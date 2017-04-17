ТЕСТ-ДРАЙВ 7D: CITROEN C3 AIRCROSS

Ровно год назад, в первых числах марта 2017-го этот автомобиль поразил меня в самое сердце: я никак не мог отойти от женевского концепта и все искал признаки скорого производства. И вот в феврале 2018-го я еду на серийном «С3 Эйркросс» из Краснодара в Сочи! Это что, будущее? Нет, это настоящее и это наш тест в семи измерениях.