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Пресс-релизы на основе данных аналитического агентства «АВТОСТАТ». Хотите получать первыми? Оформить заявку.
"ТОП-30 регионов по объему рынка новых легковых автомобилей в России", "ТОП-10 марок и моделей по городам России", "ТОП-25 моделей на вторичном рынке легковых автомобилей России" - лишь часть периодически выпускаемых рейтингов.
Пишем об изменениях парка легковых автомобилей России, обеспеченности автомобилями городов России, о продажах новых автомобилей, продажах подержанных автомобилей и т.п.
12 ноября 2019
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам октября 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России достиг 526,7 тыс. единиц. Это на 2,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
12 ноября 2019
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых грузовых автомобилей в России составил чуть более 8 тыс. единиц, что на 5,3% выше результата за тот же месяц прошлого года.
12 ноября 2019
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2019 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил 10,9 тыс. единиц, что на 13,8% больше, чем в октябре 2018 года.
8 ноября 2019
7 ноября в Москве, в здании арт-кластера «Красный Октябрь», прошел третий ежегодный бизнес-форум «IT-Революция в автобизнесе – 2019», организованный аналитическим агентством «АВТОСТАТ».
31 октября 2019
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов выросло на 19,1%. В свою очередь, по сравнению с предыдущим кварталом, в 3 квартале 2019 года рост количества выданных автокредитов составил 6,1%.
25 октября 2019
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом за 9 месяцев 2019 года составил около 4 млн единиц, что чуть ниже (-0,4%) показателя за аналогичный период прошлого года.
17 октября 2019
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 9 месяцев 2019 года объем рынка новых мотоциклов в России составил почти 12 тыс. единиц. Этот результат на 38,7% больше, чем в январе – сентябре прошлого года.
9 октября 2019
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 455 тыс. единиц, что на 3% меньше, чем год назад.
9 октября 2019
По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года рынок новых легких коммерческих автомобилей (LCV) в России составил почти 9 тыс. единиц, показав рост на 1,8%.
9 октября 2019
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в сентябре 2019 года объём рынка новых грузовых автомобилей в России составил 6,1 тыс. единиц, что на 5,1% меньше, чем в сентябре 2018 года.