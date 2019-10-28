Оксана Токарева и Анатолий Калицев, Renault Россия («Автостат» и «Радио Автодор»)

В начале июля в России стартовали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Автомобили доступны во всех дилерских центрах, так же, как и услуга их заказа в онлайн-шоуруме Renault. Обо всем этом и о дальнейших планах компании в эфире «Радио Страна» рассказали директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева и главный эксперт по продукту компании Анатолий Калицев.