КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом | IT-продукты | АВТОСТАТ
КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

Дата выхода: 30.09.20
Формат: Доступ к API
от 32 000 руб.
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- работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России.

В анализируемый объем данных по объявлениям добавляются реальные данные о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров. Данные от дилеров заносятся в систему с использованием цены, за которую автомобиль был реализован покупателю.


Система работает при указании следующих параметров:

  • марка
  • модель
  • год выпуска
  • объем двигателя
  • мощность двигателя
  • тип трансмиссии
  • тип топлива
  • тип кузова
  • тип привода

При оценке стоимости автомобиля учитываются зависимости от пробега, состояния и уровня оснащения автомобиля.


В зависимости от задач клиента Калькулятор может выдавать разные виды цен:

  • средняя рыночная цена - цена, по которой происходит наибольшее число сделок по приобретению автомобиля обозначенной модификации;
  • цена "быстрой продажи" - цена, на которую следует ориентироваться при необходимости продать автомобиль в минимально-возможный срок.

Обновление баз данных - ежемесячно

Подключение к сервису - посредством API

Стоимость подключения к сервису зависит от количества оценок стоимости автомобилей.

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