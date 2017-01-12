|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в обслуживании своих автомобилей и покупке запасных частей. Особое внимание уделялось обслуживанию гарантийных автомобилей
В отчете представлены данные по владельцам новых автомобилей, купленных в 2018-2020 годах, а также владельцам автомобилей с пробегом, купленных с января по апрель 2021 года.
Обновленный «Портрет российского автовладельца» основан на результатах онлайн-опроса собственников самых популярных моделей автомобилей на Российском рынке. В исследовании приняли участие владельцы
Отчет содержит информацию о причинах выбора именно подержанного автомобиля, местах покупки, цене, источниках финансирования покупки, планируемом сроке эксплуатации автомобиля, оценке удовлетворенности покупкой и
В ходе опроса определили различия в выборе и эксплуатации автомобиля между автовладельцами-мужчинами и женщинами. С этой целью респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, характеризующих процесс принятия
Ежегодный отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества автомобильных антифризов российскими автовладельцами.
Маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами.
В ходе исследования мы получаем потребительскую оценку владельцев самых популярных марок в рейтинге российских продаж (30 брендов).
Новый маркетинговый отчет базируется на результатах онлайн-опроса более 13000 респондентов: первая часть посвящена отношению потребителей к альтернативным видам транспорта, вторая часть содержит мнения экспертов
Маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин российскими автовладельцами.
Предметом исследования, как и годом ранее, стали предпочтения автовладельцев в выборе и использовании моторных масел. В опросе приняли участие более 3200 российских автолюбителей, владеющих машинами 2020 г.в. и старше.
В ходе исследования потребители рассказали о своем отношении к онлайн-покупкам в целом, о товарах, которые они чаще всего покупают в Интернете, а также об их отношении к покупке автомобиля через Интернет.
Ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества автомобильных антифризов российскими автовладельцами.
Маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами.
Оценка владельцами своих автомобилей (30 самых популярных брендов в рейтинге российских продаж).
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Зимние автомобильные шины: предпочтения автовладельцев. Третья волна» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества зимних шин
Представляем вашему вниманию "третью волну" исследования потребительских предпочтений в рамках проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС: моторные масла». Предметом исследования, как и годом ранее, стали предпочтения
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет новый маркетинговый отчет «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который базируется на онлайн-опросе более 6000 российских
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» (летние шины) – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин
АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев (третья волна) базируется на телефонном опросе владельцев автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса продают свой
В новом маркетинговом отчете «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» представлены результаты онлайн-опроса 7000 автовладельцев, который проводился в
Представляем вашему вниманию отчёт из цикла «Потребительские предпочтения», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему. В данном отчёте
Третья волна ежегодного проекта «АВТОСТАТ ОМНИБУС», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением
Представляем вторую волну отчета «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев» (вторая волна) всесторонне освещает процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. В опросе приняли участие более 3000 российских
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Портрет российского автовладельца», основанный на результатах опроса более 10 тысяч респондентов. Для оценки были взяты 32
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет новый маркетинговый отчет «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который базируется на онлайн-опросе более 6000 российских
Представляем вторую волну отчета, посвященного особенностям покупки и продажи автомобилей с пробегом – «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобили с пробегом: Предпочтения автовладельцев». Отчет основан на данных
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества шин российскими
«АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2017. Моторные масла: Предпочтения автовладельцев» всесторонне освещает процессы выбора, покупки и эксплуатации моторных масел. В опросе приняли участие более 3000 российских автолюбителей,
«АВТОСТАТ ОМНИБУС'2017. Автомобили с пробегом» представляет собой маркетинговое исследование, основанное на опросе владельцев автомобилей 2009-2015 гг. выпуска, которые на момент опроса продают свою машину. В ходе
Отчет отражает процесс выбора автомобиля покупателями, уровень их удовлетворенности автомобилем и дилером, планы по смене автомобиля, а также дает возможность оценить поведение автолюбителей в целом по выборке, по
Проект основан на формировании репрезентативной выборки, соответствующей модельной структуре продаж внутри каждого бренда, а также региональной структуре продаж автомобилей в России. И включает в себя сравнение