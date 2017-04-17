 АВТОСТАТ | Тест-драйв 7D

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Доклад Олега Маркова (ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»)
  • 17.04.17

    Доклад Олега Маркова (ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»)
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Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2018 года
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Тест-драйв 7D

32266.jpgСотрудники АВТОСТАТ и независимые эксперты оценивают автомобиль по СЕМИ КРИТЕРИЯМ , показывающим свойства и качества машины в жизненных ситуациях. То есть, ставят оценки не за управляемость-комфорт-динамику, а за то, как она едет по плохой дороге, на автостраде и т.д. Примерно так, как отвечают на вопрос друзей или коллег: «Ну, как тебе автомобиль?»...

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