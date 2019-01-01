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В разделе B2B-Автобизнес собирается информация, полезная дистрибьюторам, автодилерам и другим игрокам автомобильного бизнеса. Включает в себя предложения и решения, ориентированные именно под автосектор.
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Два простых способа обойти конкурентов с помощью искусственного интеллекта.
23 мая в Москве состоялась пятая Connected Car Conference. Продуктивный нетворкинг, интересные обсуждения и много полезной информации
С какими проблемами сталкиваются дилеры в ходе выкупа автомобилей «с улицы» и их дальнейшей продажи? На основании большого объема данных, накопленных в ходе работы с дилерами, мы постараемся ответить на этот вопрос.
23 мая в Москве пройдет пятая конференция «Connected Car Conference» по вопросам ИТС, автоматизации транспорта, каршерингу, микромобилити. Мероприятие посвящено развитию сотрудничества между участниками рынка подключенных технологий. В этом году в фокусе – изменения и перспективы этого сектора авторынка.
23 апреля - «Цифровые технологии для производителей автокомпонентов».
Сервис CoMagic выпустил ежегодное исследование отрасли продаж автомобилей.
О цифровых решениях для эффективного менеджмента
Расширен набор инструментов и технологий для облачного контакт-центра.
Компании Аудатэкс в России исполнилось 15 лет. Событие отметили друзья и партнеры.
«Манго телеком» - о наиболее востребованных автодилерами сервисах