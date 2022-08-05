Компания Auger выпустила новые модели седельно-сцепных устройств («пятое колесо»)

Компания Auger запустила обновленные модели седельно-сцепного устройства Auger.

«Мы уделяем основное внимание тому, чтобы предлагаемые нами запчасти были высочайшего качества. Обязательным условием является обеспечение безопасности и соответствие стандартам компании Auger, которые способствуют обеспечению надежности. Мы с уверенностью заявляем, что качество сопоставимо с оригинальным оборудованием, ведь от качества и надежности ССУ зависит безопасность управления транспортом», - говорится в сообщении производителя.

Новые модели ССУ Auger («пятое колесо») имеют маленький вес и оптимизированную конструкцию, а также смазку поверхности и внешней поверхности опорной плиты. Соответствие техническим регламентам подтверждено.

Также Auger поставляет ремонтные оригинальные комплекты для седельно-сцепного устройства, которые помогут сохранить безопасность на дорогах.

О компании

Компания Auger основана в Германии в 2003 году. Основное направление – это автозапчасти и комплектующие для грузовых автомобилей, автобусов и прицепов европейского производства. Бренд стал популярным на российском рынке благодаря своему качеству по оптимальной цене. На сегодняшний день продукцией бренда Auger пользуются в 60-ти странах мира. Компания поставляет на авторынок более 30 тыс. изделий.

Auger имеет высокомеханизированную производственную базу, современное оборудование, высококачественные материалы и сырье. Все запасные части Auger проходят строгий контроль качества. Auger тщательно контролирует всю процедуру, начиная с технических чертежей и до производства конечного продукта. Продукция Auger имеет сертификаты качества международного образца. Склады с продукцией Auger расположены в Германии, Румынии, России. Офис и склад на территории России находится в Москве, что делает возможным хранение больших объемов запасов и соблюдение сроков поставок.

Виды седельно-сцепного устройства Auger («пятое колесо»):

Номер AUC8D1190B (всего 195,5 кг).

Максимальная нагрузка (U): 36 тонн

Номер AUC7D150 (всего 164,5 кг).

Максимальная нагрузка (U): 20 тонн (вертикальная нагрузка на пятое колесо)

Дополнительная опция: короткая цельная рукоятка.