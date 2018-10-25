|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
До начала 11 дней
Адванс-Авто представил новый BMW X2
ТОП-100 мировых бестселлеров в январе-августе 2018 года
Volkswagen Tiguan имеет все шансы стать к концу года лидером сегмента SUV.
Динамика продаж автомобилей по сегментам за 9 месяцев 2018 года
Новости о российском авторынке и материалы на базе маркетинговых исследований, оперативных данных по авторынку новых и подержанных автомобилей. Ищите самое интересное!
сегодня, 14:00
В России заработала система электронных ПТС. Первые такие документы – 11 электронных паспортов - оформлены в Москве, хоть и с небольшими техническими сложностями.
сегодня, 11:00
Российский рынок LCV по итогам сентября опустился на шестое место в европейском первенстве. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), продажи легких коммерческих автомобилей в Европе в прошлом месяце снизились на 5,8% до 183299 единиц.
сегодня, 08:00
Вслед за повышением цен на другие свои модели компания KIA обновила цену и на кроссовер Sorento Prime – все его комплектации подорожали на 35 тыс. руб.
вчера, 17:55
На Дальнем Востоке сегодня на 15 АЗС начали продавать высокооктановый бензин GreenEco 101. Одни представители СМИ окрестили его «премиальным». Другие написали, что топливо разработано «для применения в автомобилях, эксплуатируемых на Дальнем Востоке». Эксперты «АВТОСТАТ», комментируя ситуацию, полагают, что все намного проще.
вчера, 17:02
Калининградский завод «Автотор» приступил к серийному производству обновленного кроссовера KIA Sportage. Модель выпускается в комплектациях: Classic, Comfort, Luxe, Prestige, Premium и в версии со спортивным дизайн-пакетом GT Line.
вчера, 16:14
Российский союза автостраховщиков (РСА) в рамках либерализации ОСАГО намерен поменять алгоритм работы информационной системы "Е-Гарант" по гарантированной продаже электронных полисов страхования автогражданской ответственности.
вчера, 15:36
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за 9 месяцев 2018 года жители Москвы приобрели 348 новых автомобилей Mercedes-Maybach S-Klasse. Этот результат на 21,7% выше, чем за январь-сентябрь прошлого года.
вчера, 14:54
Россия готова расширить поставки автомобильной техники в Болгарию, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе заседания межправительственной российско-болгарской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
вчера, 14:09
Руководитель компании Tesla Motors Илон Маск утвердил окончательный прототип нового компактного кроссовера Tesla Model Y, который теперь полностью готов к серийному производству.
вчера, 13:17
В ТОП-100 самых популярных моделей на европейском рынке по результатам продаж 9 месяцев 2018 года снова попали две российских модели – LADA Vesta и LADA Granta, Причем первая улучшила свою позицию существенно.
вчера, 12:42
Второй раз за месяц чешский бренд Skoda обновил ценники у своих моделей. К такому выводу пришли эксперты сайта «Цена Авто» на основе мониторинга цен. Все модели Skoda в большинстве комплектаций выросли на сумму от 7 до 44 тысяч рублей.
вчера, 11:55
Госкорпорация «Ростех» и компания «Пирелли Тайр Руссия» 24 октября подписали меморандум о планах расширения производственных мощностей на Воронежском шинном заводе. Объем производства будет увеличен с 2 млн до более чем 4 млн шин в год, что удовлетворит прогнозируемый рост спроса в России и на международных рынках.
вчера, 11:08
Компания Volkswagen представила новый T-Cross, свой первый кроссовер в классе малолитражных автомобилей.
вчера, 10:16
Компания KIA Motors Rus открыла в городе Подольск новый дилерский центр KIA «У Сервис +», который оформлен в соответствии со стандартами KIA «Красный куб» (Red Cube).
вчера, 09:29
Компания Volkswagen Коммерческие автомобили расширяет сотрудничество с компанией SOVAC S.P.A. в Алжире. На заводе по сборке автомобилей Volkswagen Caddy в Релизане будет развернуто производство пикапа Volkswagen Amarok.
вчера, 08:41
На основе данных мониторинга цен эксперты сайта «Цена Авто» зафиксировали повышение цен на две модели японского бренда Mitsubishi – пикап L200 и внедорожник Pajero Sport. Отмечается, что удорожание затронуло автомобили 2017 года выпуска и составило сумму от 10 до 30 тысяч рублей.