 АВТОСТАТ | Автоновости: новости авторынка, автобизнеса

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IT-Революция в автобизнесе

Бизнес-форум. IT-решения в автобизнесе.

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Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
  • 25.10.18 - 16:07

    Продажи люксовых автомобилей в сентябре выросли на 10%
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B2B-Автобизнес

  • Адванс-Авто представил новый BMW X2
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Аналитика

  • 23 октября

    ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года

    Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.

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Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
  • 26.10.18

    Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
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Интервью президента РОАД Олега Мосеева
  • 27.04.17

    Интервью президента РОАД Олега Мосеева
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Новости о российском авторынке и материалы на базе маркетинговых исследований, оперативных данных по авторынку новых и подержанных автомобилей. Ищите самое интересное!

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