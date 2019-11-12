Сергей Целиков: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit – три «рабочих лошадки»

На тест мною были взяты три коммерческих фургона: Volkswagen Crafter, Peugeot Boxer и Ford Transit. Работали они в одинаковых условиях – 1000 км в одну сторону без загрузки и обратный путь с полной загрузкой. Поэтому удалось сравнить не только «паспортные» характеристики, но и насколько удобно и комфортно водителю и пассажиру в долгой дороге.