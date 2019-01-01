АВТОСТАТ | Стать участником опросов

Стать участником опросов

new_bos1.jpgАналитическое агентство «АВТОСТАТ» регулярно проводит опросы автовладельцев и экспертов автомобильной отрасли.

В экспертной панели «АВТОСТАТ» состоит более 800 специалистов автомобильной отрасли. Это маркетологи, сотрудники отделов продаж, руководители различного уровня, представители дистрибьютеров, журналисты и прочие неравнодушные к теме автобизнеса и его развития люди. Присоединяйтесь!

ОПРОСЫ ЭКСПЕРТОВ

Участники нашей экспертной панели:

95cff0bf21ba6f52bde3aa220baf2c2b.jpgПолучают бесплатный доступ к сводной информации по итогам опросов экспертов. Эти консолидированные данные помогут эффективнее выстраивать Вашу работу, генерировать уникальные идеи и рабочие методики на основе опыта коллег.
95cff0bf21ba6f52bde3aa220baf2c2b.jpgДелятся своим опытом и знаниями, дают экспертную оценку, делают прогнозы по различным ситуациям, новинкам в мире автомобильного бизнеса.
95cff0bf21ba6f52bde3aa220baf2c2b.jpgУчаствуют в конференциях «АВТОСТАТ» в качестве приглашенных экспертов.

Мы используем экспертные мнения в публикациях и отчетах в обобщенном виде либо с указанием авторства (если эксперт дает на это согласие).

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