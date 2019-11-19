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Профессионалам автобизнеса: мы собираем и обрабатываем для вас данные (по маркам, моделям, типам транспортных средств, регионам) и обрабатываем их. Вы - пользуетесь в своей работе для планирования продаж, анализа конкурентов.Раздел «Аналитика» является закрытым. Сделайте его отрытым для себя на сайте!
19 ноября 2019
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам октября увеличились на 8,6% и составили 1 млн 214 тыс. 989 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), это лучший результат продаж за октябрь с 2009 года, что отчасти обусловлено низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.
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11 ноября 2019
Австралийский автомобильный рынок в сентябре упал на 6,5%, реализовано 86 262 автомобиля. Продажи Toyota упали на 12,8%, в то время как Mazda подняла их на 15,5%, сохраняя безопасный отрыв от Hyundai (-10,6%). Большие потери зарегистрированы у Toyota Hilux и Corolla, продажи обеих моделей снизились более чем на 20%.
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7 ноября 2019
Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в октябре снизились на 5,2% до 152057 машин. По итогам десяти месяцев 2019 года российский авторынок составил 1 млн 423 тыс. 449 автомобилей (-2,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.
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6 ноября 2019
Японский авторынок показал в сентябре двузначный рост (+12,9%), продажи выросли до 547 904 единиц. Впечатляющие показатели продемонстрировали лидеры - Toyota (+23,4%) и Daihatsu (+31,8%). Модель Daihatsu Tanto заняла 2-ю позицию в рейтинге, увеличив продажи на 84,3%.
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1 ноября 2019
Вьетнамский автомобильный рынок в сентябре вырос на 12,2%. В стране было продано 26 015 автомобилей. Лидер марочного рейтинга Toyota продолжила расти (+23%), удерживая 28,2% рынка и сохраняя безопасную дистанцию от KIA (+19,3%) и Mazda (+4,3%). Mitsubishi поднялась в рейтинге на 3 позиции вверх (+211,9%).
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29 октября 2019
Продажи на индонезийском авторынке в сентябре были стабильными: реализовано 92 920 автомобилей (-0,2%). Toyota сохранила доминирующее положение на рынке с долей 37,3%, увеличив её на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. Honda показала стабильный рост (+13,4%), благодаря модели Brio.
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23 октября 2019
Израильский автомобильный рынок в сентябре вырос на 36,9%, в стране реализовано 17 638 автомобилей. Hyundai увеличил продажи на 81,5%, Toyota подняла их на 45,9%, контролируя 15,3% рынка. Nissan и Renault, проигнорировав положительный тренд рынка, снизили реализацию автомобилей в двузначном выражении.
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22 октября 2019
Продажи автомобилей в Бельгии выросли в сентябре на 31,5%, реализовано 35 685 единиц. Лидер рынка Volkswagen поднял продажи на 64,3%, контролируя 7,8% рынка. Сопоставимый рост продаж (+56,8%) показал и Mercedes, занявший 4-ю позицию в рейтинге. Реализация Audi и Citroen увеличилась более чем на 150%.
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18 октября 2019
Продажи на тайваньском автомобильном рынке в сентябре выросли на 6,7%. На острове реализовано 32 854 новых автомобиля. Большие потери зафиксировали Honda, Mercedes и BMW.
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16 октября 2019
Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам сентября увеличились на 14,4% и составили 1 млн 285 тыс. 494 машины. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), рост продаж отчасти обусловлен низкой базой прошлого года, вызванной вступлением в силу новых правил сертификации автомобилей WLTP в Евросоюзе.
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