это стало темой очередного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала AVITO Авто. В мае 2018 года был проведен совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в котором приняли участие более 10 тысяч автовладельцев.





29.04.18

Какие Правила дорожного движения чаще всего нарушают россияне? Автомобилисты в силу разных причин «разрешают» себе некоторые послабления в процессе вождения, объясняя это дорожной ситуацией («дорога была пустая»), собственной усталостью или нехваткой времени («очень спешил»). Мы решили узнать, какие именно Правила дорожного движения чаще всего нарушают россияне.





27.04.18

Где автовладельцы предпочитают менять моторное масло? Замена масла в двигателе – процесс, обычно привязанный к величине пробега автомобиля или его обслуживанию, хотя нередко он носит и сезонный характер. Учитывая это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в конце апреля провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 21 тысячи респондентов.





14.04.18

Где россияне будут «переобувать» свои автомобили? Весна все-таки наступила! А значит, автовладельцам пора задуматься о смене зимних шин. «Где вы будете менять зимние шины на летние?» - об этом узнали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса.





11.04.18

По каким причинам россияне могут сменить автомобиль? Средний срок владения автомобилем в России составляет около 5 лет. Какие причины могут подтолкнуть автовладельца к тому, чтобы он поменял машину? Чтобы выяснить наиболее популярные из них, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в апреле 2018 года провели совместный онлайн-опрос.





29.03.18

Где россияне предпочитают покупать автомобильные шины? Зима в этом году затянулась, но менять шины на автомобиле все равно придется, хотя, скорее всего, и позже, чем обычно. В любом случае для большинства автолюбителей это не отменяет факта покупки шин: кто-то сделал это раньше, кто-то позже, а есть и те, которые только собираются совершить такую покупку.





24.03.18

Что влияет на выбор автомобильного аккумулятора? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили выяснить, чем руководствуются автовладельцы, выбирая аккумулятор, что влияет на их выбор при покупке? В результате с 15 по 20 марта 2018 года был проведен совместный опрос, в котором приняло участие более 1800 человек.





12.03.18

Планы россиян по покупке автомобиля в 2018 году В нынешнем году три четверти (76%) россиян не планируют покупку автомобиля. При этом 18% собираются поменять машину, а остальные 6% - планируют купить еще один автомобиль. Таковы результаты совместного онлайн-опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.Ru.





02.03.18

Как выросли расходы на содержание автомобиля? С началом кризиса цены на автомобили выросли почти в 1,5 раза. Впрочем, рост цен коснулся всех товаров, в том числе и связанных с эксплуатацией автомобиля (топливо, страховка, запчасти и т.д.). Вот только реальные доходы россиян за время кризиса расти перестали…





26.02.18

Рейтинг брендов по удовлетворенности обслуживанием на сервисе (по мнению автовладельцев) Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности обслуживанием на сервисе официального дилера по целому ряду критериев.





23.02.18

На каких Интернет-сайтах россияне продают автомобили? Продажа автомобиля – процесс волнительный: как не продешевить, не нарваться на ловкача и, наконец, пристроить свою «ласточку» в хорошие руки, ведь столько с ней связано! А начинают многие автовладельцы с размещения объявлений на специализированных сайтах. Какие же из них пользуются наибольшим авторитетом? Это мы попробовали выяснить в ходе нашего опроса.





12.02.18

Как автовладельцы отреагируют на удорожание бензина? Многие эксперты еще в конце прошлого года прогнозировали повышение цен на бензин. В частности, по самой популярной марке АИ-92 в течение 2018 года цены могут вырасти до 50 руб. за литр. Если прогноз оправдается, как это повлияет на поведение рядовых автовладельцев и эксплуатацию ими своего автомобиля?





26.01.18

Рейтинг брендов по удовлетворенности автомобилем (по мнению автовладельцев) Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности автомобилем по целому ряду критериев.





20.01.18

Как рост цен повлияет на решение о покупке автомобиля? Одной из главных новогодних тем в автомобильном мире является повышение цен на машины. Как и в предыдущие годы, автопроизводители не стали изменять традиции и начали дружно поднимать цены на свою продукцию.





