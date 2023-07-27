«ComAuto – 2023»: организация и регулирование пассажирских перевозок в Индии (Прасанна Патвардхан)

Крупные города России не первый год страдают от интенсивности дорожного движения и автомобильных пробок. Поэтому участники форума «ComAuto – 2023» с особым интересом восприняли выступление Президента BOCI Конфедерации операторов автобусов и легковых автомобилей Индии Прасанны Патвардхана – о том, как налажена система общественного транспорта в самой густонаселенной стране мира (на ее территории проживает 1 млрд 417 млн человек).

Индийский парк автобусов сегодня насчитывает 1,9 млн единиц. Для сравнения – в России их всего 410 тысяч. По словам Патвардхана, 92% автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки в Индии, принадлежит частным операторам, лишь 8% – государственным предприятиям. При этом всего полвека назад ситуация была противоположная. Количество государственных перевозчиков меньше не стало, а вот частных – резко увеличилось. Это связано с индустриализацией, резким ростом количества населения, и как следствие – повышенным спросом на общественный транспорт.

Примечателен тот факт, что даже во время путешествий жители Индии предпочитают автобусы: 90% всего трафика в Индии принадлежит автобусам, лишь 10% – приходится на ж/д перевозки. В стране очень популярны автобусы, в которых размещены полноценные спальные места.

Об этом и о многом другом – смотрите видеозапись.

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