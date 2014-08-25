ИНФОГРАФИКА ПО ОПРОСАМ

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26.10.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, как при невысоком уровне благосостояния жителей удается приобретать автомобили. Участникам онлайн-опроса, который проводился с 17 по 23 октября, был задан вопрос: «Как у вас появился автомобиль?».
18.10.19
В рамках подготовки отчета «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили как респонденты оценивают свое финансовое положение, какой уровень финансовой нагрузки имеют и как это отразится на их планах по замене автомобиля.
04.10.19
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что как только заканчивается гарантийный срок автомобиля, автовладельцы начинают реже обращаться за обслуживанием к официальным дилерам, в то время как популярность независимых СТО, напротив, становится выше. Эксперты решили посмотреть, почему так происходит.
02.10.19
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с порталом Авто Mail.Ru, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (83%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. На независимые СТО в этот период обращаются только 8%.
29.09.19
С 2016 года в России приобретено уже около 40 млн электронных полисов ОСАГО. Причем услуга пользуется спросом не только в труднодоступных регионах, но и там, где проблем с покупкой ОСАГО в офисе нет. А какими мотивами руководствуются те, кто отказывается от этого онлайн-сервиса?
21.09.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, что думают об этой идее те, кого она непосредственно коснется – российские автовладельцы? И кого среди них больше – сторонников или противников этой идеи?
16.09.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос и выяснили, какие бренды славятся особенным вниманием к своим покупателям.
14.09.19
Эксперты считают, что рост цен на бензин, а также растущая популярность каршеринга и других альтернативных способов передвижения приводят к тому, что россияне реже ездят на личных автомобилях. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, так ли это.
11.09.19
Участники опроса оценивали внешний вид и безопасность автомобиля, эргономичность, управляемость, качество сборки и многое другое. Одним из 10 показателей, по которым проводился опрос, была удовлетворенность динамикой разгона автомобиля.
04.09.19
Цена услуг и высокий профессионализм сотрудников являются определяющими для россиян при выборе независимой станции технического обслуживания для своего автомобиля. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опроса, проведенного в июле 2019 года совместно с Авто Mail.Ru.
30.08.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование и ответили на вопрос: есть ли зависимость между возрастом автовладельца и маркой его автомобиля.
28.08.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» при подготовке исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили определить, какие источники информации чаще всего используют автовладельцы в процессе выбора нового автомобиля.
20.08.19
В России снижается доля автовладельцев, которые предпочитают обслуживать гарантийные автомобили. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе онлайн-опросов, проведенных совместно с Авто Mail.Ru.
17.08.19
Говорят, что большинство прошедших жизненный этап под названием Starbucks всегда оставляют чаевые официантам, барменам, таксистам… А что насчет заправщиков АЗС, которые проводят свой рабочий день не в теплом модном баре, а среди бензоколонок и в холод, и в жару?
14.08.19
В июне 2019 года аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.ru провели совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в ходе которого активные пользователи портала дали описание параметров автомобиля, о котором они мечтают: цвет, класс, мощность двигателя, набор опций и пр.
05.08.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели онлайн-опрос, по результатам которого можно составить портрет владельца автомобиля Geely Emgrand.
22.07.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках очередного исследования выяснили, что примерно 20% автовладельцев (каждый пятый) тратят свое свободное время на уход за автомобилем.
15.07.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» провели оценку имиджа брендов автомобильных аккумуляторов. Участникам опроса предложили по каждому из 23 брендов батарей выбрать критерии, которые больше всего им соответствуют.
12.07.19
Насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей – это стало темой очередного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.ru. В июне 2019 года был проведен совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в котором приняло участие более 9 500 респондентов.
06.07.19
Продажа автомобилей через Интернет с каждым годом становится все популярнее в нашей стране. Помимо удобства, это позволяет охватить большее число потенциальных покупателей. К тому же для размещения объявления о продаже машины сегодня предлагается множество специализированных сайтов.
03.07.19
При выборе автомобиля приходится учитывать множество факторов, среди которых особое место занимает стоимость владения. Иными словами, будущему автовладельцу хотелось бы иметь понимание того, сколько денежных средств будет тратиться в процессе эксплуатации машины.
