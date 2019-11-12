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Тест-драйвы новых автомобилей, презентации моделей, открытие новых автосалонов и дилерских центров, рейтинги «самых-самых» автомобилей…. Об этом рассказывают в разделе шоу-рум эксперты, аналитики, журналисты «АВТОСТАТ» и компаний-партнеров. В каждом материале есть фото моделей – экстерьер, интерьер, детали и особенности.
12 ноября 2019
На Ульяновском заводе выпустили «Патриот» с автоматической коробкой передач. И это почти через 15 лет после начала продаж версии с механикой. Событие? Для УАЗа, безусловно. После первого краткого теста исследуем автомобиль подробно...
29 октября 2019
На тест мною были взяты три коммерческих фургона: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit. Работали они в одинаковых условиях – 1000 км в одну сторону без загрузки и обратный путь с полной загрузкой. Поэтому удалось сравнить не только «паспортные» характеристики, но и насколько удобно и комфортно водителю и пассажиру в долгой дороге.
17 октября 2019
Триста километров асфальта – лучший способ испортить впечатление о настоящем внедорожнике. Но даже трассе Астрахань-Элиста, пройденной дважды, не удалось одолеть новый «Джимни» и стереть мои симпатии к нему.
10 октября 2019
Три десятка оригинальных деталей, плюс 88 тысяч к цене, выпендрежный обвес и при этом самый обычный мотор. Поначалу я смотрел на очередную «Гранту» косо. Зачем? Кому? А потом начался собственно тест-драйв и…
4 октября 2019
В конце прошлого года у российских дилеров появился «Джип-Компас» второго поколения, автомобиль, что называется, с «двойным дном». Вроде бы, кроссовер класса С… но на деле оказалось, что это больше, чем кроссовер, это – «джип»!
26 сентября 2019
Первые нотки осенней грусти, как правило, начинающиеся к концу сентября для тольяттинцев будут скрашены ярким событием – с 27 по 29 сентября на площадке УСК «Олимп» стартует 24-ый по счету автосалон.
23 сентября 2019
С первых дней сентября на рынке появился новый пикап китайской компании JAC Motors. Будет ли пользоваться автомобиль спросом, какие у него перспективы? Познакомимся с ним поближе.
13 сентября 2019
Китайские автомобили довольно давно появились на российском рынке. Однако только в последние 2 - 3 года о них стали говорить больше и мнения стали разнообразнее.
10 сентября 2019
Честно говоря, я не ждал ничего необычного: проехать один их главных альпийских перевалов, конечно, увлекательная, но едва ли сложная задача для современного автомобиля. Она и оказалась простой, а тест, тем не менее, стал очень показательным и интересным.
6 сентября 2019
После открытия моста через Керченский пролив число туристов, отдыхающих в Крыму, резко увеличилось. Вот и мы с семейством отправились на разведку в этот новый для страны регион.