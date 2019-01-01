Стать участником опросов

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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» регулярно проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильной отрасли.
В экспертной панели «АВТОСТАТ» состоит более 800 специалистов автомобильной отрасли. Это маркетологи, сотрудники отделов продаж, руководители различного уровня, представители дистрибьютеров, журналисты и прочие неравнодушные к теме автобизнеса и его развития люди. Присоединяйтесь!
ОПРОСЫ ЭКСПЕРТОВ
Участники нашей экспертной панели:
|Получают бесплатный доступ к сводной информации по итогам опросов экспертов. Эти консолидированные данные помогут эффективнее выстраивать Вашу работу, генерировать уникальные идеи и рабочие методики на основе опыта коллег.
|Делятся своим опытом и знаниями, дают экспертную оценку, делают прогнозы по различным ситуациям, новинкам в мире автомобильного бизнеса.
|Участвуют в конференциях «АВТОСТАТ» в качестве приглашенных экспертов.
Мы используем экспертные мнения в публикациях и отчетах в обобщенном виде либо с указанием авторства (если эксперт дает на это согласие).