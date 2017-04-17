Тест-драйв 7D

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Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2018 года
Сотрудники АВТОСТАТ и независимые эксперты оценивают автомобиль по СЕМИ КРИТЕРИЯМ , показывающим свойства и качества машины в жизненных ситуациях. То есть, ставят оценки не за управляемость-комфорт-динамику, а за то, как она едет по плохой дороге, на автостраде и т.д. Примерно так, как отвечают на вопрос друзей или коллег: «Ну, как тебе автомобиль?»...
17 апреля 2018
Они возвращаются! Самая большая «Мазда», как будто поняв, что в полку 7-местных кроссоверов ей нет замены, вновь на российском рынке. И более того – на российском конвейере. Оценим новую «девятку» российскими реалиями в рамках теста в семи измерениях.
3 апреля 2018
Дважды Автомобиль года! Второе поколение ХС60 покоряет Европу и Америку… Не остаемся в стороне! Новый шведский кроссовер проходит наш фирменный тест 7D.
27 февраля 2018
Ровно год назад, в первых числах марта 2017-го этот автомобиль поразил меня в самое сердце: я никак не мог отойти от женевского концепта и все искал признаки скорого производства. И вот в феврале 2018-го я еду на серийном «С3 Эйркросс» из Краснодара в Сочи! Это что, будущее? Нет, это настоящее и это наш тест в семи измерениях.
12 февраля 2018
Марка «Пежо» явно оправляется от затяжного кризиса: продажи пошли в гору, в Калуге готовится к производству коммерческая гамма, на рынок выходят свежие модели. В этот понедельник, 12 февраля, стартуют продажи кроссовера 5008. Оценим его перспективы по всем семи измерениям нашего фирменного теста.
23 января 2018
Что купить после «Каптюра»? До недавнего времени этот вопрос автоматически означал переход к другой марке, хорошо еще, если дружественной. Едва ли это устраивало маркетологов российского «Рено». И вот к нам вернулся «Колеос» - встречаем его 7 измерениями фирменного теста.
11 января 2018
Его профессия – полуторка. Его кредо – коммерсант. И это вовсе не половинка «Патриота». Эти и другие подробные сведения о новом ульяновском автомобиле – в нашем фирменном формате семимерного теста...
8 декабря 2017
Ни один тестовый автомобиль не пользовался таким вниманием на улицах! По категориям 7D в компании виртуальных конкурентов храбро едет самая новая «Лада-Веста» — универсал SW с внедорожным пакетом «Кросс».
24 ноября 2017
Ах, какое название: не сразу выговоришь и не вдруг поймешь! Медведь, остров, столица русской Америки… И одноименный – почти, учитывая русское написание – автомобиль. Встречайте на тесте 7D «Шкоду-Кодиак»...
16 ноября 2017
Похоже, сегодня для автомобиля наличие полного привода и блокировок дифференциалов далеко не самое главное условие успеха; достаточно иметь увеличенный дорожный просвет и дизайн «а-ля кроссовер». На рынке появился класс «кросс-хэтчбек» и потенциальный лидер продаж: «Киа-Рио Икс-Лайн». Проверим его шансы по нашей системе 7D!
11 ноября 2017
Эти две хорошие для «Паджеро Спорт» новости пришли в 2017-м: для машины предлагается, кроме бензинового, еще дизельный двигатель; и модель возвращается на сборочную линию калужского завода. Поздравим «Спорт» в формате нашего теста 7D.
13 октября 2017
Выйдя на российский рынок в самом конце 2016-го, «Тигуан» второго поколения стабильно показывает трехзначный процент прироста. В сентябре 2017 года он стал самым успешным кроссовером своего сегмента. И конечно, сразу угодил на лабораторный стол в рамках нашего теста 7D.
3 октября 2017
Ушла шестая, пришла седьмая: это про поколения «Сонаты» - модели, которая после недолгого отсутствия возвращается на российский рынок. Этакая корейская «Волга» (недаром «Соната» №4 так полюбилась нашим таксистам), только на современный лад. Сравним ее с другими «волгами»-2017 и поставим оценки - в рамках нашего теста 7D...
20 сентября 2017
В салонах немногочисленных (пока еще) дилеров китайской компании «Дунфэн» появилась новинка – довольно большой кроссовер DFM АХ7. У себя на родине модель продается уже около трех лет – и, надо сказать, неплохо. Получится ли у большого белого универсала завоевать доверие российских покупателей? Ответим тестом формата 7D.
13 сентября 2017
А вот, допустим, вам нужно целым отделом съездить по делам в соседний город. Пять человек плюс начальник. Электричка? Долго. Автобус? Несолидно. Два седана? Неудобно. Есть предложение получше: берем новейший семиместный вэн Peugeot и делаем тест-драйв формата 7D.
17 августа 2017
Полтора года прошло с того момента, как на российский рынок, в то время безуспешно пытавшийся нащупать дно, вышел «Спортидж» четвертого поколения. Сегодня он в тройке самых популярных средних кроссоверов, а по сравнению с самим собой продается лучше в полтора раза. Давайте оценим твердость его позиции в рамках теста 7D...
8 августа 2017
В салонах дилеров 1 августа появился новейший седан Rio – уже четвертого поколения. Его предшественник в упорной борьбе стал первым среди конкурентов на российском рынке и уже полгода удерживает этот титул. Получится ли у «сменщика» сохранить лидирующие позиции? Сумел ли он сохранить лучшие черты предшественника, приобрел ли новые качества? Ответим тестом формата 7D.