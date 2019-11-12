АВТОСТАТ | Шоу-рум

Шоу-рум

Тест-драйвы новых автомобилей, презентации моделей, открытие новых автосалонов и дилерских центров, рейтинги «самых-самых» автомобилей…. Об этом рассказывают в разделе шоу-рум эксперты, аналитики, журналисты «АВТОСТАТ» и компаний-партнеров. В каждом материале есть фото моделей – экстерьер, интерьер, детали и особенности.

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