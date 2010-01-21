АВТОСТАТ | О компании

О компании

Ежедневно в своей работе Вам необходима оперативная и актуальная информация о состоянии автомобильного рынка, конкурентах, покупателях, а также о положении Вашей компании среди других. На основе этих данных Вы выбираете свою стратегию развития, принимаете решение о том, как увеличить продажи и обеспечить стабильный рост Вашего бизнеса. 

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" вот уже более 15 лет помогает первым руководителям и ведущим специалистам свыше 2000 компаний в России и за рубежом в решении этих вопросов. Мы являемся ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного бизнеса России, предоставляем самую полную и актуальную информацию о нём.

В нашей компетенции подготовка оперативных данных по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Агентство проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильного бизнеса, выпускает маркетинговые отчеты по различным сегментам российского авторынка, организовывает конференции, обучающие семинары. Наши сотрудники выступают в качестве экспертов на автомобильных форумах и в средствах массовой информации.

Сегодня мы обладаем детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе мы создали глобальную систему для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов. 

 

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Свидетельство на товарный знак (21.01.10)

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Изменение к Свидетельству на товарный знак (18.07.17)

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Изменение к Свидетельству на товарный знак (19.08.19)

Свидетельство на товарный знак (07.10.14)

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Изменение к Свидетельству на товарный знак (18.07.17)

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Свидетельство о регистрации СМИ (29.05.17)

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