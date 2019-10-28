АВТОСТАТ | Интервью

Интервью

Интервью со значимыми персонами российского и мирового авторынка и автопрома: руководителями и топ-менеджерами автомобильных заводов, основателями компаний, главами представительств; руководителями дилерских сетей; крупными игроками автобизнеса.

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