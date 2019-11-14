Уважаемые коллеги! «Экспертное мнение» - раздел для публикации мнений по актуальным вопросам развития российского автопрома и авторынка. Причем, не только экспертов и специалистов аналитического агентства «АВТОСТАТ», но и всех участников рынка, которые хотели бы аргументировано высказаться в нашей аудитории. Если Вам есть что сказать на эту тему – пишите Азату Тимерханову press@autostat.ru и мы опубликуем Ваше мнение.