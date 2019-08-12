АВТОСТАТ | Готовые отчеты и обзоры

Исследования

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  • Рынок транспортных средств в России
    Рынок транспортных средств в России
    14.11.19; MS Excel (xlsx)

    Начиная с 2011 года агентство "АВТОСТАТ" ежемесячно получает, обрабатывает и стандартизует данные по рынку транспортных средств по всем регионам России. Марочно-модельная  и возрастная структура данных, полученная

    от 2 500 руб.
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  • Импорт транспортных средств в Россию
    Импорт транспортных средств в Россию
    08.11.19; MS Excel

    Статистика по импорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству ввезенных юридическими лицами на территорию России автомобилей за определенный период времени.

    7 200 руб.
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  • Экспорт транспортных средств из России
    Экспорт транспортных средств из России
    08.11.19; MS Excel (xlsx)

    Статистика по экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xlsx)  с данными по количеству вывезенных юридическими лицами с территории России автомобилей за определенный период

    7 200 руб.
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  • Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
    Парк легковых автомобилей по регионам РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    Отчет «Парк легковых автомобилей в РФ на 01.01.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка легковых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны.

    от 5 000 руб.
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  • Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019
    Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    Отчет «Парк грузовых автомобилей в РФ на 01.07.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка грузовых автомобилей России и федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны.

    от 5 000 руб.
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  • Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.07.2019
    Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    Отчет «Парк легких коммерческих автомобилей в РФ на 01.07.2019 г.» содержит статистические данные по модельному и возрастному составу парка LCV России, федеральных округов в целом, а также 83 регионов страны. Подробно

    от 5 000 руб.
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  • Парк прицепов в РФ на 01.07.2019
    Парк прицепов в РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    В августе 2019 года агентством подготовлен обновленный отчет "Парк прицепов в России на 01.07.2019", в котором представлены  статистические данные по модельному и возрастному составу парка прицепов в России и федеральных

    от 5 000 руб.
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  • Парк автобусов РФ на 01.07.2019
    Парк автобусов РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    В отчете представлены данные по марочному, модельному и возрастному составу автобусного парка России. Всего рассмотрено более 50 марок автобусов с разбивкой по годам выпуска с 2019 до 1987 и старше. Основой для подготовки

    от 5 000 руб.
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  • Парк мототехники в РФ на 01.07.2019
    Парк мототехники в РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    В августе 2019 года агентством подготовлен обновленный отчет «Парк мототехники в России на 01.07.2019г.», в котором представлены  данные по модельному и возрастному составу парка мотоциклов в России и федеральных

    от 5 000 руб.
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  • Автопарк юридических лиц в РФ на 01.07.2019
    Автопарк юридических лиц в РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    Посчитаны корпоративные парки ТС во всех регионах РФ на 01.07.2019. Отчет отражает региональную структуру парка юридических лиц, на балансе которых числятся транспортные средства.

    от 5 000 руб.
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  • Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
    Автомобильные парки городов РФ на 01.07.2019
    12.08.19; MS Excel

    В рамках исследования автомобильного парка России аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило очередной маркетинговый отчет «Автомобильные парки городов России на 01.07.19.». Основой для подготовки

    от 5 000 руб.
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