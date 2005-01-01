Информация для клиентов

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Отдел по работе с клиентами "АВТОСТАТ" работает с 8:00 до 17:00 МСК.
Чтобы получить результативный ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30 МСК. Тогда есть возможность оперативно найти свободного менеджера.
Мы являемся ведущим аналитическим агентством в сфере статистики и аналитики автомобильного рынка России, предоставляем самую полную и актуальную информацию о нём.
В нашей компетенции подготовка оперативных данных по производству автомобилей, автомобильному рынку, парку, импорту и экспорту. Сегодня мы обладаем детальной информацией по рынкам всех типов транспортных средств. На этой основе мы создали глобальную систему для анализа, прогнозирования и расчета основных параметров региональных рынков автомобилей и автомобильных компонентов.
Наши менеджеры — это высококвалифицированные специалисты в своей области.
Наталья Кальгяшкина
Менеджер отдела продаж
amr@autostat.ru
Анна Иванова
Менеджер отдела продаж
sash@autostat.ru
Мария Михалева
Менеджер отдела продаж
mmv@autostat.ru
Корнеева Елена
Менеджер отдела продаж
kev@autostat.ru
Мы предлагаем:
Стандартные исследования, подготовленные по нашей методике по устоявшимся тематикам (готовые отчеты)Узнать подробнее
Индивидуальные исследования
Принимаем заявки на проведение индивидуальных исследований по определенным темам.
Например, мы делали такие и многие другие:
Оперативные данные по ТС
за различные периоды мы можем вам предоставить в следующих видах:
IT- продукты
Подразумевают онлайн доступ и доступ по API к нашим базам данных в режиме реального времени
Опросы
Это наши продукты на основе опросов владельцев автомобилей. Мы предлагаем оптимальное решение в зависимости от поставленных задач, целей, сроков проведения и бюджета исследования
Мы предлагаем услуги проведения опросов и консолидации данных по следующим направлениям:
Для проведения опросов мы привлекаем следующие ресурсы:
Вы можете купить готовый отчет, обзор или опрос, оформив заявку на сайте и оплатив через сайт.
Для этого:
Выберите нужный отчет;
Нажмите кнопку «в корзину»;
Затем нажмите «оформить заказ»;
Выберите вариант оплаты и заполните нужные поля;
Нажмите кнопку «заказать»;
Вам придет письмо (либо со ссылкой на оплату либо с уточняющими вопросами от менеджера).
Вы можете оставить заявку-вопрос — и с вами свяжется менеджер отдела продаж. Если вы наш постоянный клиент – то обратитесь к менеджеру, с которым вы работаете.
Еще раз напоминаем, что служба по работе с клиентами работает с 8:00 до 17:00 МСК, наш офис располагается в г. Тольятти (Самарская область).
Чтобы получить ответ до конца рабочего дня, постарайтесь отправить заявку не позднее 16:30 МСК.
Исследование типа «Готовый отчет», мы поставляем — после прихода оплаты в течение 24 часов (уточнить в отделе продаж)
Подготовка «Оперативных данных», сроки зависят от количества и сложности набора параметров ТС и уточняются менеджером
Выполнение индивидуального исследования происходит в 3 этапа
Исследование из блока «Опросы», сроки уточняются в зависимости о типов опросов
Отправьте запрос вашему менеджеру или оставьте вопрос здесь