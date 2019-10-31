Исследования

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Онлайн система анализа автомобильных региональных данных, позволяющая работать с огромными массивами данных по регистрациям и парку по всем типам ТС во всех регионах РФ.
Калькулятор работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России.
Виды отчетов: VIN-декодер, История операций, Расчет стоимости подержанного автомобиля по VIN. Доступ к API и через интерфейс.