 АВТОСТАТ | Аналитическое агентство

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Инфографика

Динамика продаж автомобилей по сегментам в 1 квартале 2018 года

Рыночный рост отмечен во всех сегментах, за исключением E (-12,1%).

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B2B-Автобизнес

Зачем нужна кросс-проектная аналитика в автосегменте

Маркетологи известного автобренда смогли повысить эффективность рекламных кампаний...

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Событие

Used Cars 2018. Автомобили с пробегом. Конференция

До начала 2 дней

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Интервью

Кристоф Мюзи, директор Groupe PSA по послепродажному обслуживанию («АВТОСТАТ»)

«Прежде всего, мы собираемся привлекать к работе уже существующие независимые СТО»

13 апреля 2018 Все интервью

Пресс-релизы

Соотношение продаж новых и подержанных легковых автомобилей в регионах РФ

Доля первичного рынка в стране - 22,4%, вторичного - 77,6%.

20 апреля 2018 Все пресс-релизы

Экспертное мнение

Итоги рынка в I квартале 2018 года: кто пришел?

За первые месяцы 2018 года в продажу поступили 14 новых моделей.

12 апреля 2018 Все экспертные мнения

Отчет в фокусе

Российский рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV

Российский рынок моторных масел для легковых автомобилей и LCV

Дата выхода 28.03.2018

Формат PDF, 38 стр.

Цена 71000 руб.

Отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для PC и LCV по итогам 2017 года. 

28 марта подробнее

Аналитика рынка

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АКТУАЛЬНО

Европейский авторынок в марте снизился на 5%

Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам марта составили 1 млн 836 тыс. 960 машин.

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Видео

«ForAuto-2018»: Павел Бурлаченко (Российский экспортный центр)

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Горячая новость

За три месяца в России стало на сотню дилеров меньше

В середине апреля в стране числится 3395 официальных дилеров.

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