26.06.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования* «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» оценили уровень узнаваемости марки антифриза для легковых автомобилей. Участники опроса (более 3000 российских автовладельцев) могли выбрать несколько брендов из 23 предложенных.
22.06.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какие планы у жителей нашей страны относительно наступившего лета.
19.06.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» (было проведено в ноябре 2018 года) решили посмотреть, какие аксессуары наиболее популярны у автовладельцев.
14.06.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках собственного исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили посмотреть, как водители разных марок из числа присутствующих на российском рынке воспринимают свой автомобиль.
13.06.19
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в ходе исследования «Предпочтения российских автовладельцев в выборе автомобиля» решили посмотреть, водители каких марок не только эксплуатируют свое транспортное средство, используя его по назначению, но и получают удовольствие от нахождения за рулем.
05.06.19
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» (третья волна)* исследовало готовность автовладельцев рассмотреть покупку автомобиля с пробегом в дилерском центре. В опросе приняло участие более 1900 автовладельцев различных марок автомобилей.
01.06.19
1 июня – Международный день защиты детей. В связи с этим эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, насколько ответственно подходят российские водители-родители к вопросам безопасности своих детей. Речь идет о детских сиденьях.
27.05.19
В рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по наиболее популярным брендам автомобильных аккумуляторов, которые в настоящий момент эксплуатируют автовладельцы.
22.05.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Летние шины» провели опрос, посвященный удовлетворенности летними шинами, которые они эксплуатируют в настоящий момент. Среднее значение по выборке при этом составило 8,7 балла.
08.05.19
Автомобиль мечты – у каждого свой. Для одних это коллекционный «Плимут» 1958 года выпуска, для других – новенький BMW, только что сошедший с конвейера, для третьих – само понятие «владеть автомобилем» всю жизнь так и остается мечтой...
08.04.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Toyota Prado Club в феврале-марте 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 300 владельцев автомобилей Toyota Land Cruiser Prado. Исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и отношения автовладельцев к машине в условиях эксплуатации.
23.03.19
В автомобильном мире все больше внимания уделяется безопасности транспортных средств. Конструктора постоянно совершенствуют системы безопасности автомобилей, чтобы предупредить последствия возможных ДТП для человека или по крайней мере смягчить их тяжесть. Но насколько думают о собственной безопасности сами автовладельцы?
20.03.19
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и международный клуб Land Rover в феврале 2019 года провели онлайн-опрос, в котором приняли участие более 2300 владельцев автомобилей Land Rover. Данное исследование касалось выбора автомобиля, его потребительских свойств и условий эксплуатации. По результатам опроса был также построен портрет российского владельца Land Rover.
02.03.19
В России выросли не только цены на новые автомобили, но и на топливо. В связи с ожиданием сезонного, весеннего повышения цен на топливо, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили узнать, сколько денег уходит у российских автовладельцев на заправку машин.
22.02.19
Накануне Дня защитника Отечества эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили рассказать, чем увлекаются в свободное время наши мужчины-автовладельцы, какие у них есть хобби. С этой целью был проведен опрос, в котором приняли участие более 1800 респондентов.
21.02.19
Перед приобретением автомобиля, особенно на вторичном рынке, будущий владелец часто выбирает машину, ориентируясь на ее цену, пробег, возраст, престижность бренда и при этом совсем не смотрит на стоимость запчастей и расходных материалов.
18.02.19
В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» аналитики агентства «АВТОСТАТ» рассчитали индекс потребительской лояльности (NPS) по 30 самым популярным маркам автомобилей на российском рынке.
16.02.19
Зимняя эксплуатация автомобиля добавляет его владельцу целый ряд хлопот, к которым относится и мойка. Всегда приятно ездить на чистой машине, но в зимний период чаще, чем в летний, приходится руководствоваться в этом вопросе целесообразностью.
14.02.19
В ходе исследования предпочтений российских автовладельцев специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, какие опции в автомобиле для них являются наиболее полезными. Это было одной из тем нашего онлайн-опроса, который был проведен в ноябре 2018 года.
11.02.19
В рамках подготовки маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело оценку уровня удовлетворенности обслуживанием на сервисе официального дилера.В результате исследования был составлен рейтинг самых популярных марок.
