Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России

5.1 Динамика рынка BUS в РФ 5.2 Структура рынка BUS по назначению кузова, по маркам и моделям 5.3 Региональная структура рынка BUS 5.4 Структура рынка BUS юридических лиц по маркам и виду деятельности

4.1 Динамика рынка HCV в РФ 4.2 Марочная и модельная структура рынка HCV 4.3 Региональная структура рынка HCV 4.4 Структура рынка HCV по типу кузова, мощности двигателя и полной массе 4.5 Структура рынка HCV юридических лиц по маркам и виду деятельности

3.1 Динамика рынка MCV в РФ 3.2 Марочная и модельная структура рынка MCV 3.3 Региональная структура рынка MCV 3.4 Структура рынка MCV по типу кузова, мощности двигателя и полной массе 3.5 Структура рынка MCV юридических лиц по маркам и виду деятельности

2.1 Динамика рынка LCV в РФ 2.2 Марочная и модельная структура рынка LCV 2.3 Региональная структура рынка LCV 2.4 Структура рынка LCV юридических лиц по маркам и виду деятельности

1.1 Ситуация на мировых авторынках 1.2 Календарь событий на российском рынке 1.3 Ключевые экономические показатели РФ 1.4 Динамика производства грузовых автомобилей в РФ

С 2018 года мы начинаем выпускать ежемесячный обзор рынка новых коммерческих автомобилей (LCV, MCV, HCV, BUS) в России, состоящий из блоков наиболее востребованной информации.

В первом разделе нашего обзора рассматриваются регистрации автомобилей в Европе и Азии, позволяющие быть в курсе ситуации на мировых автомобильных рынках. Раздел также содержит календарь всех значимых для российского авторынка событий, ключевые экономические показатели в нашей стране и динамику производства грузовых автомобилей в РФ, что поможет, отслеживая текущие процессы, прогнозировать возможные сценарии развития.

Далее мы подробно рассматриваем такие сегменты коммерческой техники, как лёгкие коммерческие автомобили, среднетоннажные грузовые автомобили, крупнотоннажные грузовые автомобили и автобусы.

Структуру рынка каждого сегмента представляем в динамике за несколько лет, с раскладкой по маркам и моделям, что позволит оперативно отслеживать потребительские предпочтения и направление их изменений.

Региональная структура рынка даст возможность проводить оценку деятельности дилеров в регионах на фоне общей картины рынка.

Структура рынка новых транспортных средств юридических лиц по маркам и видам деятельности позволит проанализировать потребность коммерческого транспорта в отдельных отраслях экономической деятельности.

Кроме того, в сегментах MCV и HCV мы приводим структуру рынка по типу кузова, мощности двигателя и полной массе, а в автобусах – по назначению кузова, что даёт представление о заинтересованности рынка в определённых по своим техническим характеристикам транспортных средствах.

Прогноз рынка, строящийся по 20 маркам – лидерам по объему продаж, даёт возможность отслеживать тенденции и при необходимости своевременно реагировать на возможные изменения.

Дата выхода: ежемесячно; последняя неделя месяца, следующего за отчетным.

Стоимость подписки, рублей:

период 2019 2020 1 месяц 9 000 9 500 3 месяца 24 300 25 650 6 месяцев 43 200 45 600 12 месяцев 76 600 79 800

Есть вопросы? Позвоните нам On-line