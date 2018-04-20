Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2018 года

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Рыночный рост отмечен во всех сегментах, за исключением E (-12,1%).
Маркетологи известного автобренда смогли повысить эффективность рекламных кампаний...
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До начала осталось 11 дней
Для кого эта конференция:
для владельца бизнеса,
для топ-менеджера,
для маркетолога,
для руководителя отдела продаж
19 апреля - День Первого автомобиля.
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Интервью
Кристоф Мюзи, директор Groupe PSA по послепродажному обслуживанию («АВТОСТАТ»)
«Прежде всего, мы собираемся привлекать к работе уже существующие независимые СТО»
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Пресс-релизы
Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в регионах РФ
Доля первичного рынка в стране - 22,4%, вторичного - 77,6%.
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Экспертное мнение
Итоги рынка в I квартале 2018 года: кто пришел?
За первые месяцы 2018 года в продажу поступили 14 новых моделей.
Отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для PC и LCV по итогам 2017 года.28 марта подробнее
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта составили 1 млн 836 тыс. 960 машин.
Как планируется увеличить экспорт автомобилей из России?
В середине апреля в стране числится 3395 официальных дилеров.