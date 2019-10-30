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Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

Дата выхода:30.10.19
Формат:MS Excel (xlsx)
от 9 000 руб.
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С 2018 года мы начинаем выпускать ежемесячный обзор рынка новых коммерческих автомобилей (LCV, MCV, HCV, BUS) в России, состоящий из блоков наиболее востребованной информации.

В первом разделе нашего обзора рассматриваются регистрации автомобилей в Европе и Азии, позволяющие быть в курсе ситуации на мировых автомобильных рынках. Раздел также содержит календарь всех значимых для российского авторынка событий, ключевые экономические показатели в нашей стране и динамику производства грузовых автомобилей в РФ, что поможет, отслеживая текущие процессы, прогнозировать возможные сценарии развития.

Далее мы подробно рассматриваем такие сегменты коммерческой техники, как лёгкие коммерческие автомобили, среднетоннажные грузовые автомобили, крупнотоннажные грузовые автомобили и автобусы.

Структуру рынка каждого сегмента представляем в динамике за несколько лет, с раскладкой по маркам и моделям, что позволит оперативно отслеживать потребительские предпочтения и направление их изменений.

Региональная структура рынка даст возможность проводить оценку деятельности дилеров в регионах на фоне общей картины рынка.

Структура рынка новых транспортных средств юридических лиц по маркам и видам деятельности позволит проанализировать потребность коммерческого транспорта в отдельных отраслях экономической деятельности.

Кроме того, в сегментах MCV и HCV мы приводим структуру рынка по типу кузова, мощности двигателя и полной массе, а в автобусах – по назначению кузова, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.

Прогноз рынка, строящийся по 20 маркам – лидерам по объему продаж, даёт возможность отслеживать тенденции и при необходимости своевременно реагировать на возможные изменения.

Дата выхода: ежемесячно; последняя неделя месяца, следующего за отчетным.

Стоимость подписки, рублей:

период20192020
1 месяц9 0009 500
3 месяца24 30025 650
6 месяцев43 20045 600
12 месяцев76 60079 800

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