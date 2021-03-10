Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008 | АВТОСТАТ

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

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Игорь Моржаретто

Пусть с небольшим опозданием, но французы вывели на наш рынок новый компактный кроссовер – «Пежо-2008». Хотя он, конечно, не станет бестселлером, но однозначно – явлением на небогатом российском рынке. Скорее едем в наши семь измерений!

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

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Что мы имеем в качестве вводных? За два с лишним (!) миллиона рублей французы предлагают небольшой переднеприводный (пусть и приподнятый) хэтчбек с трехцилиндровым турбомоторчиком в 1200 «кубиков», причем полного привода ни в какой комплектации получить нельзя. Кажется все, можно на этом закрывать тему.

А вот и нет, потому что «Пежо-2008» — совершенно необыкновенный автомобиль, и он будет у нас продаваться, пусть невеликими тиражами. Потому что он – не обыкновенный. Если вы хотите, чтобы у вас был автомобиль, опровергающий все расчеты, все доводы мудрых маркетологов, вы его можете получить в ближайшем дилерском центре «Пежо». Уверяю, ни разу о своем выборе не пожалеете!

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Хотя бы потому, что однозначно будете выделяться на своем «Пежо» из общего потока авто хоть в Москве, хоть в Париже (есть такое село под Челябинском). Это в Европе 2008-ой воспринимается спокойно, потому что продажи модели там бьют рекорды. За 1,5 года, даже с учетом простоя дилерских центров в пандемию, реализовано больше 200 тыс. машин! А у нас, уверен, даже три года спустя, он будет выглядеть вызывающе… В смысле – вызывать самые яркие чувства у окружающих.

Собственно, что распыляться на эпитеты — я уже готов предложить конкурентов новому кроссоверу от «Пежо», как того и требует процедура теста 7D. Здесь мы оцениваем машину на фоне виртуальных соперников, близких по духу, цене, классу. Соответствует уровню – получит ноль, отклонения в лучшую и худшую сторону оцениваем плюсом или минусом в соответствующих категориях, представляющих собой типовые ситуации автомобильной жизни.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Итак, передо мной – стильный кроссовер в самой богатой комплектации GT-line. Ее отличают спортивные сиденья, накладки на педали и пороги из алюминия, продвинутые светодиодные фары с автоматическим переключением ближнего/дальнего света, датчики парковки спереди и система контроля слепых зон. Цена — от 2 149 000 рублей, если к списку опций добавить еще обивку сидений кожей Nappa.

Кого позовем в соперники? Лидер по продажам в классе кроссоверов – однозначно «Хендэ-Крета», но ее можно считать абсолютным антагонистом 2008-го. У нее-то все правильно, все необходимые слагаемые успеха на нашем рынке собраны воедино (спокойный дизайн, атмосферные моторы, наличие полного привода, местная сборка, и как следствие — доступная цена), и как результат – лучшие продажи. И маленький «Пежо» ей совсем не конкурент!

Так что выберу я ему других соперников, с претензиями. Вот они – недавно появившаяся на нашем рынке «Мазда СХ-30» (она побольше и подороже, но похожа по настрою), и опытный боец и близкий аналог «Сузуки-SX4». Конечно, возьму обе в переднеприводном варианте (хотя у них в арсенале есть и полный привод) и в самых дорогих комплектациях. А все остальные параметры очень близки, даже цены. Чем собирается брать потенциальных покупателей новичок?.. Покажут наши семь измерений.

Peugeot 2008 и конкуренты

на стоянке...

