Пресс-релизы

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"ТОП-30 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в России", "ТОП-10 марок и моделей по городам России", "ТОП-25 моделей на вторичном рынке легковых автомобилей России" - лишь часть периодически выпускаемых рейтингов.

Пишем об изменениях парка легковых автомобилей России, обеспеченности автомобилями городов России, о продажах новых автомобилей, продажах подержанных автомобилей и т.п.