Used Car Awards 2019

Номинация «По объёму продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи автомобилей с пробегом своей марки в дилерской сети бренда к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. При этом продажи дилерской сети рассматриваем без ограничений по возрасту, а перерегистрации ограничиваем 10 годами.

Премиальный сегмент I место Jaguar Land Rover II место MINI III место BMW Массовый сегмент I место Volkswagen II место Mazda III место Nissan

Номинация «По организации продаж автомобилей с пробегом»

Как считаем: Продажи сертифицированных автомобилей профильной марки к перерегистрациям автомобилей с пробегом своей марки. Возраст перерегистраций - в зависимости от порога возраста программы каждой марки.

Премиальный сегмент I место Jaguar Land Rover II место BMW III место Porsche Массовый сегмент I место KIA II место Mazda III место Hyundai

Номинация «По соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым»

Как считаем: продажи всех а/м с пробегом в дилерской сети бренда к регистрациям новых автомобилей бренда по физическим лицам.

Премиальный сегмент I место Jaguar Land Rover II место BMW III место Lexus Массовый сегмент I место Volkswagen II место Nissan III место Toyota

Номинация «По динамике роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом»

Как считаем: % роста продаж сертифицированных автомобилей своей марки за 2018 год по сравнению с 2017.