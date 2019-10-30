Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

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Обзор рынка коммерческих автомобилей в РФ
Сокращения и обозначения
1.1 Ситуация на мировых авторынках
1.2 Календарь событий на российском рынке
1.3 Ключевые экономические показатели РФ
1.4 Динамика производства грузовых автомобилей в РФ
2.1 Динамика рынка LCV в РФ
2.2 Марочная и модельная структура рынка LCV
2.3 Региональная структура рынка LCV
2.4 Структура рынка LCV юридических лиц по маркам и виду деятельности
3.1 Динамика рынка MCV в РФ
3.2 Марочная и модельная структура рынка MCV
3.3 Региональная структура рынка MCV
3.4 Структура рынка MCV по типу кузова, мощности двигателя и полной массе
3.5 Структура рынка MCV юридических лиц по маркам и виду деятельности
4.1 Динамика рынка HCV в РФ
4.2 Марочная и модельная структура рынка HCV
4.3 Региональная структура рынка HCV
4.4 Структура рынка HCV по типу кузова, мощности двигателя и полной массе
4.5 Структура рынка HCV юридических лиц по маркам и виду деятельности
5.1 Динамика рынка BUS в РФ
5.2 Структура рынка BUS по назначению кузова, по маркам и моделям
5.3 Региональная структура рынка BUS
5.4 Структура рынка BUS юридических лиц по маркам и виду деятельности
6.1 Прогноз развития автомобильного рынка коммерческой техники в РФ
С 2018 года мы начинаем выпускать ежемесячный обзор рынка новых коммерческих автомобилей (LCV, MCV, HCV, BUS) в России, состоящий из блоков наиболее востребованной информации.
В первом разделе нашего обзора рассматриваются регистрации автомобилей в Европе и Азии, позволяющие быть в курсе ситуации на мировых автомобильных рынках. Раздел также содержит календарь всех значимых для российского авторынка событий, ключевые экономические показатели в нашей стране и динамику производства грузовых автомобилей в РФ, что поможет, отслеживая текущие процессы, прогнозировать возможные сценарии развития.
Далее мы подробно рассматриваем такие сегменты коммерческой техники, как лёгкие коммерческие автомобили, среднетоннажные грузовые автомобили, крупнотоннажные грузовые автомобили и автобусы.
Структуру рынка каждого сегмента представляем в динамике за несколько лет, с раскладкой по маркам и моделям, что позволит оперативно отслеживать потребительские предпочтения и направление их изменений.
Региональная структура рынка даст возможность проводить оценку деятельности дилеров в регионах на фоне общей картины рынка.
Структура рынка новых транспортных средств юридических лиц по маркам и видам деятельности позволит проанализировать потребность коммерческого транспорта в отдельных отраслях экономической деятельности.
Кроме того, в сегментах MCV и HCV мы приводим структуру рынка по типу кузова, мощности двигателя и полной массе, а в автобусах – по назначению кузова, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.
Прогноз рынка, строящийся по 20 маркам – лидерам по объему продаж, даёт возможность отслеживать тенденции и при необходимости своевременно реагировать на возможные изменения.
Дата выхода: ежемесячно; последняя неделя месяца, следующего за отчетным.
Стоимость подписки, рублей:
|период
|2019
|2020
|1 месяц
|9 000
|9 500
|3 месяца
|24 300
|25 650
|6 месяцев
|43 200
|45 600
|12 месяцев
|76 600
|79 800
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