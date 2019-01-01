Оперативные данные

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Еще одно направление деятельности АА "АВТОСТАТ" - предоставление оперативных данных. Для решения Ваших задач специалисты агентства регулярно готовят оперативную информацию по автомобильному рынку, которая позволит оценить текущее состояние российского авторынка, детально разобраться с происходящими на нем процессами, отследить появление новых тенденций и помогает построить прогнозы его дальнейшего развития.
Предлагаем как стандартные шаблоны данных, так и возможность формировать данные по Вашему запросу.
Прочие данные предоставляются по запросу. Данные формируются в формате MS Excel (.xls).
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Статистика по автомобильному парку представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по общему количеству автомобилей, стоящих на учете в ГИБДД на дату среза, как по России в целом, так и по любому региону (городу).
АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ: Октябрь 2019Парк
Статистика рынка транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству автомобилей, поставленных на учет за определенный период времени, как по России в целом, так и по любому региону (городу).
АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ: Октябрь 2019Рынок
Cтатистика по импорту/экспорту транспортных средств представляет собой таблицу в формате MS Excel (.xls) с данными по количеству ввезенных/вывезенных юридическими лицами в/из Россию автомобилей за определенный период времени.
АКТУАЛЬНОСТЬ ДАННЫХ: Сентябрь 2019Импорт/экспорт