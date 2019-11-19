Автомобильный рынок Австралии в сентябре и за 9 месяцев 2019 года

Австралийский автомобильный рынок в сентябре упал на 6,5%, реализовано 86 262 автомобиля. Продажи Toyota упали на 12,8%, в то время как Mazda подняла их на 15,5%, сохраняя безопасный отрыв от Hyundai (-10,6%). Большие потери зарегистрированы у Toyota Hilux и Corolla, продажи обеих моделей снизились более чем на 20%.