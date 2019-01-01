АВТОСТАТ | B2B-Автобизнес

B2B-Автобизнес

Найдено 32 публикаций

В разделе B2B-Автобизнес собирается информация, полезная дистрибьюторам, автодилерам и другим игрокам автомобильного бизнеса. Включает в себя предложения и решения, ориентированные именно под автосектор.
Вы можете сделать заявку на публикацию в раздел по e-mail: ash@autostat.ru

 

Как искусственный интеллект поможет дилеру обеспечить конкурентное преимущество на рынке?

Два простых способа обойти конкурентов с помощью искусственного интеллекта. 

Как прошла пятая Connected Car Conference

23 мая в Москве состоялась пятая Connected Car Conference. Продуктивный нетворкинг, интересные обсуждения и много полезной информации 

Как выкупать автомобили «с улицы»?

С какими проблемами сталкиваются дилеры в ходе выкупа автомобилей «с улицы» и их дальнейшей продажи? На основании большого объема данных, накопленных в ходе работы с дилерами, мы постараемся ответить на этот вопрос.

«Connected Car Conference» – для рынка подключенных авто

23 мая в Москве пройдет пятая конференция «Connected Car Conference» по вопросам ИТС, автоматизации транспорта, каршерингу, микромобилити. Мероприятие посвящено развитию сотрудничества между участниками рынка подключенных технологий. В этом году в фокусе – изменения и перспективы этого сектора авторынка.

Конференция Siemens PLM Software и KUKA

23 апреля - «Цифровые технологии для производителей автокомпонентов».

Аналитики исследовали стоимость клиентского обращения в автобизнесе

Сервис CoMagic выпустил ежегодное исследование отрасли продаж автомобилей.

Как оптимизировать работу крупного бизнеса: опыт компании «Агат»

О цифровых решениях для эффективного менеджмента 

«Манго Телеком» представил на «ForAuto-2019» новые возможности облачного контакт-центра

Расширен набор инструментов и технологий для облачного контакт-центра.

Безопасность в мире будущего

Компании Аудатэкс в России исполнилось 15 лет. Событие отметили друзья и партнеры.

Коллтрекинг и инструменты связи для автобизнеса. Тренды-2019 (на основе исследования «Манго Телеком»)

«Манго телеком» - о наиболее востребованных автодилерами сервисах

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