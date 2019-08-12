|Цена Авто
|Информация
|Исследования
|Мероприятия
|Опросы
|Подписка
Начиная с 2011 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств по всем регионам России. Марочно-модельная и возрастная структура данных, полученная
Статистика по импорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству ввезенных юридическими лицами на территорию России автомобилей за определенный период времени.
Статистика по экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xlsx) с данными по количеству вывезенных юридическими лицами с территории России автомобилей за определенный период
Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.01.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны.
Отчет «Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка грузовых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны.
Отчет «Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.07.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка LCV России, федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно
В августе 2019 года агентством подготовлен обновленный отчет "Парк прицепов в России на 01.07.2019", в котором представлены статистические данные по модельному и возрастному составу парка прицепов в России и федеральных
В отчете представлены данные по марочному, модельному и возрастному составу автобусного парка России. Всего рассмотрено более 50 марок автобусов с разбивкой по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. Основой для подготовки
В августе 2019 года агентством подготовлен обновленный отчет «Парк мототехники в России на 01.07.2019г.», в котором представлены данные по модельному и возрастному составу парка мотоциклов в России и федеральных
Посчитаны корпоративные парки ТС во всех регионах РФ на 01.07.2019. Отчет отражает региональную структуру парка юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства.
В рамках исследования автомобильного парка России аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной маркетинговый отчет «Автомобильные парки городов России на 01.07.19.». Основой для подготовки