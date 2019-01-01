АВТОСТАТ | Спецвыпуск Автодилер года

Спецвыпуск Автодилер года

autodealer-2017.jpgТираж: Печатная версия 5 000 экземпляров, формат PDF в свободном доступе (+ рассылка PDF по 10 000 email - клиенты АВТОСТАТ)

Формат: А4, 80+ страниц

Распространение: все официальные дилеры, холдинги, дистрибьюторы, банки, страховые, а так же другие участники рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратор премии «Автодилер года»
Татьяна Малыгина:

«В нашем спецвыпуске вы найдёте не только результаты профессиональной премии «Автодилер года — 2018» и отзывы победителей, но и много другой интересной и полезной информации.
Мы взяли интервью у представителей ведущих автохолдингов страны: АВИЛОН, РОЛЬФ и ТрансТехСервис. Подготовили данные об основных сферах деятельности российского авторитейла: о продажах новых автомобилей, автомобилей с пробегом и автосервисе. Информация структурирована и включает в себя аналитическую справку по рынку, дилерский бенчмаркинг и компетентное экспертное мнение. Активными участниками авторынка и рынка автосервиса являются автовладельцы, и было бы неправильно не учесть их предпочтения. «Автомобиль мечты» российских автовладельцев, удовлетворенность транспортным средством и дилерским сервисом, узнаваемость спецпрограмм по автомобилям с пробегом и многое другое — все это вы найдете на страницах нашего журнала.

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*распространяется бесплатно

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