26.01.19
Одной из главных тем в автомобильном мире является повышение цен на машины. Как и в предыдущие годы, автопроизводители не стали изменять традиции и в январе начали дружно поднимать цены на свою продукцию. По разным оценкам, подорожание уже составило в пределах 5%...
22.01.19
В настоящее время многие любят проводить свое свободное время за компьютерными играми. Данное развлечение популярно не только среди молодежи, но и у людей среднего возраста.
25.12.18
В рамках подготовки нового маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Новые автомобили: мнения автовладельцев» специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» был проведен опрос российских автовладельцев на предмет удовлетворенности своими автомобилями. В исследовании приняли участие владельцы 30 популярных марок.
15.12.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, как российские автовладельцы предпочитают проводить время, когда попадают в дорожные пробки. В ходе исследования в начале декабря 2018 года был проведен онлайн-опрос, в котором приняли участие более 3 300 респондентов.
11.12.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев»* провели опрос, посвященный выбору моторных масел.
04.12.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках нового исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» провели опрос, посвященный выбору и эксплуатации зимних шин.
17.11.18
Конец осени – самое время для того, чтобы задуматься о замене летних шин на зимние. Однако тут существует множество нюансов: поменяешь раньше срока – будешь греметь шипами по сухому асфальту, позже – велик риск попасть в ДТП...
06.11.18
Среди современных тенденций на рынке моторных масел в России эксперты отмечают стремление автовладельцев к оптимизации затрат. В качестве вариантов экономии производители масел сегодня предлагают использовать масла с низкой вязкостью, мотивируя это тем, что, хоть они и дороже, но зато способны увеличить интервалы по замене масла, а соответственно оптимизируют затраты на содержание и обслуживание автомобилей. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, так ли это.
29.10.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в октябре 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 300 владельцев автомобилей Chery Tiggo. По итогам исследования был составлен их обобщенный портрет.
22.10.18
В исследовании российского авторитейла, оценивая коммуникационные показатели работы компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какие оффлайн-каналы рекламной активности чаще других используют автодилеры.
15.10.18
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в структуре потребления моторных масел в России прослеживается явная тенденция к увеличению доли потребления полусинтетических моторных масел.Причем изменения в структуре происходят в большей степени за счет иномарок.
10.10.18
В новом исследовании, посвященном российскому авторитейлу, оценивая показатели коммуникативной деятельности компаний, эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какими социальными сетями для продвижения своих продуктов пользуются автодилеры.
08.10.18
В новом исследовании эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» решили посмотреть, какова среднегодовая эффективность одного автосалона в России. За основу исследования взяты два показателя по итогам 2017 года – продажа новых легковых автомобилей и выручка от этого.
25.09.18
В очередном исследовании аналитического агентства «АВТОСТАТ» эксперты решили посмотреть, как распределялся среднегодовой объем выручки в дилерских центрах России в 2017 году. За основу исследования взяты около 500 анкет официальных дилерских центров, осуществляющих продажи и обслуживание легковых автомобилей в стране - в рамках участия в национальной премии «Автодилер года - 2018».
15.09.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, какие виды топлива используют российские автолюбители. Опрос проводился с 29 августа по 9 сентября 2018 года. В нем приняли участие более 16 тыс. респондентов.
31.08.18
Кому доверить ремонт собственного автомобиля: официальному дилеру, знакомому механику или независимой СТО? Каждый автовладелец со временем находит для себя ответ на этот вопрос…
25.08.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» решили выяснить, какой из видов транспорта чаще всего выбирали для путешествий этим летом жители нашей страны и какой выберут для себя любители бархатного сезона, отпуск которых намечен на конец лета или начало осени.
11.08.18
Покупка автомобиля с пробегом связана с риском – в худшем случае можно не только разочароваться в покупке, но и потерять большие деньги. Исследуя эту тему, эксперты агентства «АВТОСТАТ» совместно с издательством «За рулем» провели онлайн-опрос и выяснили, какую сумму россияне готовы отдать за автомобиль с пробегом.
