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Интервью со значимыми персонами российского и мирового авторынка и автопрома: руководителями и топ-менеджерами автомобильных заводов, основателями компаний, главами представительств; руководителями дилерских сетей; крупными игроками автобизнеса.
28 октября 2019
Нынешний год постепенно подходит к концу. Многие компании уже начинают готовиться к тому, чтобы подвести итоги 2019 года и строить планы на 2020-й. ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») как один из ведущих игроков на рынке автомобильных масел считает уходящий год успешным для себя.
1 октября 2019
Экс-гендиректор крупнейшего в России автодилера «Рольф» Татьяна Луковецкая, которая вместе с основателем Сергеем Петровым проходит по делу о выводе средств за границу, впервые прокомментировала предъявленное обвинение. Она рассказала, в чем была бизнес-логика сделки, которая легла в основу уголовного преследования.
16 сентября 2019
На автосалоне во Франкфурте-на-Майне марка Skoda представила новые модели – Kamiq и Scala в специальной версии Monte Carlo. Однако эти автомобили предназначены исключительно для европейского рынка, а чего же ожидать российским покупателям? На этот вопрос в интервью партнеру «АВТОСТАТ» Игорю Моржаретто ответил руководитель марки Skoda в России Ян Прохазка
19 августа 2019
В начале июля в России стартовали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana. Автомобили доступны во всех дилерских центрах, так же, как и услуга их заказа в онлайн-шоуруме Renault. Обо всем этом и о дальнейших планах компании в эфире «Радио Страна» рассказали директор по связям с общественностью Renault Россия Оксана Токарева и главный эксперт по продукту компании Анатолий Калицев.
1 августа 2019
Благодаря продуктам «Цезарь Сателлит», более 10 000 угонов предотвращено на территории России, СНГ и стран Европы. Сейчас компания готовит новый продукт для владельцев автомобилей массового сегмента. Об этом в интервью аналитическому агентству «АВТОСТАТ» рассказал вице-президент ГК Семен Фокин.
25 июня 2019
Какие модели тяжелой спецтехники Volvo наиболее востребованы российским рынком, есть ли возможность брать такую дорогостоящую технику в лизинг, каковы мировые тенденции в развитии этого сегмента? Эти и другие вопросы корреспонденты агентства «АВТОСТАТ» задали Андрею Комову, генеральному директору Volvo Construction Equipment в России и странах СНГ.
27 мая 2019
После яркого открытия 28 марта автомобильного шоу-рума Nissan на территории торгового центра Velizy и заявлений о том, что подобный формат будет развиваться в других странах, нам стало интересно, куда движется Nissan Group с точки зрения развития российских дилеров, какое digital-будущее для них уготовано. На эти и другие вопросы согласились ответить представители Nissan в России.
16 мая 2019
В 2018 году KIA реализовала в России более 227 тысяч автомобилей, заняв на рынке долю более 12%. Это стало рекордом для корейской марки. В прошлом году управляющим директором российского офиса компании стал Александр Мигаль. Он рассказал специалистам агентства "АВТОСТАТ" о текущих задачах и перспективных целях KIA в России.
22 апреля 2019
Сегодня большинство дилеров развивают продажи автомобилей с пробегом. Этот бизнес коренным образом отличается от торговли новыми автомобилями. Порой дилерам не хватает опыта, специалистов, готовых кейсов. В агентстве «АВТОСТАТ» решили прояснить некоторые моменты на этом рынке и поговорить на тему кейсов, инструментов, конкуренции - с генеральным директором компании СarPrice Денисом Долматовым.
9 апреля 2019
Легко ли развивать аккумуляторный бизнес в России – в стране с нестабильной экономикой, где авторынок подвержен кризисам, а курс рубля неустойчив? Как удается выживать, наращивать обороты и партнеров в условиях жесткой конкуренции? С этими вопросами мы обратились к Андрею Кремаренко, вице-президенту группы компаний «Автомотив».