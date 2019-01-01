Проведение опросов



МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСОВ И КОНСОЛИДАЦИИ ДАННЫХ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

онлайн и телефонные опросы автовладельцев; опросы экспертов автомобильной отрасли; опросы автодилеров; ежегодные проекты «АВТОСТАТ Омнибус» (масштабные маркетинговые исследования предпочтений автовладельцев для нескольких компаний одновременно).





Для проведения опросов мы привлекаем следующие ресурсы:

- более 300 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);

- более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров;

- более 700 экспертов автомобильной отрасли

Стоимость исследования формируется, исходя из ряда параметров:

- метод опроса (онлайн или телефонный);

- объем и структура выборки;

- продолжительность анкеты;

- сроки проведения исследования;

- анализ данных и подготовка отчета (презентация);

- необходимость перевода результатов (презентации) на английский язык.



АА "АВТОСТАТ" гарантирует клиентам профессиональный подход в проведении опросов. Сочетание багажа знаний автомобильной отрасли и опыта в проведении опросов является залогом получения на выходе качественных и достоверных данных. Мы предлагаем нашим клиентам оптимальное решение в зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения и бюджета исследования.