27.07.18
Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" выяснили, что средний возраст автовладельцев в России составляет 36 лет. Как показали опросы, водители этой возрастной группы чаще всего выбирают марки Mercedes, KIA и Ford.
23.07.18
В июне 2018 года был проведен онлайн-опрос, который касался потребительских предпочтений автовладельцев в сфере сервисного обслуживания их автомобилей после окончания гарантии. Его результаты помогли разобраться, куда и почему уходят автовладельцы от официальных дилеров.
14.07.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса решили выяснить, насколько тщательно относятся владельцы машин к их подготовке для дальних путешествий. Данный опрос был проведен с 6 по 11 июля 2018 года, в нем приняло участие более 2000 респондентов.
13.07.18
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с Авто Mail.Ru в июне, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (85%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров. Как только гарантия заканчивается, соотношение резко меняется.
04.07.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в июне 2018 года провели онлайн-опрос среди владельцев автомобиля УАЗ «Патриот», в котором приняло участие более 1400 респондентов. По итогам исследования был составлен их обобщающий портрет.
02.07.18
Агентство «АВТОСТАТ» в ходе телефонного опроса выявило готовность автовладельцев предоставить скидку при продаже своего автомобиля, а так же минимальную цену, за которую они готовы продать свое транспортное средство. На основе этих данных был рассчитан допустимый для респондентов процент скидки в разрезе ценовых сегментов автомобилей.
29.06.18
18.06.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в мае 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие около 350 владельцев автомобилей Infiniti. Данное исследование касалось их потребительских предпочтений.
15.06.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «HYUNDAI SOLARIS клуб Россия» в мае 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие более 2000 владельцев автомобилей Hyundai Solaris. По итогам исследования был составлен их обобщающий портрет.
13.06.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и «Российский клуб Volvo» в апреле 2018 года провели онлайн-опрос, в котором приняло участие около 400 владельцев автомобилей Volvo. Данное исследование касалось их потребительских предпочтений. При этом респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
10.06.18
Купив новый автомобиль, предусмотрительный владелец, как правило, стремится тут же «доукомплектовать» его предметами первой необходимости. Однако сколько людей – столько и мнений, и у каждого водителя собственные представления о том, что нужно приобрести в первую очередь.
02.06.18
Автомобильный парк в нашей стране растет с каждым годом, что неизбежно приводит к росту автомобилизации населения. Так, уже на 1000 россиян приходится 293 легковых машины, хотя десять лет назад этот показатель составлял 220 единиц. Означает ли это, что мы становимся богаче?
17.05.18
Насколько изменились предпочтения россиян в отношении легковых автомобилей – это стало темой очередного исследования аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала AVITO Авто. В мае 2018 года был проведен совместный онлайн-опрос «Автомобиль мечты», в котором приняли участие более 10 тысяч автовладельцев.
29.04.18
Автомобилисты в силу разных причин «разрешают» себе некоторые послабления в процессе вождения, объясняя это дорожной ситуацией («дорога была пустая»), собственной усталостью или нехваткой времени («очень спешил»). Мы решили узнать, какие именно Правила дорожного движения чаще всего нарушают россияне.
27.04.18
Замена масла в двигателе – процесс, обычно привязанный к величине пробега автомобиля или его обслуживанию, хотя нередко он носит и сезонный характер. Учитывая это, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в конце апреля провели совместный онлайн-опрос, в котором приняли участие более 21 тысячи респондентов.
14.04.18
Весна все-таки наступила! А значит, автовладельцам пора задуматься о смене зимних шин. «Где вы будете менять зимние шины на летние?» - об этом узнали специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» в ходе совместного онлайн-опроса.
11.04.18
Средний срок владения автомобилем в России составляет около 5 лет. Какие причины могут подтолкнуть автовладельца к тому, чтобы он поменял машину? Чтобы выяснить наиболее популярные из них, специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала DROM.ru в апреле 2018 года провели совместный онлайн-опрос.
29.03.18
Зима в этом году затянулась, но менять шины на автомобиле все равно придется, хотя, скорее всего, и позже, чем обычно. В любом случае для большинства автолюбителей это не отменяет факта покупки шин: кто-то сделал это раньше, кто-то позже, а есть и те, которые только собираются совершить такую покупку.