18.01.18

Бренды-лидеры моторных масел по использованию автовладельцами в РФ При подготовке маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла» была проведена оценка популярности брендов масел.На основании этих данных был составлен рейтинг. Эксперты отметили, что предпочтения автолюбителей заметно отличаются в зависимости от их региона проживания.





20.12.17

ТОП-10 самых узнаваемых автомобильных аккумуляторов Специалисты агентства «АВТОСТАТ», исследуя предпочтения автовладельцев, связанные с аккумуляторами, оценили такой показатель популярности батарей, как уровень узнаваемости (с подсказкой).





09.12.17

Что думают россияне про каршеринг? Неведомое ранее понятие «каршеринг» постепенно входит и в жизнь россиян. Об этом лучше других знают пока жители столичных городов, где эта услуга активно развивается. Но на подходе и другие города-миллионники, куда также развернули свои устремления каршеринговые компании.





05.12.17

ТОП-10 самых узнаваемых марок моторных масел Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла: предпочтения автовладельцев» оценили такой показатель популярности моторных масел для легковых автомобилей, как уровень узнаваемости.





27.11.17

ТОП-10 самых узнаваемых марок автомобильных шин Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» оценили уровень узнаваемости брендов шин для легковых автомобилей. Участникам опроса (более 3000 российских автовладельцев*) предлагалось указать не более трех брендов шин, которые они первыми вспомнили.





18.11.17

Используют ли автовладельцы знак «Шипы»? С этого года инспектор ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, если на нем нет знака «Шипы». Так, согласно постановлению правительства № 333 от 24 марта 2017 года, госавтоинспектор может оштрафовать водителя за отсутствие знака «Шипы» на 500 рублей.





14.10.17

А вы бы купили автомобиль по новым госпрограммам? Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, насколько интересны программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» потенциальным покупателям. В результате с 29 сентября по 9 октября был проведен совместный опрос, в котором приняло участие 3,2 тыс. человек.





06.10.17

Потребительские предпочтения владельцев Lexus Масштабное исследование «АВТОСТАТ» и Club Lexus Russia позволило оценить на чем основаны предпочтения покупателей, выбирающих Lexus.





25.09.17

Как автовладельцы выбирают запчасти и расходники? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru.





16.09.17

Две трети автовладельцев используют 50%-ную скидку на оплату штрафов ГИБДД Такие результаты были получены в ходе совместного опроса, проведенного издательством «За рулем» и аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Данный опрос проводился с 14 по 19 августа, в нем приняло участие 2,9 тыс. человек.





13.09.17

Какие запчасти и как предпочитают покупать автовладельцы? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru.





04.09.17

Какие опасения испытывают автовладельцы при обращении на сервис? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru. Из них: 88,6% - это владельцы иномарок, 11,4% - обладатели отечественных автомобилей.





19.08.17

Соцсети вытесняют удовольствие от вождения? Большинство автомобилистов (68%) — дисциплинированные водители и понимают, что машина есть машина, и за рулем не стоит отвлекаться ни на что постороннее. Это показал опрос, проведенный издательством «За рулем» и аналитическим агентством «АВТОСТАТ».





24.07.17

Предпочтения в службах такси по федеральным округам Автопортал Drom.ru предложил пользователям принять участие в опросе «Какими службами такси вы обычно пользуетесь?». Результаты опроса показали, каким образом распределились предпочтения в каждом федеральном округе.





03.07.17

Дополнительная активность маркетинга дилерских центров Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет изучения современных трендов в дилерском маркетинге.





28.06.17

Какие сегменты самые востребованные на вторичном рынке? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование предложений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в мае 2017 года. Согласно результатам исследования, в прошлом месяце количество предложений о продаже автомобилей, имеющих год выпуска с 2007-го по 2016-й, на сайте DROM.ru составило почти 170 тыс. штук.





21.06.17

Использование автодилерами рекламы в соцсетях Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет использования рекламы в социальных сетях. В данном опросе приняло участие более сотни респондентов.





07.06.17

Каналы рекламной активности автодилеров Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет рекламной активности. В данном опросе приняло участие более сотни респондентов.





04.05.17

Самые узнаваемые спецпрограммы автопроизводителей по автомобилям с пробегом Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках дополнения к проекту «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» провело новый онлайн-опрос. Цель - определить уровень осведомленности автовладельцев о спецпрограммах автопроизводителей по автомобилям с пробегом.





