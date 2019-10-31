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VIN-Data - система он-лайн отчетов по Vin-номеру

VIN-Data - система он-лайн отчетов по Vin-номеру

Дата выхода:31.10.19
Формат:Доступ к API или через интерфейс
от 32 000 руб.
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1. VIN-декодер

Расшифровка технических параметров автомобиля по Vin-номеру.
Он-лайн отчет содержит следующие параметры:
- марка
- модель
- год выпуска
- мощность двигателя
- объем двигателя
- тип топлива
- тип кузова
- расположение руля
- страна производства
- евро-класс
- дата первой регистрации
- дата последней регистрации
- регион последней регистрации
- количество владельцев
- тип последнего владельца (физ/юр лицо)

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

 2. История операций по смене владельца

Он-лайн отчет содержит следующие параметры:
- марка
- модель
- год выпуска
- дата операции
- округ
- регион
- район
- тип владельца (физ/юр. лицо)
- ИНН юр. лица

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

3. Расчет стоимости легкового подержанного автомобиля по VIN-номеру
Он-лайн отчет содержит следующие параметры:
- марка
- модель
- год выпуска
- тип топлива
- мощность двигателя
- объем двигателя
- цена с автоматической коробкой передач
- цена с механической коробкой передач

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

Дополнительные возможности:

- загрузка массива VIN-номеров
- настройка дополнительных параметров и полей под ваши задачи
- предоставляется тестовый доступ

Скидки при подключении к нескольким сервисам расчитываются индивидуально.

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