АВТОСТАТ | Контакты

Контакты

Фактический адрес:445037, Россия, Самарская обл., Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 306
Почтовый адрес:445043, Россия, Самарская обл., Тольятти, а/я 4816
Телефоны:+7 (499) 685-01-51
+7 (8482) 60-55-53(факс)
Пресс-служба:Азат Тимерханов, +7 (8482) 95-64-36, 
Отдел продаж:+7 (499) 685-01-51+7 (8482) 60-55-53
Реклама на сайте:+7 (499) 685-01-51 (12), avb@autostat.ru , ash@autostat.ru
Сотрудники:Контактная информация (индивидуально)

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РЕКВИЗИТЫ КОМПАНИИ

ООО "Автомобильная статистика"
445037, РФ, г. Тольятти, Новый проезд, 8, подъезд 4, офис 311
ИНН 6321168302
КПП 632101001
ОГРН 1066320167154
Банк получателя:
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД,
БИК-042202837
Р/счет 40702810911240003187
К/счет 30101810200000000837
Директор Целиков Сергей Юрьевич, на основании Устава
 

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