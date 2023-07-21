«ComAuto – 2023»: цифровизация автоотрасли (Марьян Герасимов, АО «Электронный паспорт») | АВТОСТАТ

«ComAuto – 2023»: цифровизация автоотрасли (Марьян Герасимов, АО «Электронный паспорт»)

Автомобильная промышленность России в 2020 году полностью перешла на ЭПТС, бумажный аналог перестал выдаваться автовладельцам. На сегодняшний день оформлено более 6,5 млн электронных паспортов. Из них более 4,5 млн выдано на изготовленные транспортные средства, более 1,5 млн – на ввезенные и более 150 тысяч – на транспортные средства, стоящие на учете в ЕАЭС. Такие цифры привел на форуме автомобильного бизнеса «ComAuto – 2023» исполнительный директор АО «Электронный паспорт» Марьян Герасимов.

С осени 2022 года в РФ перестали выдавать бумажные ПТС на самоходные машины и другие виды техники. На конец мая 2023 года оформлено более 115 тысяч электронных паспортов на самоходные машины.

Также Марьян Герасимов сообщил, что АО «Электронный паспорт» разработало платформы, позволяющие оформлять документы по оценке соответствия в электронном виде. Так, уже зарегистрировано 566,7 тыс. экземпляров СБКТС. Сегодня АО «ППК» (совместное предприятие ООО «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт») предоставляет участникам рынка различную аналитику, основанную на оперативных данных системы электронных паспортов. Отчет может содержать любую комбинацию из ряда параметров – таких, как тип, категория, возраст ТС, регион потребления, марка, коммерческое наименование и др.

Подробнее об этом – на видео. 

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