Статистика по странам СНГ

Вас интересует статистика автомобильных рынков одной или нескольких стран СНГ? Оформите заказ и с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.

АА "АВТОСТАТ" предлагает следующие данные по автомобильным рынкам СНГ:

КАЗАХСТАН





Парк ТС на 01.01.2019 год

Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2014 года

Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, прицепы Корпоративные парки на 01.01.2016 год

Предыдущие периоды: 01.01.2015

Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы Регистрация ТС за 2019 год

Предыдущие периоды: 2014-2018 гг.

Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, прицепы Регистрация ТС юридическими лицами за 2016 год

Предыдущие периоды: 2014-2015 гг.

Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы Продажа новых легковых автомобилей

Предыдущие периоды: 2011-2014 гг.

Тип ТС: PC

БЕЛАРУСЬ





Парк ТС на 01.01.2017 год

Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы Регистрация ТС за 2016 год

Предыдущие периоды: 2011-2015 гг

Тип ТС: новые легковые и лёгкие коммерческие Импорт

Периоды: 2011-2012 гг.

Тип ТС: PC, LCV, HCV

УКРАИНА

Парк ТС на 01.01.2019

Предыдущие периоды : ежегодное обновление с 2006 года

Тип ТС : PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы



Регистрация ТС за 2019 год

Предыдущие периоды : 2007-2018 гг.

Тип ТС : PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы



Импорт

Периоды : 2010-2012 гг.

Тип ТС : PC, LCV, HCV





МОЛДОВА





Парк ТС на 01.01.2019 Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2011 года

Тип ТС: легковые, грузовые, автобусы, микроавтобусы Регистрация ТС за 2019 год

Предыдущие периоды: 2004-2017 гг.

Тип ТС: легковые, грузовые, автобусы, микроавтобусы



По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел

по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;

на e-mail sash@autostat.ru.

Есть вопросы? Позвоните нам on-line