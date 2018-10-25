Skoda вновь подняла цены на свои модели

Второй раз за месяц чешский бренд Skoda обновил ценники у своих моделей. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» на основе мониторинга цен. Все модели Skoda в большинстве комплектаций выросли на сумму от 7 до 44 тысяч рублей.