24.03.18
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили выяснить, чем руководствуются автовладельцы, выбирая аккумулятор, что влияет на их выбор при покупке? В результате с 15 по 20 марта 2018 года был проведен совместный опрос, в котором приняло участие более 1800 человек.
12.03.18
В нынешнем году три четверти (76%) россиян не планируют покупку автомобиля. При этом 18% собираются поменять машину, а остальные 6% - планируют купить еще один автомобиль. Таковы результаты совместного онлайн-опроса, проведенного специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ» и портала Авто Mail.Ru.
02.03.18
С началом кризиса цены на автомобили выросли почти в 1,5 раза. Впрочем, рост цен коснулся всех товаров, в том числе и связанных с эксплуатацией автомобиля (топливо, страховка, запчасти и т.д.). Вот только реальные доходы россиян за время кризиса расти перестали…
26.02.18
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности обслуживанием на сервисе официального дилера по целому ряду критериев.
23.02.18
Продажа автомобиля – процесс волнительный: как не продешевить, не нарваться на ловкача и, наконец, пристроить свою «ласточку» в хорошие руки, ведь столько с ней связано! А начинают многие автовладельцы с размещения объявлений на специализированных сайтах. Какие же из них пользуются наибольшим авторитетом? Это мы попробовали выяснить в ходе нашего опроса.
12.02.18
Многие эксперты еще в конце прошлого года прогнозировали повышение цен на бензин. В частности, по самой популярной марке АИ-92 в течение 2018 года цены могут вырасти до 50 руб. за литр. Если прогноз оправдается, как это повлияет на поведение рядовых автовладельцев и эксплуатацию ими своего автомобиля?
26.01.18
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности автомобилем по целому ряду критериев.
20.01.18
Одной из главных новогодних тем в автомобильном мире является повышение цен на машины. Как и в предыдущие годы, автопроизводители не стали изменять традиции и начали дружно поднимать цены на свою продукцию.
18.01.18
При подготовке маркетингового отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла» была проведена оценка популярности брендов масел.На основании этих данных был составлен рейтинг. Эксперты отметили, что предпочтения автолюбителей заметно отличаются в зависимости от их региона проживания.
20.12.17
Специалисты агентства «АВТОСТАТ», исследуя предпочтения автовладельцев, связанные с аккумуляторами, оценили такой показатель популярности батарей, как уровень узнаваемости (с подсказкой).
09.12.17
Неведомое ранее понятие «каршеринг» постепенно входит и в жизнь россиян. Об этом лучше других знают пока жители столичных городов, где эта услуга активно развивается. Но на подходе и другие города-миллионники, куда также развернули свои устремления каршеринговые компании.
05.12.17
Специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла: предпочтения автовладельцев» оценили такой показатель популярности моторных масел для легковых автомобилей, как уровень узнаваемости.
27.11.17
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках исследования «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» оценили уровень узнаваемости брендов шин для легковых автомобилей. Участникам опроса (более 3000 российских автовладельцев*) предлагалось указать не более трех брендов шин, которые они первыми вспомнили.
18.11.17
С этого года инспектор ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованными шинами, если на нем нет знака «Шипы». Так, согласно постановлению правительства № 333 от 24 марта 2017 года, госавтоинспектор может оштрафовать водителя за отсутствие знака «Шипы» на 500 рублей.
14.10.17
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, насколько интересны программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» потенциальным покупателям. В результате с 29 сентября по 9 октября был проведен совместный опрос, в котором приняло участие 3,2 тыс. человек.
06.10.17
Масштабное исследование «АВТОСТАТ» и Club Lexus Russia позволило оценить на чем основаны предпочтения покупателей, выбирающих Lexus.
25.09.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru.
16.09.17
Такие результаты были получены в ходе совместного опроса, проведенного издательством «За рулем» и аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Данный опрос проводился с 14 по 19 августа, в нем приняло участие 2,9 тыс. человек.
13.09.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru.
04.09.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с проектом «Авто Mail.Ru» провело исследование предпочтений автовладельцев при обслуживании автомобиля и покупке запчастей. Онлайн-опрос проводился в период с 19 по 24 июля 2017 года. В нем приняло участие 8820 посетителей сайта auto.mail.ru. Из них: 88,6% - это владельцы иномарок, 11,4% - обладатели отечественных автомобилей.
