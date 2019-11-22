Условия партнерства

Агентство АВТОСТАТ, которое является ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка в России по количеству клиентов (более 2 000) и цитируемости в средствах массовой информации, предлагает коммерческое и информационное партнерство на своих мероприятиях - конференциях и семинарах.
Принимая участие в наших мероприятиях, Вы получаете регулярное и живое общение с ведущими игроками автомобильного бизнеса, самую свежую информацию о состоянии рынка "из первых уст", что повышаетактуальность и востребованность продуктов и услуг Вашей компании.
Так же Вы получаете информационную поддержку от АВТОСТАТ (сайт, информационные рассылки и т.д.), и рассылку по целевым СМИ.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО
Получив статус Партнера, Вы заявляете о себе не только участникам конференции, но и всей нашей целевой аудитории (80% аудитории - автодилеры). О Вашем статусе мы информируем наших клиентов и подписчиков (более 10 000 адресов), информация попадает в ленту новостей сайта АВТОСТАТ, которую транслирует и цитирует более 300 СМИ (как русскоязычные, так и зарубежные) автомобильного и информационного профиля . При расширении статуса возможно обсуждение дополнительных преференций.
Пакет "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР"
- Статус "Генеральный партнер"
- Возможность выступления с докладом во время мероприятия (конференции, семинара, круглого стола и т.п.)
- Аккредитация на мероприятии трех участников
- Возможность размещения мобильного стенда в зале проведения мероприятия (как в зале, где проходит мероприятие, так и в фойе)
- Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ
- Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)
- Размещение рекламного макета (А5 или А4) в буклете мероприятия (при наличии такового)
- Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)
- Упоминание Партнёра в e-mail-рассылках мероприятия по клиентам и подписчикам АВТОСТАТ (более 10 000 адресов)
- Вложение листовок и рекламных материалов в "пакет участника"
- Получение контактов всех участников мероприятия
- Предоставление презентации Партнера всем участникам мероприятия
- Гипер-ссылка на презентацию в предварительной программе мероприятия на сайте АВТОСТАТ
- Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)
Пакет "СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР"
- Статус "Серебрянный партнер"
- Возможность выступления с докладом во время мероприятия (конференции, семинара, круглого стола и т.п.)
- Аккредитация на мероприятии двух участников
- Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ
- Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)
- Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)
- Вложение листовок и рекламных материалов в "пакет участника"
- Размещение рекламного макета (А5 или А4) в буклете мероприятия (при наличии такового)
- Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)
Пакет "ПАРТНЁР"
- Статус "Партнер"
- Аккредитация на мероприятии одного участника
- Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ
- Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)
- Возможность размещения штендера в зале мероприятия
- Распространение рекламных материалов Партнёра на стойке конференции
Спонсор БЕЙДЖЕЙ
- Брендирование бейджей мероприятия
- Аккредитация на мероприятие одного участника
- Распространение рекламных материалов Спонсора на стойке конференции
Примечания:
Рекламные материалы, элементы визуальной рекламы предоставляются Партнёром/Спонсором.
Условия Партнерства/Спонсорства могут изменяться (по предварительной договорённости).
По вопросам коммерческого партнёрства, стоимости партнёрских/спонсорских пакетов, обращайтесь к Александру Шацкому
по телефонам: +7 (499) 685-01-51
или e-mail: ash@autostat.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЁРСТВО
Вы можете стать Информационным партнёром наших мероприятий. Ниже приведены условия информационного партнёрства с АВТОСТАТ.
Услуги, предоставляемые Информационным партнёром организатору (АА "АВТОСТАТ")
- Размещение баннера/пресс-релиза/новости на "площадках" информационного партнёра (web-сайт или печатное издание) в сроки, оговоренные с организатором
- Проведение информационной рассылки (материал предоставляется организатором) по собственной клиентской базе информационного партнёра в сроки, оговорённые с организатором
- Партнёр обязан информировать организатора о предоставленных партнёрских услугах ("скриншоты", гиперссылки на опубликованные материалы, баннеры, подписка на рассылку и т.п.)
Услуги, предоставляемые организатором (АА "АВТОСТАТ") информационному партнёру
- Бесплатное участие одного представителя информационного партнёра в мероприятии организатора
- Размещение логотипа информационного партнёра с гиперссылкой на странице мероприятия и в подразделе "Партнёры"
По вопросам информационного партнёрства обращайтесь к Дмитрию Лавренёву
по телефонам: +7 (499) 685-01-51 (24), +7 (8482) 20-55-53 (24);
или по dlavrenev@autostat.ru.
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