«Сигнал» для автодилеров: инструмент оценки эффективности повторных продаж авто с пробегом от Автотеки

Автотека оценила эффективность повторных продаж автомобилей из собственных парков дилеров с помощью сервиса «Сигнал». Благодаря использованию инструмента не менее 6-8% автомобилей, размещенных новыми собственниками на автоклассифайдах, возвращаются на склады дилеров. Для некоторых дилеров этот показатель достиг 14%.

Сервис «Сигнал» позволяет оперативно получать информацию о размещении проданного дилером автомобиля на автокласифайдах, чтобы не упустить его в пользу других участников рынка автомобилей с пробегом. Инструмент является бесплатным для дилеров-партнеров Автотеки.

Первые результаты работы дилеров с сервисом «Сигнал» показывают, что 6-8% автомобилей, размещенных новыми собственниками на платформе Авито Авто и других автоклассифайдах, возвращаются на склад дилеров. При этом, ряду партнеров удалось вернуть до 14% автомобилей из собственного парка с помощью данного инструмента.

Константин Болдырев, старший менеджер по развитию бизнеса Автотеки:

«В условиях переключения на рынок автомобилей с пробегом для дилеров крайне важной становится работа с текущими собственниками автомобилей, которые приобретали и обслуживали их у официального дилера. На сегодняшний день многие владельцы пробуют самостоятельно реализовать свой автомобиль на онлайн-площадках. Благодаря «Сигналу» дилеры-партнеры Автотеки в точности знают, сколько их автомобилей было размещено собственниками на автоклассифайдах и могут контролировать дальнейшую реализацию автомобилей из собственного парка».

«Сигнал» в онлайн-режиме информирует дилера о повторном размещении автомобиля с пробегом из собственного парка в удобном формате – через Телеграм или по API в дилерскую CRM-систему. Таким образом, у дилера появляется возможность первым связаться с клиентом и предложить выкупить автомобиль, при этом, сам клиент получит привычный ему уровень обслуживания официального дилера.

Параметры для отслеживания автомобилей из собственного парка, повторно выставленных на продажу, можно настроить самостоятельно: это может быть возраст авто, его пробег, количество владельцев по ПТС, факт нахождения в залоге. Проверка автомобилей по базе данных Автотеки также является бесплатной для официальных дилеров-партнеров сервиса.

Инструмент «Сигнал» уже доступен для более чем 1800 официальных дилерских центров-партнеров Автотеки. Настроить инструмент поможет персональный менеджер. Чтобы стать партнером Автотеки, подать заявку можно по адресу partner@autoteka.ru

Об Автотеке

Сервис онлайн-проверки автомобилей «Автотека» — это самая полная негосударственная база данных по истории эксплуатации автомобилей на сегодняшний день. В базе Автотеки содержится информация об около 50 млн транспортных средств, при этом данные о 10 млн автомобилей уникальны и недоступны в других источниках.

Отчёт Автотеки включает не только базовую информацию — регистрационные данные, факт участия в ДТП, но и уникальные — история сервисного обслуживания и ремонта, данные о пробеге, нахождение в залоге, факт использования коммерческими организациями и другое.