19.08.17
Большинство автомобилистов (68%) — дисциплинированные водители и понимают, что машина есть машина, и за рулем не стоит отвлекаться ни на что постороннее. Это показал опрос, проведенный издательством «За рулем» и аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
24.07.17
Автопортал Drom.ru предложил пользователям принять участие в опросе «Какими службами такси вы обычно пользуетесь?». Результаты опроса показали, каким образом распределились предпочтения в каждом федеральном округе.
03.07.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет изучения современных трендов в дилерском маркетинге.
28.06.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование предложений о продаже машин на сайте DROM.ru, опубликованных в мае 2017 года. Согласно результатам исследования, в прошлом месяце количество предложений о продаже автомобилей, имеющих год выпуска с 2007-го по 2016-й, на сайте DROM.ru составило почти 170 тыс. штук.
21.06.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет использования рекламы в социальных сетях. В данном опросе приняло участие более сотни респондентов.
07.06.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» и компания «Школа Автомаркетолога» в мае 2017 года провели онлайн-опрос маркетологов и руководителей дилерских центров на предмет рекламной активности. В данном опросе приняло участие более сотни респондентов.
04.05.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках дополнения к проекту «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» провело новый онлайн-опрос. Цель - определить уровень осведомленности автовладельцев о спецпрограммах автопроизводителей по автомобилям с пробегом.
21.04.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках совместного с Cupli Surveys исследования потребительского поведения автовладельцев выяснило, как отразилось на авторынке Москвы и Московской области введение платных парковок. Для этого в марте 2017 года был проведен онлайн-опрос.
29.03.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело оценку удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера среди брендов.
10.03.17
По результатам опроса, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» на знание марок моторных масел (с подсказкой*) среди автовладельцев Москвы и Московской области, самым узнаваемым брендом оказался Mobil.
07.03.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело онлайн-опрос и определило, какими социальными сетями пользуются автовладельцы для работы, общения, поиска информации.
01.02.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело оценку удовлетворенности обслуживанием на сервисе дилера по целому ряду критериев.
24.01.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках подготовки проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2016. Новые автомобили: мнения автовладельцев» провело исследование оценки удовлетворенности автомобилем по целому ряду критериев.
18.01.17
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в рамках рейтинга «Автодилер года» провело исследование доверия потребителей, которое базировалось на основе опроса. В этом опросе приняли участие более 20 тыс. автовладельцев, являющихся пользователями AVITO Авто и обслуживавших автомобиль у официального дилера в 2015 году.
12.12.16
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2015 года провело исследование удовлетворенности покупкой автомобиля у дилера, которое базировалось на основе опроса автовладельцев. Согласно результатам исследования, больше всего удовлетворены покупкой автомобиля у дилера владельцы Lexus – показатель японского премиум-бренда составил 89,8 балла.
27.10.16
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам (более чем 2,5 тыс. опрошенных) предлагалось ответить на вопрос "Зимние шины какой марки установлены на вашем автомобиле?". Самой используемой маркой зимних шин оказалась Nokian - ее указал 21% респондентов.
21.10.16
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно с порталом Blamper.ru в апреле 2016 года провело онлайн-опрос 1200 автовладельцев на тему страхования автомобилей. Согласно результатам данного опроса был составлен рейтинг страховых компаний, услугами которых чаще всего пользуются автовладельцы.
29.09.16
Лидером по узнаваемости среди сайтов автомобильных объявлений российские автовладельцы признали avito.ru. Этот классифайд без дополнительных подсказок смогли вспомнить 78% участников опроса, проведенного в августе 2016 года аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с компанией OMI.
06.07.16
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели недавно бенчмаркинг «Дилерский сервис», позволяющий судить о разнице в сервисном обслуживании премиум-сегмента и бюджетного.
21.06.16
Средняя годовая выручка дилерского центра в России по итогам 2015 года составила почти 1,3 млрд рублей.акие данные были получены в ходе исследования, проведенного аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в рамках проекта «АВТОДИЛЕР ГОДА», в котором приняло участие около 250 дилерских центров.
