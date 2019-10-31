VIN-Data - система он-лайн отчетов по Vin-номеру

1. VIN-декодер

Расшифровка технических параметров автомобиля по Vin-номеру.

Он-лайн отчет содержит следующие параметры:

- марка

- модель

- год выпуска

- мощность двигателя

- объем двигателя

- тип топлива

- тип кузова

- расположение руля

- страна производства

- евро-класс

- дата первой регистрации

- дата последней регистрации

- регион последней регистрации

- количество владельцев

- тип последнего владельца (физ/юр лицо)

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

2. История операций по смене владельца

Он-лайн отчет содержит следующие параметры:

- марка

- модель

- год выпуска

- дата операции

- округ

- регион

- район

- тип владельца (физ/юр. лицо)

- ИНН юр. лица

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

3. Расчет стоимости легкового подержанного автомобиля по VIN-номеру

Он-лайн отчет содержит следующие параметры:

- марка

- модель

- год выпуска

- тип топлива

- мощность двигателя

- объем двигателя

- цена с автоматической коробкой передач

- цена с механической коробкой передач

Стоимость подключения к сервису от 32000 рублей в месяц.

Дополнительные возможности:

- загрузка массива VIN-номеров

- настройка дополнительных параметров и полей под ваши задачи

- предоставляется тестовый доступ

Скидки при подключении к нескольким сервисам расчитываются индивидуально.

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