КАЛЬКУЛЯТОР оценки стоимости легкового автомобиля с пробегом

- работает на основе анализа объявлений о продаже автомобилей на основных интернет-площадках по продаже автомобилей с пробегом в России.

В анализируемый объем данных по объявлениям добавляются реальные данные о продажах автомобилей на площадках официальных дилеров. Данные от дилеров заносятся в систему с использованием цены, за которую автомобиль был реализован покупателю.



Система работает при указании следующих параметров:

марка

модель

год выпуска

объем двигателя

мощность двигателя

тип трансмиссии

тип топлива

тип кузова

тип привода

При оценке стоимости автомобиля учитываются зависимости от пробега, состояния и уровня оснащения автомобиля.



В зависимости от задач клиента Калькулятор может выдавать разные виды цен:

средняя рыночная цена - цена, по которой происходит наибольшее число сделок по приобретению автомобиля обозначенной модификации;

цена "быстрой продажи" - цена, на которую следует ориентироваться при необходимости продать автомобиль в минимально-возможный срок.

Обновление баз данных - ежемесячно

Подключение к сервису - посредством API

Стоимость подключения к сервису зависит от количества оценок стоимости автомобилей.