21.04.17

Отношение москвичей к платным парковкам Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках совместного с Cupli Surveys исследования потребительского поведения автовладельцев выяснило, как отразилось на авторынке Москвы и Московской области введение платных парковок. Для этого в марте 2017 года был проведен онлайн-опрос.





29.03.17

Рейтинг автомобильных брендов по удовлетворенности обслуживанием в дилерском центре (по мнению автовладельцев) Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело оценку удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера среди брендов.





10.03.17

Самые популярные марки моторных масел среди московских автовладельцев По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» на знание марок моторных масел (с подсказкой*) среди автовладельцев Москвы и Московской области, самым узнаваемым брендом оказался Mobil.





07.03.17

Какими социальными сетями пользуются российские автовладельцы? Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-опрос и определило, какими социальными сетями пользуются автовладельцы для работы, общения, поиска информации.





01.02.17

Рейтинг автомобильных брендов по качеству выполненных работ на сервисе дилера (по мнению автовладельцев) Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело оценку удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера по целому ряду критериев.





24.01.17

Рейтинг автомобильных брендов по критерию обзорности и безопасности вождения Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности автомобилем по целому ряду критериев.





18.01.17

Lexus имеет самый высокий индекс доверия потребителей Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках рейтинга «Автодилер года» провело исследование доверия потребителей, которое базировалось на основе опроса. В этом опросе приняли участие более 20 тыс. автовладельцев, являющихся пользователями AVITO Авто и обслуживавших автомобиль у официального дилера в 2015 году.





12.12.16

Японский премиум-бренд Lexus лидирует по удовлетворенности покупкой у дилера Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2015 года провело исследование удовлетворенности покупкой автомобиля у дилера, которое базировалось на основе опроса автовладельцев. Согласно результатам исследования, больше всего удовлетворены покупкой автомобиля у дилера владельцы Lexus – показатель японского премиум-бренда составил 89,8 балла.





27.10.16

ТОП-10 самых используемых марок зимних шин Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам (более чем 2,5 тыс. опрошенных) предлагалось ответить на вопрос "Зимние шины какой марки установлены на вашем автомобиле?". Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее указал 21% респондентов.





21.10.16

Самые популярные страховые компании у российских автовладельцев Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с порталом Blamper.ru в апреле 2016 года провело онлайн-опрос 1200 автовладельцев на тему страхования автомобилей. Согласно результатам данного опроса был составлен рейтинг страховых компаний, услугами которых чаще всего пользуются автовладельцы.





29.09.16

Онлайн-классифайды: предпочтения автовладельцев Лидером по узнаваемости среди сайтов автомобильных объявлений российские автовладельцы признали avito.ru. Этот классифайд без дополнительных подсказок смогли вспомнить 78% участников опроса, проведенного в августе 2016 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с компанией OMI.





06.07.16

Средний чек в премиум-сегменте в 2 раза выше, чем в бюджетном Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели недавно бенчмаркинг «Дилерский сервис», позволяющий судить о разнице в сервисном обслуживании премиум-сегмента и бюджетного.





21.06.16

Структура выручки автодилера в России Средняя годовая выручка дилерского центра в России по итогам 2015 года составила почти 1,3 млрд рублей.акие данные были получены в ходе исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА», в котором приняло участие около 250 дилерских центров.





12.04.16

ТОП-10 самых используемых марок летних шин Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам предлагалось ответить на вопрос "Знаете ли Вы марку летних шин, установленных на Вашем автомобиле?". Из более чем 2,5 тыс. опрошенных 94% ответили утвердительно. Далее предлагалось указать, какая марка летних шин используется на их автомобиле.





03.02.16

ТОП-20 брендов по уникальности дизайна Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" в рамках подготовки отчета "Потребительские предпочтения российских автовладельцев" в октябре 2015 года провело онлайн-опрос более чем 10 тысяч российских автовладельцев – активных пользователей портала DROM.RU. В предоставленной респондентам анкете предлагалось оценить, какие автомобильные бренды, по их мнению, соответствуют понятию "марка с уникальным дизайном".





