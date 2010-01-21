О компании

Ежедневно в своей работе Вам необходима оперативная и актуальная информация о состоянии автомобильного рынка, конкурентах, покупателях, а также о положении Вашей компании среди других. На основе этих данных Вы выбираете свою стратегию развития, принимаете решение о том, как увеличить продажи и обеспечить стабильный рост Вашего бизнеса.

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" вот уже более 15 лет помогает первым руководителям и ведущим специалистам свыше 2000 компаний в России и за рубежом в решении этих вопросов. Мы являемся ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного бизнеса России, предоставляем самую полную и актуальную информацию о нём.

В нашей компетенции подготовка оперативных данных по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Агентство проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильного бизнеса, выпускает маркетинговые отчеты по различным сегментам российского авторынка, организовывает конференции, обучающие семинары. Наши сотрудники выступают в качестве экспертов на автомобильных форумах и в средствах массовой информации.

Сегодня мы обладаем детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе мы создали глобальную систему для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов.