«Used Cars Forum – 2023»: о выкупе у частников автомобилей, которые никто не видит (Виктор Трусов, Авито Авто)

В ходе своего выступления на форуме «Used Cars Forum – 2023» Виктор Трусов (Авито Авто) напомнил, что удобный кейс в помощь рынку – аукционы на классифайдах, которые служат для дилеров проверенным каналом поступления подержанных автомобилей на склады. Тот же «Авито Аукцион» – это 35 – 40 тысяч лотов ежемесячно, 30 – 70 выкупов в месяц на 1 участника, более 50 активных регионов.

Чтобы быть успешным на таких аукционах, важно соблюдать некие общие правила: активно участвовать (дилерам рекомендуется выделить отдельного специально обученного сотрудника для участия), активно делать ставки на лоты (минимум на 70% лотов), оперативно отвечать в общем чате и быстро перезванивать после передачи лота.

Какие еще советы дал эксперт – смотрите на видео.

Подписывайтесь на канал Автостат ТВ!