12.04.16
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" и сайт BLAMPER.ru провели онлайн-опрос, в котором респондентам предлагалось ответить на вопрос "Знаете ли Вы марку летних шин, установленных на Вашем автомобиле?". Из более чем 2,5 тыс. опрошенных 94% ответили утвердительно. Далее предлагалось указать, какая марка летних шин используется на их автомобиле.
03.02.16
Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" в рамках подготовки отчета "Потребительские предпочтения российских автовладельцев" в октябре 2015 года провело онлайн-опрос более чем 10 тысяч российских автовладельцев – активных пользователей портала DROM.RU. В предоставленной респондентам анкете предлагалось оценить, какие автомобильные бренды, по их мнению, соответствуют понятию "марка с уникальным дизайном".
19.01.16
По результатам опроса, проведённого агентством "АВТОСТАТ" и сайтом BLAMPER.RU на спонтанное знание марок автомобильных шин, самой узнаваемой из них оказалась Nokian. Этот бренд знает почти половина участников опроса (47%). Хорошую узнаваемость продемонстрировали также Bridgestone и Michelin, их результаты 41% и 37% соответственно.
12.04.16
По результатам опроса составлен ТОП-20. Первые семь мест заняли японские бренды, тройку лидеров составили Toyota (21,1%), Mitsubishi (20,9%) и Subaru (20,6%). Немецкие бренды, по мнению опрашиваемых, менее надёжны. Так, Volkwagen (14,4%), показавший лучший результат среди "немцев", занимает лишь 11 позицию...
28.12.15
Каждый четвертый потенциальный покупатель в России (26% респондентов) готов потратить на автомобиль с пробегом от 400 до 600 тысяч рублей. Такие данные были получены агентством «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Потребительские предпочтения российских автовладельцев: итоги 2015 года, ожидания 2016 года».
24.12.15
Каждый пятый автовладелец в России (21% респондентов) готов потратить на новой автомобиль от 1 до 1,5 млн. рублей. Такие данные были получены агентством «АВТОСТАТ» в ходе подготовки отчета «Потребительские предпочтения российских автовладельцев: итоги 2015 года, ожидания 2016 года».
27.11.15
В результате проведенного исследования эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что почти 40% владельцев китайских автомобилей пересели на них с автомобилей LADA.
23.11.15
Опрос, проведенный в аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и крупнейшим в России сайтом объявлений «АВИТО Авто» в ноябре 2015 года, показал, что почти каждый второй автовладелец (48% опрошенных) начал экономить на своем автомобиле.
18.11.15
Согласно онлайн-опросу, проведенному в октябре аналитическим агентством «АВТОСТАТ» и автомобильным порталом Drom.ru, автомобиль свыше 1,5 млн рублей могут позволить себе более 10,5% респондентов. В диапазоне от 1 до 1,5 млн – 14,2%, от 800 тысяч до 1 млн – 15,4%, от 600-800 – 17,1%.
16.11.15
Большинство российских автолюбителей (71%), в октябре принявших участие в онлайн-опросе агентства «АВТОСТАТ» и автомобильного портала DROM.RU, хотели бы иметь полноприводный автомобиль.
05.11.15
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru, показал, что всего 6% процентов из опрошенных автолюбителей отказываются от эксплуатации автомобиля в зимний период, а, соответственно, и от хлопот, связанных с подготовкой автомобиля к работе в холодное время года.
19.10.15
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с сервисом ответов на автомобильные вопросы Blamper.ru, показал, что пока автомобили находятся на гарантии, большинство российских автовладельцев (77%) предпочитают обслуживать и ремонтировать их у официальных дилеров.Но как только гарантийный срок заканчивается, предпочтения по месту обслуживания и ремонта резко меняются.
21.09.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в августе 2015 года провело исследование уровня удовлетворенности владельцев бюджетных легковых автомобилей обслуживанием в дилерских центрах.
16.09.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в августе 2015 года провело исследование уровня удовлетворенности владельцев своими легковыми автомобилями (в бюджетном сегменте).
