Тест-Драйв 7D: Peugeot 2008

Пусть с небольшим опозданием, но французы вывели на наш рынок новый компактный кроссовер – «Пежо-2008». Хотя он, конечно, не станет бестселлером, но однозначно – явлением на небогатом российском рынке. Скорее едем в наши семь измерений!

Что мы имеем в качестве вводных? За два с лишним (!) миллиона рублей французы предлагают небольшой переднеприводный (пусть и приподнятый) хэтчбек с трехцилиндровым турбомоторчиком в 1200 «кубиков», причем полного привода ни в какой комплектации получить нельзя. Кажется все, можно на этом закрывать тему. А вот и нет, потому что «Пежо-2008» — совершенно необыкновенный автомобиль, и он будет у нас продаваться, пусть невеликими тиражами. Потому что он – не обыкновенный. Если вы хотите, чтобы у вас был автомобиль, опровергающий все расчеты, все доводы мудрых маркетологов, вы его можете получить в ближайшем дилерском центре «Пежо». Уверяю, ни разу о своем выборе не пожалеете!

Хотя бы потому, что однозначно будете выделяться на своем «Пежо» из общего потока авто хоть в Москве, хоть в Париже (есть такое село под Челябинском). Это в Европе 2008-ой воспринимается спокойно, потому что продажи модели там бьют рекорды. За 1,5 года, даже с учетом простоя дилерских центров в пандемию, реализовано больше 200 тыс. машин! А у нас, уверен, даже три года спустя, он будет выглядеть вызывающе… В смысле – вызывать самые яркие чувства у окружающих. Собственно, что распыляться на эпитеты — я уже готов предложить конкурентов новому кроссоверу от «Пежо», как того и требует процедура теста 7D. Здесь мы оцениваем машину на фоне виртуальных соперников, близких по духу, цене, классу. Соответствует уровню – получит ноль, отклонения в лучшую и худшую сторону оцениваем плюсом или минусом в соответствующих категориях, представляющих собой типовые ситуации автомобильной жизни.

Итак, передо мной – стильный кроссовер в самой богатой комплектации GT-line. Ее отличают спортивные сиденья, накладки на педали и пороги из алюминия, продвинутые светодиодные фары с автоматическим переключением ближнего/дальнего света, датчики парковки спереди и система контроля слепых зон. Цена — от 2 149 000 рублей, если к списку опций добавить еще обивку сидений кожей Nappa. Кого позовем в соперники? Лидер по продажам в классе кроссоверов – однозначно «Хендэ-Крета», но ее можно считать абсолютным антагонистом 2008-го. У нее-то все правильно, все необходимые слагаемые успеха на нашем рынке собраны воедино (спокойный дизайн, атмосферные моторы, наличие полного привода, местная сборка, и как следствие — доступная цена), и как результат – лучшие продажи. И маленький «Пежо» ей совсем не конкурент! Так что выберу я ему других соперников, с претензиями. Вот они – недавно появившаяся на нашем рынке «Мазда СХ-30» (она побольше и подороже, но похожа по настрою), и опытный боец и близкий аналог «Сузуки-SX4». Конечно, возьму обе в переднеприводном варианте (хотя у них в арсенале есть и полный привод) и в самых дорогих комплектациях. А все остальные параметры очень близки, даже цены. Чем собирается брать потенциальных покупателей новичок?.. Покажут наши семь измерений.

Можно долго любоваться сложной пластикой боковин, модной пунктирной решеткой радиатора. Выглядит «Пежо» что анфас, что в профиль – не банально. Это мягко говоря. А если уж заглянуть в салон…

Владелец рядового автомобиля просто должен сразу умереть от зависти, сколько тут собрано дизайнерских и инженерных находок! И в каждой детали чувствуется французский стиль. Нет, шик! Руль – маленький, и не круглый; необыкновенный приборный щиток, дисплей мультимедийной системы, развернутый к водителю, горизонтальная панель клавиш по центру, и все это вместе — Peugeot i-Cockpit 3D. Смотрится классно, и каждая кнопочка, каждое колесико – маленький дизайнерский шедевр.

Особенно восхищает приборная панель с необыкновенными рукоятками с двух сторон, за которые так и хочется подержаться. А сами приборы — не просто цифровые, они трехмерные! Часть данных проецируется на дополнительное стекло, которое расположено перед основной панелью. То есть перед глазами водителя — два слоя данных, причем самые важные можно поместить поближе, вывести покрупнее, а вспомогательные пусть поживут вдали… Получилось круто! И еще одно решение я признаю необыкновенно удачным. Крышка небольшого бокса в нижней части центральной консоли легким движением руки превращается в подставку для телефона. Там сделан специальный мягкий выступ, с помощью которого смартфон надежно фиксируется под удобным для обзора углом. А рядом USB-порты (двух типов) и полочка с беспроводной зарядкой. Захлопнул крышечку – телефон не просто спрятан от чужих глаз, но еще при этом и заряжается. Автомобиль в топовой комплектации GT, который мне предстояло протестировать, щеголял, кроме того, шикарной прострочкой по коже, которой была обтянута передняя панель. А кожа непростая: кресла с традиционным для французской компании массажем обтянуты дорогой Nappa… Однозначно автомобиль на фоне любого конкурента, даже из более высокого класса (сами они не боятся сравнивать 2008-й с «Мини-Кантримен») заслуживает твердый плюс. За креативность и красоту.

