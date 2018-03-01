







АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев (весенняя волна) «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные антифризы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодный маркетинговый отчет, посвященный вопросам выбора и оценки качества автомобильных антифризов российскими автовладельцами. Методом исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2018 г.в. и ранее, доля мужчин среди которых не превышает 90%. Также были установлены квоты для получения результатов, отражающих структуру активного парка России по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов. В ходе исследования были получены данные по следующим темам: узнаваемость марок антифризов для легковых автомобилей (с подсказкой и без) и особенности выбора охлаждающей жидкости для своего автомобиля. Также в отчете произведен расчет индексов NPS и повторной покупки по брендам антифризов, и освещен вопрос выбора места покупки охлаждающей жидкости. Особое внимание в отчете уделяется медиа-предпочтениям российских автовладельцев. Размер выборки: 3 000 автовладельцев

Метод опроса: онлайн-опрос

Период проведения: апрель 2019

Дата выхода: 05.2019

Формат: PDF, 35 стр.

Цена: 170 000 руб

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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев (весенняя волна) «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные аккумуляторы: мнение автовладельцев» (весенняя волна) – ежегодное исследование, которое включает в себя широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества стартерных аккумуляторных батарей российскими автовладельцами. Методом исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие 2500 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2015 г.в. и ранее. Выборка была сформирована на основе текущей структуры активного парка РФ. В ходе исследования были получены данные о потребительском поведении автовладельцев по следующим темам: узнаваемость марок автомобильных аккумуляторов для легковых автомобилей (с подсказкой и без), особенности выбора, эксплуатации аккумуляторных батарей и оценка их качества. Также в отчете представлен индекс повторной покупки, индекс NPS и оценка рекламной активности и имиджа аккумуляторных брендов. Размер выборки: 2 500 автовладельцев

Метод опроса: онлайн-опрос

Период проведения: апрель 2019

Дата выхода: 05.2019

Формат: PDF, 35 стр.

Цена: 170 000 руб

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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобильные шины:предпочтения автовладельцев (летние шины) «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2019. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» (летние шины) – маркетинговый отчет, который охватывает широкий спектр вопросов по теме выбора и оценки качества летних шин российскими автовладельцами. В 2019 году была проведена третья волна исследования. В качестве метода исследования был выбран онлайн-опрос. В нем приняли участие более 3000 автолюбителей, эксплуатирующих автомобили 2019 г.в. и ранее. Доля мужчин составила 90%. Для получения результатов, отражающих структуру активного парка России, были установлены квоты по критериям возраста автомобилей, типу производства и географии проживания респондентов. В ходе исследования мы изучили особенности потребительского поведения автовладельцев по следующим темам: узнаваемость марок автомобильных шин для легковых автомобилей (с подсказкой и без), особенности выбора, эксплуатации шин и оценка их качества. Также в отчете представлены индекс повторной покупки, индекс NPS и оценка рекламной активности шинных брендов в весенний период. Размер выборки: 3 000 автовладельцев

Метод опроса: онлайн-опрос

Период проведения: апрель 2019

Дата выхода: 05.2019

Формат: PDF, 29 стр.

Цена: 170 000 руб

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АВТОСТАТ Омнибус - 2019: Автомобили с пробегом «АВТОСТАТ ОМНИБУС-2019. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев» – третий выпуск ежегодного проекта аналитического агентства «АВТОСТАТ», основанный на телефонном опросе владельцев автомобилей 2011 – 2017 годов выпуска, которые на момент опроса продают свой автомобиль. В ходе опроса были выявлены предпочтения автовладельцев в продаже своего автомобиля (самостоятельная продажа или обращение в дилерский центр, минусы личной продажи автомобиля и отношение к предложениям дилера), а также в покупке следующей машины с пробегом (покупка у частного лица или у официального дилера, знание и оценка преимуществ дилерских спецпрограмм по автомобилям с пробегом и пр.). Размер выборки: 1 900 автовладельцев

Метод опроса: телефонные интервью

Период проведения: март 2019

Дата выхода: 04.2019

Формат: PDF, 80 стр.

