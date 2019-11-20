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|Фактический адрес:
|445037, Россия, Самарская обл., Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 306
|Почтовый адрес:
|445043, Россия, Самарская обл., Тольятти, а/я 4816
|Телефоны:
|+7 (499) 685-01-51
+7 (8482) 60-55-53(факс)
|Пресс-служба:
|Азат Тимерханов, +7 (8482) 95-64-36, press@autostat.ru
|Отдел продаж:
|+7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53
|Реклама на сайте:
|+7 (499) 685-01-51 (12), avb@autostat.ru , ash@autostat.ru
|Сотрудники:
|Контактная информация (индивидуально)
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РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ
|ООО "Автомобильная статистика"
|445037, РФ, г. Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
|ИНН 6321168302
|КПП 632101001
|ОГРН 1066320167154
|Банк получателя:
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
БИК-042202837
Р/счет 40702810911240003187
К/счет 30101810200000000837
|Директор Целиков Сергей Юрьевич, на основании Устава