01.09.15
Опрос, проведенный аналитическим агентством «АВТОСТАТ» совместно с онлайн-сервисом Blamper.ru, показал, что после окончания гарантийного срока 39% автовладельцев продолжат обслуживание своего автомобиля у дилера, а 33% - прекратят.
26.08.15
В результате проведенного исследования эксперты аналитического авгентства «АВТОСТАТ» выяснили, что 84% владельцев китайских автомобилей - мужчины, 16% - женщины.
20.08.15
По результатам онлайн-опроса, большинство начинающих водителей испытывают недостаток знаний по техническому устройству автомобиля.
13.08.15
По результатам опроса для подавляющего большинства автовладельцев (72,5%) бренд АЗС, на которой заправляют свой автомобиль, имеет значение. Остальные 27,5% не обращают внимание на бренд АЗС.
10.08.15
Планы по покупке автомобиля не намерены менять из-за сложной экономической ситуации 29% опрошенных автовладельцев. Такие данные получили специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам опроса 10000 респондентов.
30.07.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно c сервисом ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU в июне 2015 года провело опрос автолюбителей для определения предпочтений российских автовладельцев при выборе автомобильного аккумулятора.
05.06.15
Маркетинговая активность московских дилеров на порядок выше, чем в регионах. Соответственно и результаты деятельности также существенно отличаются как по количеству продаж, так и по выручке. Такие выводы делают специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ»...
02.06.15
В среднем на один дилерский центр в год приходится 10-11 тысяч машинозаездов. При этом средний чек зависит как от бренда, так и от региона. Если брать средние показатели по России в массовом сегменте автомобилей, то это 5250 рублей на одно посещение СТО.
28.05.15
Средняя годовая выручка дилерского центра в России по итогам 2014 года составила 1,6 млрд. рублей. Примерно 78% из этих денег (1,25 млрд. руб.) дилер получает от продажи новых автомобилей.
13.05.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» совместно c сервисом ответов на автомобильные вопросы BLAMPER.RU в апреле 2015 года провело опрос автолюбителей для определения предпочтений и привычек российских автовладельцев при выборе и замене моторного масла. В опросе приняли участие более 2000 респондентов со всей России.
04.03.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2014 года провело исследование уровня удовлетворенности автовладельцев обслуживанием в дилерском центре.
22.01.15
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» в конце 2014 года провело исследование уровня удовлетворенности автовладельцев своим автомобилем после покупки.
20.01.15
Согласно данным исследования, проведенного агентством «АВТОСТАТ», лишь 44% автовладельцев не имеют никаких опасений, отдавая свой автомобиль на сервисный центр.
19.01.15
Полностью доверяют работе сервисных центров чуть более 40% автовладельцев. При этом в премиум-сегменте отношение клиентов более лояльное: 55% опрошенных доверяют сервисному центру дилера.
24.12.14
Лидерами рейтинга по индексу повторной покупки являются Mercedes Benz (66%), Volvo (59%) и Volkswagen (55%), а явным аутсайдером – Daewoo (8%). В пятерку лидеров вошли Toyota (51%) и BMW (48%).
16.12.14
Автомобиль сегодня есть у 51% российских семей – такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» в рамках проведенного в сентябре 2014 года on-line опроса, в котором приняли участие более 26 тысяч респондентов.
12.12.14
«Какие источники Вы использовали для поиска информации об автомобиле в процессе его выбора?» - на такой вопрос ответили около 2000 автовладельцев в ходе ежегодного исследования «Предпочтения российских потребителей на автомобильном рынке», проведенного в ноябре 2014 года.
09.12.14
Лучшим подарком автовладельцу от автосалона станет комплект зимней резины. Такой ответ дали 55,9% опрошенных.
14.11.14
По мнению подавляющего большинства опрошенных покупателей, «автомобиль мечты» непременно должен быть внедорожником (или кроссовером) (51%), с полным приводом (59%), бензиновым двигателем...
30.09.14
Согласно данным опроса потребителей, самый узнаваемый в России китайский автомобильный бренд – Chery/Чери (его знают более 70% опрошенных автовладельцев).
25.08.14
35% опрошенных респондентов выбирают машину до 200 тысяч рублей. Порядка 30% при покупке подержанного автомобиля ориентируются на ценовой диапазон от 200 до 400 тысяч рублей.