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Уважаемые коллеги! «Экспертное мнение» - раздел для публикации мнений по актуальным вопросам развития российского автопрома и авторынка. Причем, не только экспертов и специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», но и всех участников рынка, которые хотели бы аргументировано высказаться в нашей аудитории. Если Вам есть что сказать на эту тему – пишите Азату Тимерханову press@autostat.ru и мы опубликуем Ваше мнение.
14 ноября 2019
Минпромторг на несколько лет отложил повышение барьера для импорта автомобилей за счет резкой индексации утилизационного сбора. Тем не менее, с января 2020 года он все-таки будет увеличен, что связано с компенсацией снижения ввозных пошлин. Насколько целесообразна предстоящая индексация утильсбора?
7 ноября 2019
Середина осени 2019 года оказалась богата на новости о моделях из премиального и Luxury сегмента. Так, на 4 таких новинки начался прием заказов, еще 3 премиум-модели прошли рестайлинг и поступили в продажу. А вот одна из массовых моделей в скором времени покинет российский рынок...
25 октября 2019
Марка Ravon возвращается на российский рынок после 1,5-годовалого перерыва и рассматривает возможность локализации производства в нашей стране. Насколько в условиях падения авторынка Ravon сможет восстановить свои позиции в России и скажется ли возвращение марки на лидерах бюджетного сегмента – LADA и Datsun?
15 октября 2019
Компании Volvo и Hyundai недавно запустили в России сервисы по долгосрочной аренде своих машин. В чем заключается выгода для автопроизводителей от запуска таких программ? Каковы преимущества и недостатки новой услуги для потребителей по сравнению с каршерингом или покупкой личного автомобиля?
3 октября 2019
В сентябре 2 модели покинули российский рынок, сразу 6 - получили обновления и уже поступили в продажу, еще 8 - обзавелись новыми опциями, а на 10 новинок начался прием заказов. Кроме того, на российский рынок вернулась одна марка сразу с тремя моделями.
23 сентября 2019
На фоне общего падения российского авторынка спрос на электромобили в этом году вырос в 2,5 раза. Впрочем, их продажи измеряются сотнями единиц в год, причем большинство «зеленых машин» поставляется в нашу страну неофициально. Какие препятствия существуют для развития рынка электромобилей в России?
12 сентября 2019
За последние 10 лет доля импортных иномарок на российском рынке сократилась в 3 раза и достигла исторического минимума – около 15%. Между тем, с сентября в рамках своих обязательств перед ВТО Россия в последний раз снизила пошлины на ввоз автомобилей, которые достигли целевых значений: 15% для новых машин и 17% – для подержанных.
3 сентября 2019
Конец лета 2019 года оказался богат на события в автомобильном мире России – в августе с рынка ушли три модели, зато в продажу поступило сразу пять, 2 модели прошли «апгрейд», а еще пять - получили спецверсии или новые комплектации. Кроме того, на пять моделей были объявлены цены или открыт прием заказов.
19 августа 2019
В ближайшее время в Москве откроется первый шоу-рум российской люксовой марки Aurus. По предварительным данным, стоимость представительских седанов Aurus Senat будет начинаться от 18 млн рублей. Кто является целевой аудиторией новой модели и каковы ее рыночные перспективы на российском рынке?
9 августа 2019
В июле всего одна модель ушла с рынка, одна поступила в продажу, три модели обновились и ещё одна вышла в спецсерии. Кроме них, начался прием заказов на четыре ожидаемые новинки и ещё три других получили ценники. Посмотрим, о ком идет речь?