Информация для клиентов

Кто, что, как и в какие сроки?

Отдел по работе с клиентами "АВТОСТАТ" работает с 8:00 до 17:00 МСК.

Чтобы получить результативный ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30 МСК. Тогда есть возможность оперативно найти свободного менеджера.

Мы являемся ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка России, предоставляем самую полную и актуальную информацию о нём.

В нашей компетенции подготовка оперативных данных по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Сегодня мы обладаем детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе мы создали глобальную систему для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов.

Кто?

Наши менеджеры — это высококвалифицированные специалисты в своей области.

Наталья Кальгяшкина Менеджер отдела продаж

amr@autostat.ru

Анна Иванова Менеджер отдела продаж

sash@autostat.ru

Мария Михалева Менеджер отдела продаж

mmv@autostat.ru

Корнеева Елена Менеджер отдела продаж

kev@autostat.ru

Что?

Мы предлагаем:

Стандартные исследования, подготовленные по нашей методике по устоявшимся тематикам (готовые отчеты) Узнать подробнее

Индивидуальные исследования Принимаем заявки на проведение индивидуальных исследований по определенным темам. Например, мы делали такие и многие другие: Прогноз остаточной стоимости Audi

Расчет финансовой ёмкости Самарской области в премиум сегменте

Расчет стоимости владения Lada Vesta Cross Заявка на индивидуальное исследование

Оперативные данные по ТС за различные периоды мы можем вам предоставить в следующих видах: в виде таблиц Excel

в виде доступа к системе RADAR (смотрите ниже блок IT- продукты) Узнать подробнее

IT- продукты Подразумевают онлайн доступ и доступ по API к нашим базам данных в режиме реального времени Аналитическая система RADAR

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)

КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

VIN-Data - система он-лайн отчетов по Vin-номеру Узнать подробнее

Опросы Это наши продукты на основе опросов владельцев автомобилей. Мы предлагаем оптимальное решение в зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения и бюджета исследования Мы предлагаем услуги проведения опросов и консолидации данных по следующим направлениям: онлайн и телефонные опросы автовладельцев;

опросы экспертов автомобильной отрасли;

опросы автодилеров и собственников автопарков (юр.лиц);

ежегодные проекты «АВТОСТАТ Омнибус» (масштабные маркетинговые исследования предпочтений автовладельцев для нескольких компаний одновременно). Для проведения опросов мы привлекаем следующие ресурсы: более 500 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);

более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров;

более 800 экспертов автомобильной отрасли. Узнать подробнее

Как?

Вы можете купить готовый отчет, обзор или опрос, оформив заявку на сайте и оплатив через сайт.

Для этого:

Выберите нужный отчет;

Нажмите кнопку «в корзину»;

Затем нажмите «оформить заказ»;

Выберите вариант оплаты и заполните нужные поля;

Нажмите кнопку «заказать»;

Вам придет письмо (либо со ссылкой на оплату либо с уточняющими вопросами от менеджера).

Вы можете оставить заявку-вопрос — и с вами свяжется менеджер отдела продаж. Если вы наш постоянный клиент – то обратитесь к менеджеру, с которым вы работаете.

В какие сроки?

Еще раз напоминаем, что служба по работе с клиентами работает с 8:00 до 17:00 МСК, наш офис располагается в г. Тольятти (Самарская область).

Чтобы получить ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить заявку не позднее 16:30 МСК.

Исследование типа «Готовый отчет», мы поставляем — после прихода оплаты в течение 24 часов (уточнить в отделе продаж)

Подготовка «Оперативных данных», сроки зависят от количества и сложности набора параметров ТС и уточняются менеджером

Выполнение индивидуального исследования происходит в 3 этапа Ваша предварительная заявка отправляется в отдел аналитики для уточнения параметров и определения ориентировочных сроков подготовки.

При положительном решении оформляются договор и другие юридические документы с указанием сроков сдачи.

После оплаты начинаются работы и результат предоставляется в оговоренный срок. (если не возникнет необходимость в дополнительных работах). Заявка на индивидуальное исследование

Исследование из блока «Опросы», сроки уточняются в зависимости о типов опросов

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Отправьте запрос вашему менеджеру или оставьте вопрос здесь