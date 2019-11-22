Условия партнерства

Агентство АВТОСТАТ, которое является ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка в России по количеству клиентов (более 2 000) и цитируемости в средствах массовой информации, предлагает коммерческое и информационное партнерство на своих мероприятиях - конференциях и семинарах.

Принимая участие в наших мероприятиях, Вы получаете регулярное и живое общение с ведущими игроками автомобильного бизнеса, самую свежую информацию о состоянии рынка "из первых уст", что повышаетактуальность и востребованность продуктов и услуг Вашей компании.

Так же Вы получаете информационную поддержку от АВТОСТАТ (сайт, информационные рассылки и т.д.), и рассылку по целевым СМИ.

КОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЁРСТВО

Получив статус Партнера, Вы заявляете о себе не только участникам конференции, но и всей нашей целевой аудитории (80% аудитории - автодилеры). О Вашем статусе мы информируем наших клиентов и подписчиков (более 10 000 адресов), информация попадает в ленту новостей сайта АВТОСТАТ, которую транслирует и цитирует более 300 СМИ (как русскоязычные, так и зарубежные) автомобильного и информационного профиля . При расширении статуса возможно обсуждение дополнительных преференций.

Пакет "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЁР"

Статус "Генеральный партнер"

Возможность выступления с докладом во время мероприятия (конференции, семинара, круглого стола и т.п.)

Аккредитация на мероприятии трех участников

Возможность размещения мобильного стенда в зале проведения мероприятия (как в зале, где проходит мероприятие, так и в фойе)

Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ

Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)

Размещение рекламного макета (А5 или А4) в буклете мероприятия (при наличии такового)

Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)

Упоминание Партнёра в e-mail-рассылках мероприятия по клиентам и подписчикам АВТОСТАТ (более 10 000 адресов)

Вложение листовок и рекламных материалов в "пакет участника"

Получение контактов всех участников мероприятия

Предоставление презентации Партнера всем участникам мероприятия

Гипер-ссылка на презентацию в предварительной программе мероприятия на сайте АВТОСТАТ

Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)

Пакет "СЕРЕБРЯННЫЙ ПАРТНЁР"

Статус "Серебрянный партнер"

Возможность выступления с докладом во время мероприятия (конференции, семинара, круглого стола и т.п.)

Аккредитация на мероприятии двух участников

Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ

Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)

Возможность размещения штендеров в зале(ах) мероприятия (2 шт.) и на стойке регистрации (1 шт.)

Вложение листовок и рекламных материалов в "пакет участника"

Размещение рекламного макета (А5 или А4) в буклете мероприятия (при наличии такового)

Возможность произвести розыгрыш своих услуг среди участников мероприятия (барабан с визитками)

Пакет "ПАРТНЁР"

Статус "Партнер"

Аккредитация на мероприятии одного участника

Размещение логотипа на странице мероприятия (и в подразделе "партнёры) на сайте АВТОТСАТ

Размещение банера на сайте АВТОСТАТ (на home page или на внутренних страницах)

Возможность размещения штендера в зале мероприятия

Распространение рекламных материалов Партнёра на стойке конференции

Спонсор БЕЙДЖЕЙ

Брендирование бейджей мероприятия

Аккредитация на мероприятие одного участника

Распространение рекламных материалов Спонсора на стойке конференции

Примечания:

Рекламные материалы, элементы визуальной рекламы предоставляются Партнёром/Спонсором.

Условия Партнерства/Спонсорства могут изменяться (по предварительной договорённости).

По вопросам коммерческого партнёрства, стоимости партнёрских/спонсорских пакетов, обращайтесь к Александру Шацкому

по телефонам: +7 (499) 685-01-51

или e-mail: ash@autostat.ru

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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПАРТНЁРСТВО



Вы можете стать Информационным партнёром наших мероприятий. Ниже приведены условия информационного партнёрства с АВТОСТАТ.

Услуги, предоставляемые Информационным партнёром организатору (АА "АВТОСТАТ")

Размещение баннера/пресс-релиза/новости на "площадках" информационного партнёра (web-сайт или печатное издание) в сроки, оговоренные с организатором

Проведение информационной рассылки (материал предоставляется организатором) по собственной клиентской базе информационного партнёра в сроки, оговорённые с организатором

Партнёр обязан информировать организатора о предоставленных партнёрских услугах ("скриншоты", гиперссылки на опубликованные материалы, баннеры, подписка на рассылку и т.п.)

Услуги, предоставляемые организатором (АА "АВТОСТАТ") информационному партнёру

Бесплатное участие одного представителя информационного партнёра в мероприятии организатора

Размещение логотипа информационного партнёра с гиперссылкой на странице мероприятия и в подразделе "Партнёры"

По вопросам информационного партнёрства обращайтесь к Дмитрию Лавренёву

по телефонам: +7 (499) 685-01-51 (24), +7 (8482) 20-55-53 (24);

или по dlavrenev@autostat.ru.

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