Цена: 130 000 руб подробнее









АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018 Новые автомобили: мнения автовладельцев «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018 Новые автомобили: мнения автовладельцев» - третий выпуск ежегодного проекта аналитического агентства «АВТОСТАТ», который представляет собой опрос владельцев новых автомобилей по определенной методике и дает возможность сравнивать показатели оценки с течением времени. Исследование основано на формировании репрезентативной выборки, соответствующей региональной структуре продаж автомобилей изучаемых брендов. В ходе опроса получена потребительская оценка владельцев 30 самых популярных марок в рейтинге российских продаж. В ходе исследования оценивалась: удовлетворенность автомобилем, удовлетворенность обслуживанием на сервисе официального дилера, индекс доверия сервисному центру дилера, индекс повторной покупки и индекс NPS. В целях повышения достоверности данных использовались два метода проведения опроса: онлайн и телефонный опрос. Отчет состоит из общих страниц, демонстрирующих сравнение брендов между собой по ряду показателей, а также краткой информации по каждому отдельному бренду. Размер выборки: 3 000 владельцев новых автомобилей

Метод опроса: онлайн и телефонные интервью

Период проведения: декабрь 2018

Дата выхода: 12.2018

Формат: PDF, 76 стр.

Цена: 120 000 руб

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АВТОСТАТ ОМНИБУС – Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобильные шины: предпочтения автовладельцев» представляет собой вторую волну маркетингового исследования предпочтений российских автовладельцев при выборе и эксплуатации шин. В ходе онлайн-опроса респондентам задавались вопросы по узнаваемости брендов, об используемых в настоящее время шинах и причинах их приобретения, о местах и ценовом диапазоне при следующей покупке. Так же респонденты высказали свое мнение о популярных рекламных компаниях и акциях шинных компаний.

Выборка соответствует структуре активного автомобильного парка РФ по состоянию на 01.01.2018 г. Размер выборки: 3 000 владельцев новых и подержанных автомобилей

Метод опроса: онлайн-опрос

Период проведения: ноябрь 2018

Дата выхода: 11.2018

Формат: PDF, 40 стр.

Цена: 230 000 руб

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АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Моторные масла В октябре 2018 года АА «АВТОСТАТ» проводит второе по счету исследование потребительских предпочтений при покупке моторных масел. Анкета охватывает следующий круг тем:

-узнаваемость брендов моторных масел;

-используемое в настоящее время масло;

-выбор масла при следующей покупке;

-реклама;

-замена масла.

Выборка соответствует структуре активного автомобильного парка РФ по состоянию на 01.01.2018 г. Размер выборки: 3 000 владельцев новых и подержанных автомобилей 2017 г.в. и ранее

Метод опроса: онлайн-опрос

Период проведения: октябрь 2018

Дата выхода: 10.2018

Формат: PDF, 40 стр.

Цена: 280 000 рублей

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АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобили с пробегом: предпочтения автовладельцев Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет вторую волну маркетингового отчета, посвященного особенностям покупки и продажи автомобилей с пробегом – «АВТОСТАТ ОМНИБУС – 2018. Автомобили с пробегом: Предпочтения автовладельцев». Отчет основан на данных телефонного опроса. В анкетировании участвовали владельцы машин 2010 – 2016 гг. выпуска. Отчет содержит методику проведения исследования, показатели в целом по выборке и в различных разрезах: по сегментам, ценовым категориям, брендам продаваемых автомобилей, а также по сегментам цен планируемой к покупке машины. Размер выборки: 2 100 автовладельцев (21 бренд по 100 анкет)

Метод опроса: телефонные интервью

Период проведения: февраль 2018

Дата выхода: 03.2018

Формат: PDF, 88 стр.

Цена: 120 000 руб.