Проведение опросов

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МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ И КОНСОЛИДАЦИИ ДАННЫХ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:
|онлайн и телефонные опросы автовладельцев;
|опросы экспертов автомобильной отрасли;
|опросы автодилеров;
|ежегодные проекты «АВТОСТАТ Омнибус» (масштабные маркетинговые исследования предпочтений автовладельцев для нескольких компаний одновременно).
Для проведения опросов мы привлекаем следующие ресурсы:
- более 300 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);
- более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров;
- более 700 экспертов автомобильной отрасли
Стоимость исследования формируется, исходя из ряда параметров:
- метод опроса (онлайн или телефонный);
- объем и структура выборки;
- продолжительность анкеты;
- сроки проведения исследования;
- анализ данных и подготовка отчета (презентация);
- необходимость перевода результатов (презентации) на английский язык.
АА "АВТОСТАТ" гарантирует клиентам профессиональный подход в проведении опросов. Сочетание багажа знаний автомобильной отрасли и опыта в проведении опросов является залогом получения на выходе качественных и достоверных данных. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальное решение в зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения и бюджета исследования.
По всем вопросам обращайтесь к Татьяне Малыгиной, куратору проекта, начальнику отдела маркетинга. Будем рады ответить на вопросы и начать совместные проекты.
Тел.: (499) 685-01-51 (доб.13),
(8482) 60-55-53 (доб.13)
Е-mail: tatyana@autostat.ru
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