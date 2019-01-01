Стать участником опросов

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» регулярно проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильной отрасли.

В экспертной панели «АВТОСТАТ» состоит более 800 специалистов автомобильной отрасли. Это маркетологи, сотрудники отделов продаж, руководители различного уровня, представители дистрибьютеров, журналисты и прочие неравнодушные к теме автобизнеса и его развития люди. Присоединяйтесь!