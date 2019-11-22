АВТОСТАТ | Информация для СМИ

Информация для СМИ

    

КТО-ЧТО-КАК-И-В-КАКИЕ-СРОКИ.gif

Пресс-служба "АВТОСТАТ" работает с 8:00 до 17:00 (по московскому времени). Чтобы получить комментарий до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30. Тогда есть возможность оперативно найти свободного эксперта, запросить данные в отделе аналитики и подготовить качественный комментарий. 

КТО.gif

Азат Тимерханов

 

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы, ведущий аналитик

Телефон: (8482) 95-64-36
E-mail: press@autostat.ru
FaceBook: Azat Timerkhanov

Задать вопрос

 

Наши эксперты - это высококвалифицированные специалисты в своей области:

Целиков_.gifСергей Целиков, директор
Удалов_.gifСергей Удалов, исполнительный директор
Топтун_.gifАндрей Топтун, начальник отдела аналитики

 

Татьяна МалыгинаТатьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга
Дмитрий ЯрыгинДмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики
Виктор ПушкарёвВиктор Пушкарев, ведущий эксперт

ЧТО.gif

Мы предоставляем данные для СМИ по автомобильному рынку: по статистике, аналитике, прогнозам, итогам. Данные предоставляются как для федеральных, так и для региональных СМИ.

Наши эксперты оперативно комментируют актуальные темы, касающиеся автомобильного рынка России.

Мы можем подготовить подборку материалов сайта "АВТОСТАТ" с цифрами по интересующей Вас теме.

КАК.gif

Вы присылаете нам запрос на адрес пресс-службы: press@autostat.ru (или через форму "ОБРАТНОЙ СВЯЗИ" внизу страницы).

В запросе обязательно должны быть указаны:

Булет_1.gif  Название компании (издания, радиостанции, интернет-ресурса и т.п.).

Булет_2.gif  ФИО и должность журналиста (автор вопроса).

Булет_3.gif  Суть вопроса (вопросов) в произвольной форме (официальный бланк – необязателен).

Булет_4.gif  Срок, к которому Вам необходим комментарий (deadline).

Если Ваш вопрос очень срочный (нужен ответ в течение часа) – желательно перезвонить по телефону (8482) 60-55-53 или (499) 685-01-51, или (8482) 95-64-36 (прямой телефон пресс-службы), чтобы убедиться, что Ваш запрос получен, прочитан и передан эксперту.

КАК.gif

Мы можем подготовить комментарий в различных форматах:

Булет_2.gif  в виде текста в электронном письме;

Булет_2.gif  по телефону в реальном времени;

Булет_2.gif  по SKYPE (видео в реальном времени);

Булет_2.gif  для TV (видео в записи)*.

(*) Видео в записи при условии, что СМИ организует приезд съемочной группы в офис в Тольятти, или когда наши эксперты находятся в Москве, в удобное для них время.

КАК.gif

Мы можем подготовить для Вас материал следующего вида:

Булет_2.gif  краткий комментарий;

Булет_2.gif  краткий обзор;

Булет_2.gif  аналитический обзор;

Булет_2.gif  интервью (вопросы присылаются заранее);

Булет_2.gif  "колонка эксперта".

В-КАКИЕ-СРОКИ.gif

Еще раз напоминаем, что пресс-служба работает с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), наш офис располагается в г. Тольятти (Самарская область).

Чтобы получить комментарий до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30. Это необходимо для того, чтобы найти свободного эксперта, и (или) запросить данные в отделе аналитики.

Как только Ваш письменный запрос получен, специалист пресс-службы проверяет его и отвечает Вам, что запрос получен. Он же сообщает, сможем ли мы подготовить комментарий по указанной теме в указанный срок.

Чем больше Вы запрашиваете данных, тем больше требуется времени на подготовку комментария. Поэтому, если Вы хотите писать обзор по какому-то сегменту авторынка, запланируйте 2-3 дня на подготовку данных нашим агентством.

Иногда данные могут быть уже готовы, и тогда Вы получаете ответ раньше обозначенного срока.

Если Вы не получили ответ на свой запрос в течение часа, сразу звоните по телефонам (8482) 60-55-53 или (499) 685-01-51, или (8482) 95-64-36 (прямой телефон пресс-службы). А также повторно отправьте запрос на e-mail press@autostat.ru.

В пресс-службу можно обратиться через социальные сети.

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АККРЕДИТАЦИЯ представителей средств массовой информации (СМИ) обязательна на всех мероприятиях, проводимых АА «АВТОСТАТ» (кроме закрытых для СМИ), и осуществляется на основании ЗАЯВКИ.

ЗАЯВКА составляется в свободной форме, в ней обязательно указываются следующие данные:

Булет_1.gif  Ф.И.О. представителя, должность;

Булет_2.gif  полное название СМИ, формат (газета, журнал, телеканал и т.п.) и адрес редакции;

Булет_3.gif  контактный телефон (рабочий или мобильный), факс, e-mail.

Если от одного СМИ аккредитуются несколько человек, то в ЗАЯВКЕ необходимо указать данные на каждого представителя СМИ. Заполненную ЗАЯВКУ следует присылать на e-mail press@autostat.ru.

Аккредитация считается осуществлённой, только ПОСЛЕ её письменного (e-mail) подтверждения Пресс-службой "АВТОСТАТ".

Журналисту или иному представителю СМИ, аккредитованному на мероприятии, при регистрации выдаются бейдж и пресс-пакет мероприятия.

Аккредитованные представители СМИ имеют право:

Булет_2.gif  получать информацию о мероприятии (пресс-релиз, состав участников (без контактов), материалы и т.д.);

Булет_2.gif  бесплатно участвовать в мероприятии (после регистрации и получения бейджа);

Булет_2.gif  участвовать в работе дискуссии, «круглого стола» и т.п. в рамках программы мероприятия.

Аккредитованные представители СМИ обязаны:

Булет_2.gif  соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;

Булет_2.gif  всесторонне и объективно информировать аудиторию своих СМИ о работе мероприятия;

Булет_2.gif  присылать пост-материалы о мероприятии и(или) гиперсылки на их публикации в Интернет;

Булет_2.gif  передавать "АВТОСТАТ" копии медиа-материалов (фото, видео, звукозаписи).

По вопросам аккредитации и сотрудничества со СМИ обращайтесь в пресс-службу по e-mail press@autostat.ru или по телефону +7 (8482) 95-64-36.

По вопросам информационного партнерства обращайтесь к координатору Лавренёву Дмитрию Викторовичу по e-mail dlavrenev@autostat.ru или по телефону +7 (499) 685-01-51.

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