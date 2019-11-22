Информация для СМИ

Пресс-служба "АВТОСТАТ" работает с 8:00 до 17:00 (по московскому времени). Чтобы получить комментарий до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30. Тогда есть возможность оперативно найти свободного эксперта, запросить данные в отделе аналитики и подготовить качественный комментарий.

Азат Тимерханов, руководитель пресс-службы, ведущий аналитик

Телефон: (8482) 95-64-36

E-mail: press@autostat.ru

FaceBook: Azat Timerkhanov

Задать вопрос

Наши эксперты - это высококвалифицированные специалисты в своей области:

Сергей Целиков, директор , директор

Сергей Удалов, исполнительный директор

Андрей Топтун, начальник отдела аналитики , начальник отдела аналитики

Татьяна Малыгина, начальник отдела маркетинга , начальник отдела маркетинга

Дмитрий Ярыгин, заместитель начальника отдела аналитики , заместитель начальника отдела аналитики

Виктор Пушкарев, ведущий эксперт , ведущий эксперт

Мы предоставляем данные для СМИ по автомобильному рынку: по статистике, аналитике, прогнозам, итогам. Данные предоставляются как для федеральных, так и для региональных СМИ.

Наши эксперты оперативно комментируют актуальные темы, касающиеся автомобильного рынка России.

Мы можем подготовить подборку материалов сайта "АВТОСТАТ" с цифрами по интересующей Вас теме.

Вы присылаете нам запрос на адрес пресс-службы: press@autostat.ru (или через форму "ОБРАТНОЙ СВЯЗИ" внизу страницы).

В запросе обязательно должны быть указаны:

Название компании (издания, радиостанции, интернет-ресурса и т.п.).

ФИО и должность журналиста (автор вопроса).

Суть вопроса (вопросов) в произвольной форме (официальный бланк – необязателен).

Срок, к которому Вам необходим комментарий (deadline).

Если Ваш вопрос очень срочный (нужен ответ в течение часа) – желательно перезвонить по телефону (8482) 60-55-53 или (499) 685-01-51, или (8482) 95-64-36 (прямой телефон пресс-службы), чтобы убедиться, что Ваш запрос получен, прочитан и передан эксперту.

Мы можем подготовить комментарий в различных форматах:

в виде текста в электронном письме;

по телефону в реальном времени;

по SKYPE (видео в реальном времени);

для TV (видео в записи)*.

(*) Видео в записи при условии, что СМИ организует приезд съемочной группы в офис в Тольятти, или когда наши эксперты находятся в Москве, в удобное для них время.

Мы можем подготовить для Вас материал следующего вида:

краткий комментарий;

краткий обзор;

аналитический обзор;

интервью (вопросы присылаются заранее);

"колонка эксперта".

Еще раз напоминаем, что пресс-служба работает с 8:00 до 17:00 (по московскому времени), наш офис располагается в г. Тольятти (Самарская область).

Чтобы получить комментарий до конца рабочего дня, постарайтесь отправить вопрос не позднее 16:30. Это необходимо для того, чтобы найти свободного эксперта, и (или) запросить данные в отделе аналитики.

Как только Ваш письменный запрос получен, специалист пресс-службы проверяет его и отвечает Вам, что запрос получен. Он же сообщает, сможем ли мы подготовить комментарий по указанной теме в указанный срок.

Чем больше Вы запрашиваете данных, тем больше требуется времени на подготовку комментария. Поэтому, если Вы хотите писать обзор по какому-то сегменту авторынка, запланируйте 2-3 дня на подготовку данных нашим агентством.

Иногда данные могут быть уже готовы, и тогда Вы получаете ответ раньше обозначенного срока.

Если Вы не получили ответ на свой запрос в течение часа, сразу звоните по телефонам (8482) 60-55-53 или (499) 685-01-51, или (8482) 95-64-36 (прямой телефон пресс-службы). А также повторно отправьте запрос на e-mail press@autostat.ru.

В пресс-службу можно обратиться через социальные сети.

АККРЕДИТАЦИЯ представителей средств массовой информации (СМИ) обязательна на всех мероприятиях, проводимых АА «АВТОСТАТ» (кроме закрытых для СМИ), и осуществляется на основании ЗАЯВКИ.

ЗАЯВКА составляется в свободной форме, в ней обязательно указываются следующие данные:

Ф.И.О. представителя, должность;

полное название СМИ, формат (газета, журнал, телеканал и т.п.) и адрес редакции;

контактный телефон (рабочий или мобильный), факс, e-mail.

Если от одного СМИ аккредитуются несколько человек, то в ЗАЯВКЕ необходимо указать данные на каждого представителя СМИ. Заполненную ЗАЯВКУ следует присылать на e-mail press@autostat.ru.

Аккредитация считается осуществлённой, только ПОСЛЕ её письменного (e-mail) подтверждения Пресс-службой "АВТОСТАТ".

Журналисту или иному представителю СМИ, аккредитованному на мероприятии, при регистрации выдаются бейдж и пресс-пакет мероприятия.

Аккредитованные представители СМИ имеют право:

получать информацию о мероприятии (пресс-релиз, состав участников (без контактов), материалы и т.д.);

бесплатно участвовать в мероприятии (после регистрации и получения бейджа);

участвовать в работе дискуссии, «круглого стола» и т.п. в рамках программы мероприятия.

Аккредитованные представители СМИ обязаны:

соблюдать общепризнанные нормы журналистской этики;

всесторонне и объективно информировать аудиторию своих СМИ о работе мероприятия;

присылать пост-материалы о мероприятии и(или) гиперсылки на их публикации в Интернет;

передавать "АВТОСТАТ" копии медиа-материалов (фото, видео, звукозаписи).

По вопросам аккредитации и сотрудничества со СМИ обращайтесь в пресс-службу по e-mail press@autostat.ru или по телефону +7 (8482) 95-64-36.

По вопросам информационного партнерства обращайтесь к координатору Лавренёву Дмитрию Викторовичу по e-mail dlavrenev@autostat.ru или по телефону +7 (499) 685-01-51.