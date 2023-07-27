Used Cars Forum: о возможностях рынка и эффективности бизнеса (Александр Кустов и Даниил Шкурыгин)

В рамках 7-го ежегодного форума «Used Cars Forum – 2023. Автомобили с пробегом. Рынок, программы, инструменты», который проходил в июне, Александр Кустов (ГК «Максимум») и Даниил Шкурыгин (СM.Finance) напомнили о существовании полезного сервиса CM.Finance, который дает дилеру возможность профинансировать покупку автомобиля без участия собственных средств.

Продукт позволяет дилеру уменьшить оборачиваемость стоков, выкупленных за собственные деньги, и упрощает выездной выкуп. При этом не имеет значения, что выкупать (сервис работает и с параллельным импортом). Из преимуществ продукта – быстрый запуск (можно уложиться в 2 дня), легкая интеграция в те продукты и инструменты, которые уже есть у дилера.

Подробнее об этом – на видео.

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