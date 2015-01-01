АВТОСТАТ

Статистика по странам СНГ

Вас интересует статистика автомобильных рынков одной или нескольких стран СНГ? Оформите заказ и с вами свяжется менеджер для уточнения деталей.

АА "АВТОСТАТ" предлагает следующие данные по автомобильным рынкам СНГ:

КАЗАХСТАН

Казахстан

Парк ТС на 01.01.2019 год
Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2014 года
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, прицепы

Корпоративные парки на 01.01.2016 год
Предыдущие периоды: 01.01.2015
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы

Регистрация ТС за 2019 год
Предыдущие периоды: 2014-2018 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, прицепы

Регистрация ТС юридическими лицами за 2016 год
Предыдущие периоды: 2014-2015 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы

Продажа новых легковых автомобилей
Предыдущие периоды: 2011-2014 гг.
Тип ТС: PC

БЕЛАРУСЬ

Беларусь

Парк ТС на 01.01.2017 год
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы

Регистрация ТС за 2016 год
Предыдущие периоды: 2011-2015 гг
Тип ТС: новые легковые и лёгкие коммерческие 

Импорт
Периоды: 2011-2012 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV

УКРАИНА

УкраинаПарк ТС на 01.01.2019
Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2006 года
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы, прицепы

Регистрация ТС за 2019 год
Предыдущие периоды: 2007-2018 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV, Bus, мотоциклы

Импорт
Периоды: 2010-2012 гг.
Тип ТС: PC, LCV, HCV

МОЛДОВА

Молдавия

Парк ТС на 01.01.2019

Предыдущие периоды: ежегодное обновление с 2011 года
Тип ТС: легковые, грузовые, автобусы, микроавтобусы

Регистрация ТС за 2019 год
Предыдущие периоды: 2004-2017 гг.
Тип ТС: легковые, грузовые, автобусы, микроавтобусы

По всем вопросам обращайтесь в коммерческий отдел
по телефонам (499) 685-01-51, (8482) 60-55-53;
на e-mail sash@autostat.ru.

Есть вопросы?  Позвоните нам on-line tel.jpg

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно