Оперативные данные

Еще одно направление деятельности АА "АВТОСТАТ" - предоставление оперативных данных. Для решения Ваших задач специалисты агентства регулярно готовят оперативную информацию по автомобильному рынку, которая позволит оценить текущее состояние российского авторынка, детально разобраться с происходящими на нем процессами, отследить появление новых тенденций и помогает построить прогнозы его дальнейшего развития.



Предлагаем как стандартные шаблоны данных, так и возможность формировать данные по Вашему запросу.

Категории ТС легковые автомобили легкие коммерческие автомобили (LCV) грузовые автомобили (CV+HCV) автобусы мототехника прицепы и полуприцепы География Россия в целом 8 федеральных округов 83 регионa cвыше 3000 городов и районов Периодичность eжемесячно eжеквартально eжегодно Структура марки модели года выпуска дополнительные поля предоставляются по запросу

Прочие данные предоставляются по запросу. Данные формируются в формате MS Excel (.xls).

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