Казалось бы, ну чего ожидать от трехцилиндрового моторчика в 1200 кубиков? Но он весело тянет кроссовер с тремя взрослыми в салоне и багажом — даже по крутым серпантинам, вперед и вверх! Маленький спортивный руль кажется игрушечным только при городских маневрах, но с набором скорости он тяжелеет и становится очень информативным и отзывчивым.

Турбомотор хорошо дружит с 6-ступенчатой автоматической коробкой. Думаю, что в паспортные 10,2 секунды до сотни автомобиль укладывается легко. И 130 сил «Пежо» выглядят вполне серьезно на фоне 140 или 150 у конкурентов. А еще очень приятно, что у «Пежо» хорошая шумоизоляция. Даже на изрядно разбитой дороге, даже на зимней резине – гула не слышно. Словом, хорошо поработали инженеры! Не отдали конкурентам ни крошки. В данном случае равенство с ними – признание самых высоких технических достижений!

«Пежо-2008» создавался как городской кроссовер, и этим все сказано. На улицах он как рыба в воде (разве что рыба яркая, привлекающая внимание: гуппи). Юркий, спортивный по характеру, он еще и «обвешан» самыми разными системами помощи водителю, так что и на узких улочках, и на широких проспектах водитель чувствует себя уверенно.

Есть положенная сегодня в обязательном порядке камера заднего вида, и датчики парковки тоже присутствуют. Впрочем, чем это я хвастаю? У конкурентов это все тоже есть. Так что счет в этом раунде – по нулям.

В продолжение предыдущей главки: вроде бы типичный городской кроссовер, но его подвеска отлично справляется с трудностями на разбитом асфальте. Да что там, даже на подтаявших грунтовках он чувствовал себя неплохо.

Полного привода нет, но в сложных (умеренно сложных, если быть точным) ситуациях выручает неплохой клиренс в 200 мм, пластиковый обвес по кругу и электронная система Grip Control с разными режимами для снега, грязи и песка. В результате по тем самым грунтовкам, засыпанным толстым слоем снега, 2008-й вполне сносно передвигался и пасовал лишь в тех случаях, когда дорога резко уходила в гору. В общем, боец! Хотя понятно, что отсутствие привода 4х4 отпугнет некоторых потенциальных клиентов…

Я даже предполагал и в этом разделе поставить моему «французу» плюсик, но одумался. Как раз из-за отсутствия полного привода, который есть у конкурентов. И снова ноль – ноль.

Небольшой автомобиль предлагает для пассажиров заднего ряда на удивление много места. Даже двоим взрослым там будет просторно, а для детей и вовсе раздолье, тем более, что есть два порта USB и 12-вольтовая розетка.

И багажник радует аккуратной отделкой и достойным объемом в 434 литра. Впрочем, ровно столько же у конкурентов! Зато у «Пежо» пол багажника — двухуровневый, и в потайном отделении можно оставить сумку или дорогую куртку. Но все равно счет здесь равный.

В Европе у 2008-го – целая россыпь силовых агрегатов, причем в списке есть и бензиновые моторы, и дизельные, и гибридные установки. Вся эта роскошь – мимо нас; в России предлагают только две версии одного трехцилиндрового бензинового двигателя, мощностью 100 или 130 л.с. Семейство моторов PureTech выпускают с 2014 года, они себя очень хорошо зарекомендовали (в том числе и в России), так что бояться их не стоит. Кстати, во Франции есть и 155-сильная версия такого двигателя. И что же – он тоже считается очень надежным!

130-сильный «малыш», при том, что очень уверенно держится даже на скоростном шоссе (сам пробовал!), лично для меня стал чемпионом по расходу топлива. На трассе я даже выходил на 4 с небольшим литра на 100 км! Но, в любом случае, средний расход в 6-7 л на сотню – это честный показатель. Но и конкуренты не дремлют, у нах паспортный расход если и выше, то на какие-то поллитра-литр (максимум). Во всем виноваты современные европейские экологические требования… Так что поставлю я снова знак равенства.

На первый взгляд, все, что связано с ценой 2008-го, способно скорее только отпугнуть покупателя. Смотрите, базовая версия с моторчиком в 100 лошадиных сил и 6-ступенчатой механикой стоит 1 639 000 рублей. Средняя версия Allure (уже 130 л.с. и автомат) — 1 989 000 рублей. А версия GT-line, как у нас на тесте, уже оценивается в 2 149 000 целковых. А если добавить еще все возможные опции (кожа Nappa, массаж, панорамная крыша и т.д.), то эта красота обойдется почти в 2,4 миллиона! Ближе к осени в Россию может приехать версия со 150-сильным мотором. Сколько же попросят за нее?.. Цены, конечно, бодрят, но вообще-то они вполне адекватны сегодняшнему российскому рынку, где по итогам зимних месяцев средняя стоимость нового авто превысила отметку в 1,8 млн рублей. Средняя! А уже «Пежо-2008» никто средним автомобилем не назовет, он – особенный.

Да, за 2,2 млн можно купить условный «Киа-Спортидж» с 2-литровым мотором, автоматом и полным приводом, причем в очень хорошей комплектации. Большинство покупателей в России так и сделают, и никого при этом не удивят. А кто-то выберет стильный небольшой дизайнерский кроссовер, причем европейской сборки (для определенной категории это важно). Да, SX-4 дешевле, но выглядит совсем утилитарным на фоне красавца-француза. А близкие по духу (и кругу возможных покупателей) «Мазда CX-30» или «Тойота CH-R» имеют подобные же ценники. «Мини-Кантримен» и вовсе на миллион дороже! Так что, выходит, и по цене сложился паритет…