Можно долго любоваться сложной пластикой боковин, модной пунктирной решеткой радиатора. Выглядит «Пежо» что анфас, что в профиль – не банально. Это мягко говоря. А если уж заглянуть в салон…

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Владелец рядового автомобиля просто должен сразу умереть от зависти, сколько тут собрано дизайнерских и инженерных находок! И в каждой детали чувствуется французский стиль. Нет, шик! Руль – маленький, и не круглый; необыкновенный приборный щиток, дисплей мультимедийной системы, развернутый к водителю, горизонтальная панель клавиш по центру, и все это вместе — Peugeot i-Cockpit 3D. Смотрится классно, и каждая кнопочка, каждое колесико – маленький дизайнерский шедевр.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Особенно восхищает приборная панель с необыкновенными рукоятками с двух сторон, за которые так и хочется подержаться. А сами приборы — не просто цифровые, они трехмерные! Часть данных проецируется на дополнительное стекло, которое расположено перед основной панелью. То есть перед глазами водителя — два слоя данных, причем самые важные можно поместить поближе, вывести покрупнее, а вспомогательные пусть поживут вдали… Получилось круто!

И еще одно решение я признаю необыкновенно удачным. Крышка небольшого бокса в нижней части центральной консоли легким движением руки превращается в подставку для телефона. Там сделан специальный мягкий выступ, с помощью которого смартфон надежно фиксируется под удобным для обзора углом. А рядом USB-порты (двух типов) и полочка с беспроводной зарядкой. Захлопнул крышечку – телефон не просто спрятан от чужих глаз, но еще при этом и заряжается.

Автомобиль в топовой комплектации GT, который мне предстояло протестировать, щеголял, кроме того, шикарной прострочкой по коже, которой была обтянута передняя панель. А кожа непростая: кресла с традиционным для французской компании массажем обтянуты дорогой Nappa…

Однозначно автомобиль на фоне любого конкурента, даже из более высокого класса (сами они не боятся сравнивать 2008-й с «Мини-Кантримен») заслуживает твердый плюс. За креативность и красоту.

плюс один балл...

на трассе...

Казалось бы, ну чего ожидать от трехцилиндрового моторчика в 1200 кубиков? Но он весело тянет кроссовер с тремя взрослыми в салоне и багажом — даже по крутым серпантинам, вперед и вверх! Маленький спортивный руль кажется игрушечным только при городских маневрах, но с набором скорости он тяжелеет и становится очень информативным и отзывчивым.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Турбомотор хорошо дружит с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Думаю, что в паспортные 10,2 секунды до сотни автомобиль укладывается легко. И 130 сил «Пежо» выглядят вполне серьезно на фоне 140 или 150 у конкурентов. А еще очень приятно, что у «Пежо» хорошая шумоизоляция. Даже на изрядно разбитой дороге, даже на зимней резине – гула не слышно. Словом, хорошо поработали инженеры! Не отдали конкурентам ни крошки. В данном случае равенство с ними – признание самых высоких технических достижений! 

нет баллов...

на улице...

«Пежо-2008» создавался как городской кроссовер, и этим все сказано. На улицах он как рыба в воде (разве что рыба яркая, привлекающая внимание: гуппи). Юркий, спортивный по характеру, он еще и «обвешан» самыми разными системами помощи водителю, так что и на узких улочках, и на широких проспектах водитель чувствует себя уверенно.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Есть положенная сегодня в обязательном порядке камера заднего вида, и датчики парковки тоже присутствуют. Впрочем, чем это я хвастаю? У конкурентов это все тоже есть. Так что счет в этом раунде – по нулям.

нет баллов...

на плохой дороге...

В продолжение предыдущей главки: вроде бы типичный городской кроссовер, но его подвеска отлично справляется с трудностями на разбитом асфальте. Да что там, даже на подтаявших грунтовках он чувствовал себя неплохо.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Полного привода нет, но в сложных (умеренно сложных, если быть точным) ситуациях выручает неплохой клиренс в 200 мм, пластиковый обвес по кругу и электронная система Grip Control с разными режимами для снега, грязи и песка. В результате по тем самым грунтовкам, засыпанным толстым слоем снега, 2008-й вполне сносно передвигался и пасовал лишь в тех случаях, когда дорога резко уходила в гору. В общем, боец! Хотя понятно, что отсутствие привода 4х4 отпугнет некоторых потенциальных клиентов…

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Я даже предполагал и в этом разделе поставить моему «французу» плюсик, но одумался. Как раз из-за отсутствия полного привода, который есть у конкурентов. И снова ноль – ноль.