19.01.16

ТОП-10 самых популярных марок шин в России По результатам опроса, проведённого агентством "АВТОСТАТ" и сайтом BLAMPER.RU на спонтанное знание марок автомобильных шин, самой узнаваемой из них оказалась Nokian. Этот бренд знает почти половина участников опроса (47%). Хорошую узнаваемость продемонстрировали также Bridgestone и Michelin, их результаты 41% и 37% соответственно.





12.04.16

Рейтинг надёжных брендов по мнению российских автовладельцев По результатам опроса составлен ТОП-20. Первые семь мест заняли японские бренды, тройку лидеров составили Toyota (21,1%), Mitsubishi (20,9%) и Subaru (20,6%). Немецкие бренды, по мнению опрашиваемых, менее надёжны. Так, Volkwagen (14,4%), показавший лучший результат среди "немцев", занимает лишь 11 позицию...





28.12.15

По какой цене автовладельцы готовы купить автомобиль с пробегом? Каждый четвертый потенциальный покупатель в России (26% респондентов) готов потратить на автомобиль с пробегом от 400 до 600 тысяч рублей. Такие данные были получены агентством «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Потребительские предпочтения российских автовладельцев: итоги 2015 года, ожидания 2016 года».





24.12.15

По какой цене автовладельцы готовы купить новый автомобиль? Каждый пятый автовладелец в России (21% респондентов) готов потратить на новой автомобиль от 1 до 1,5 млн. рублей. Такие данные были получены агентством «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Потребительские предпочтения российских автовладельцев: итоги 2015 года, ожидания 2016 года».





27.11.15

Предпочтения автовладельцев при выборе китайского автомобиля В результате проведенного исследования эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что почти 40% владельцев китайских автомобилей пересели на них с автомобилей LADA.





23.11.15

На чем экономят автовладельцы в кризис Опрос, проведенный в аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и крупнейшим в России сайтом объявлений «АВИТО Авто» в ноябре 2015 года, показал, что почти каждый второй автовладелец (48% опрошенных) начал экономить на своем автомобиле.





18.11.15

Ценовые предпочтения при покупке автомобиля и дополнительных опций Согласно онлайн-опросу, проведенному в октябре аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и автомобильным порталом Drom.ru, автомобиль свыше 1,5 млн рублей могут позволить себе более 10,5% респондентов. В диапазоне от 1 до 1,5 млн – 14,2%, от 800 тысяч до 1 млн – 15,4%, от 600-800 – 17,1%.





16.11.15

Автомобиль мечты для пользователей DROM.RU Большинство российских автолюбителей (71%), в октябре принявших участие в онлайн-опросе агентства «АВТОСТАТ» и автомобильного портала DROM.RU, хотели бы иметь полноприводный автомобиль.





05.11.15

Подготовкой автомобиля к зиме занимаются 94% автовладельцев Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru, показал, что всего 6% процентов из опрошенных автолюбителей отказываются от эксплуатации автомобиля в зимний период, а, соответственно, и от хлопот, связанных с подготовкой автомобиля к работе в холодное время года.





19.10.15

Официальный дилер или независимая СТО? Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (77%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров.Но как только гарантийный срок заканчивается, предпочтения по месту обслуживания и ремонта резко меняются.





21.09.15

Удовлетворенность сервисом в бюджетном сегменте Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в августе 2015 года провело исследование уровня удовлетворенности владельцев бюджетных легковых автомобилей обслуживанием в дилерских центрах.





16.09.15

Рейтинг удовлетворенности бюджетными автомобилями Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в августе 2015 года провело исследование уровня удовлетворенности владельцев своими легковыми автомобилями (в бюджетном сегменте).





01.09.15

Куда пойдут автовладельцы после гарантийного срока? Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-сервисом Blamper.ru, показал, что после окончания гарантийного срока 39% автовладельцев продолжат обслуживание своего автомобиля у дилера, а 33% - прекратят.





26.08.15

Портрет владельца китайского автомобиля в России в 2015 году В результате проведенного исследования эксперты аналитического авгентства «АВТОСТАТ» выяснили, что 84% владельцев китайских автомобилей - мужчины, 16% - женщины.





