Информация для клиентов | АВТОСТАТ

Информация для клиентов

Кто, что, как и в какие сроки?

Отдел по работе с клиентами "АВТОСТАТ" работает с 8:00 до 17:00 МСК

Чтобы получить результативный ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30 МСК. Тогда есть возможность оперативно найти свободного менеджера.

Мы являемся ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка России, предоставляем самую полную и актуальную информацию  о нём.

В нашей компетенции подготовка оперативных данных по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Сегодня мы обладаем детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе мы создали глобальную систему для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов.

Кто?

Наши менеджеры — это высококвалифицированные специалисты в своей области.

Наталья Кальгяшкина

Наталья Кальгяшкина

Менеджер отдела продаж
amr@autostat.ru

Анна Иванова

Анна Иванова

Менеджер отдела продаж
sash@autostat.ru

Мария Михалева

Мария Михалева

Менеджер отдела продаж
mmv@autostat.ru

Корнеева Елена

Корнеева Елена

Менеджер отдела продаж
kev@autostat.ru

Что?

Мы предлагаем:

Стандартные исследования, подготовленные по нашей методике по устоявшимся тематикам (готовые отчеты)

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Индивидуальные исследования

Принимаем заявки на проведение индивидуальных исследований по определенным темам.

Например, мы делали такие и многие другие:

  • Прогноз остаточной стоимости Audi
  • Расчет финансовой ёмкости Самарской области в премиум сегменте
  • Расчет стоимости владения Lada Vesta Cross
Заявка на индивидуальное исследование

Оперативные данные по ТС

за различные периоды мы можем вам предоставить в следующих видах:

  • в виде таблиц Excel
  • в виде доступа к системе RADAR (смотрите ниже блок IT- продукты)
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IT- продукты

Подразумевают онлайн доступ и доступ по API к нашим базам данных в режиме реального времени

  • Аналитическая система RADAR
  • Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
  • КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом
  • VIN-Data - система он-лайн отчетов по Vin-номеру
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Опросы

Это наши продукты на основе опросов владельцев автомобилей. Мы предлагаем оптимальное решение в зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения  и бюджета исследования

Мы предлагаем услуги проведения опросов и консолидации данных по следующим направлениям:

  • онлайн и телефонные опросы автовладельцев;
  • опросы экспертов автомобильной отрасли;
  • опросы автодилеров и собственников автопарков (юр.лиц);
  • ежегодные проекты «АВТОСТАТ Омнибус» (масштабные маркетинговые исследования предпочтений автовладельцев для нескольких компаний одновременно).

Для проведения опросов мы привлекаем следующие ресурсы:

  • более 500 000 автовладельцев (крупнейшая в России онлайн-панель автолюбителей);
  • более 2 500 руководителей и специалистов дилерских центров;
  • более 800 экспертов автомобильной отрасли.
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Как?

Вы можете купить готовый отчетобзор или опрос, оформив заявку на сайте и оплатив через сайт.

Для этого:

Group.pngВыберите нужный отчет;

Group.pngНажмите кнопку «в корзину»;

Group.pngЗатем нажмите «оформить заказ»;

Group.pngВыберите вариант оплаты и заполните нужные поля;

Group.pngНажмите кнопку «заказать»;

Group.pngВам придет письмо (либо со ссылкой на оплату либо с уточняющими вопросами  от менеджера).

Вы можете оставить заявку-вопрос — и с вами свяжется менеджер отдела продаж.  Если вы наш постоянный клиент – то обратитесь к менеджеру, с которым вы работаете.

В какие сроки?

Еще раз напоминаем, что служба по работе с клиентами работает с 8:00 до 17:00 МСК, наш офис располагается в г. Тольятти (Самарская область)

Чтобы получить ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить заявку не позднее 16:30 МСК.

Исследование типа «Готовый отчет», мы поставляем — после прихода оплаты в течение 24 часов (уточнить в отделе продаж)

Подготовка «Оперативных данных», сроки зависят от количества и сложности набора параметров ТС и уточняются менеджером

Выполнение индивидуального исследования происходит в 3 этапа

  • Ваша предварительная заявка отправляется в отдел аналитики для уточнения параметров и определения ориентировочных сроков подготовки.
  • При положительном решении оформляются договор и другие юридические документы с указанием сроков сдачи.
  • После оплаты начинаются работы и результат предоставляется в оговоренный срок. (если не возникнет необходимость в дополнительных работах).
Заявка на индивидуальное исследование

Исследование из блока «Опросы», сроки уточняются в зависимости о типов опросов

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

Отправьте запрос вашему менеджеру или оставьте вопрос здесь

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