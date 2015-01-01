Статистика по странам СНГ

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АА "АВТОСТАТ" предлагает следующие данные по автомобильным рынкам СНГ:
КАЗАХСТАН
Парк ТС на 01.01.2019 год
Корпоративные парки на 01.01.2016 год
Регистрация ТС за 2019 год
Регистрация ТС юридическими лицами за 2016 год
Продажа новых легковых автомобилей
БЕЛАРУСЬ
Парк ТС на 01.01.2017 год
Регистрация ТС за 2016 год
Импорт
УКРАИНА
|Парк ТС на 01.01.2019
Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2006 года
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы
Регистрация ТС за 2019 год
Предыдущие периоды: 2007-2018 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы
Импорт
Периоды: 2010-2012 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV
МОЛДОВА
Парк ТС на 01.01.2019
Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2011 года
Регистрация ТС за 2019 год
По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел
по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;
на e-mail sash@autostat.ru.
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