13.08.15

ТОП-10 самых популярных брендов АЗС По результатам опроса для подавляющего большинства автовладельцев (72,5%) бренд АЗС, на которой заправляют свой автомобиль, имеет значение. Остальные 27,5% не обращают внимание на бренд АЗС.





10.08.15

Менее трети россиян не откажутся от покупки автомобиля из-за кризиса Планы по покупке автомобиля не намерены менять из-за сложной экономической ситуации 29% опрошенных автовладельцев. Такие данные получили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам опроса 10000 респондентов.





30.07.15

ТОП-10 самых популярных аккумуляторов в России Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно c сервисом ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU в июне 2015 года провело опрос автолюбителей для определения предпочтений российских автовладельцев при выборе автомобильного аккумулятора.





05.06.15

Средние показатели маркетинговой активности дилеров Маркетинговая активность московских дилеров на порядок выше, чем в регионах. Соответственно и результаты деятельности также существенно отличаются как по количеству продаж, так и по выручке. Такие выводы делают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ»...





02.06.15

Средние показатели дилерских центров по сервису В среднем на один дилерский центр в год приходится 10-11 тысяч машинозаездов. При этом средний чек зависит как от бренда, так и от региона. Если брать средние показатели по России в массовом сегменте автомобилей, то это 5250 рублей на одно посещение СТО.





28.05.15

Средняя выручка автодилера в России – 1,6 млрд. в год Средняя годовая выручка дилерского центра в России по итогам 2014 года составила 1,6 млрд. рублей. Примерно 78% из этих денег (1,25 млрд. руб.) дилер получает от продажи новых автомобилей.





13.05.15

Рейтинг брендов моторных масел (потребительские предпочтения) Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно c сервисом ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU в апреле 2015 года провело опрос автолюбителей для определения предпочтений и привычек российских автовладельцев при выборе и замене моторного масла. В опросе приняли участие более 2000 респондентов со всей России.





04.03.15

Удовлетворенность сервисным обслуживанием в дилерском центре Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2014 года провело исследование уровня удовлетворенности автовладельцев обслуживанием в дилерском центре.





22.01.15

Рейтинг автомобильных брендов по индексу удовлетворенности автомобилем Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2014 года провело исследование уровня удовлетворенности автовладельцев своим автомобилем после покупки.





20.01.15

Опасения автовладельцев на сервисном центре Согласно данным исследования, проведенного агентством «АВТОСТАТ», лишь 44% автовладельцев не имеют никаких опасений, отдавая свой автомобиль на сервисный центр.





19.01.15

Рейтинг автомобильных брендов по индексу доверия сервисному центру Полностью доверяют работе сервисных центров чуть более 40% автовладельцев. При этом в премиум-сегменте отношение клиентов более лояльное: 55% опрошенных доверяют сервисному центру дилера.





24.12.14

Рейтинг автомобильных брендов по индексу повторной покупки в России Лидерами рейтинга по индексу повторной покупки являются Mercedes Benz (66%), Volvo (59%) и Volkswagen (55%), а явным аутсайдером – Daewoo (8%). В пятерку лидеров вошли Toyota (51%) и BMW (48%).





16.12.14

Более половины российских семей имеют автомобиль Автомобиль сегодня есть у 51% российских семей – такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного в сентябре 2014 года on-line опроса, в котором приняли участие более 26 тысяч респондентов.





12.12.14

Источники информации об автомобиле для россиян «Какие источники Вы использовали для поиска информации об автомобиле в процессе его выбора?» - на такой вопрос ответили около 2000 автовладельцев в ходе ежегодного исследования «Предпочтения российских потребителей на автомобильном рынке», проведенного в ноябре 2014 года.





09.12.14

Какой подарок лучший для автомобилиста? Лучшим подарком автовладельцу от автосалона станет комплект зимней резины. Такой ответ дали 55,9% опрошенных.





14.11.14

Автомобиль мечты в России - внедорожник По мнению подавляющего большинства опрошенных покупателей, «автомобиль мечты» непременно должен быть внедорожником (или кроссовером) (51%), с полным приводом (59%), бензиновым двигателем...



30.09.14

Узнаваемость китайских брендов в России Согласно данным опроса потребителей, самый узнаваемый в России китайский автомобильный бренд – Chery/Чери (его знают более 70% опрошенных автовладельцев).