нет баллов...

на вокзале...

Небольшой автомобиль предлагает для пассажиров заднего ряда на удивление много места. Даже двоим взрослым там будет просторно, а для детей и вовсе раздолье, тем более, что есть два порта USB и 12-вольтовая розетка.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

И багажник радует аккуратной отделкой и достойным объемом в 434 литра. Впрочем, ровно столько же у конкурентов! Зато у «Пежо» пол багажника  — двухуровневый, и в потайном отделении можно оставить сумку или дорогую куртку. Но все равно счет здесь равный.

нет баллов...

на АЗС...

В Европе у 2008-го – целая россыпь силовых агрегатов, причем в списке есть и бензиновые моторы, и дизельные, и гибридные установки. Вся эта роскошь – мимо нас; в России предлагают только две версии одного трехцилиндрового бензинового двигателя, мощностью 100 или 130 л.с. Семейство моторов PureTech выпускают с 2014 года, они себя очень хорошо зарекомендовали (в том числе и в России), так что бояться их не стоит. Кстати, во Франции есть и 155-сильная версия такого двигателя. И что же – он тоже считается очень надежным!

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

130-сильный «малыш», при том, что очень уверенно держится даже на скоростном шоссе (сам пробовал!), лично для меня стал чемпионом по расходу топлива. На трассе я даже выходил на 4 с небольшим литра на 100 км! Но, в любом случае, средний расход в 6-7 л на сотню – это честный показатель. Но и конкуренты не дремлют, у нах паспортный расход если и выше, то на какие-то поллитра-литр (максимум). Во всем виноваты современные европейские экологические требования…

Так что поставлю я снова знак равенства.

нет баллов...

на рынке...

На первый взгляд, все, что связано с ценой 2008-го, способно скорее только отпугнуть покупателя. Смотрите, базовая версия с моторчиком в 100 лошадиных сил и 6-ступенчатой механикой стоит 1 639 000 рублей. Средняя версия Allure (уже 130 л.с. и автомат) — 1 989 000 рублей. А версия GT-line, как у нас на тесте, уже оценивается в 2 149 000 целковых. А если добавить еще все возможные опции (кожа Nappa, массаж, панорамная крыша и т.д.), то эта красота обойдется почти в 2,4 миллиона! Ближе к осени в Россию может приехать версия со 150-сильным мотором. Сколько же попросят за нее?..

Цены, конечно, бодрят, но вообще-то они вполне адекватны сегодняшнему российскому рынку, где по итогам зимних месяцев средняя стоимость нового авто превысила отметку в 1,8 млн рублей. Средняя! А уже «Пежо-2008» никто средним автомобилем не назовет, он – особенный.

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Да, за 2,2 млн можно купить условный «Киа-Спортидж» с 2-литровым мотором, автоматом и полным приводом, причем в очень хорошей комплектации. Большинство покупателей в России так и сделают, и никого при этом не удивят.

А кто-то выберет стильный небольшой дизайнерский кроссовер, причем европейской сборки (для определенной категории это важно). Да, SX-4 дешевле, но выглядит совсем утилитарным на фоне красавца-француза. А близкие по духу (и кругу возможных покупателей) «Мазда CX-30» или «Тойота CH-R» имеют подобные же ценники. «Мини-Кантримен» и вовсе на миллион дороже!

Так что, выходит, и по цене сложился паритет…

нет баллов...

Итоговая оценка

Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Peugeot 2008 — да, дорого. Да, только передний привод. Но ведь красиво же! И по всем параметрам 2008 не уступает даже премиальным моделям (своего типа и размера, конечно). Особенно если у последних заклеить их шильдики… Поэтому на 2008-й будут оглядываться с восхищением и завистью. А кто-то не выдержит – и пойдет в салон «Пежо» за новинкой.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииsuvкроссоверытест-драйвpeugeotpeugeot 2008

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