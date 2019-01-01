АВТОСТАТ | Оперативные данные

Оперативные данные

Еще одно направление деятельности АА "АВТОСТАТ" - предоставление оперативных данных. Для решения Ваших задач специалисты агентства регулярно готовят оперативную информацию по автомобильному рынку, которая позволит оценить текущее состояние российского авторынка, детально разобраться с происходящими на нем процессами, отследить появление новых тенденций и помогает построить прогнозы его дальнейшего развития.

Предлагаем как стандартные шаблоны данных, так и возможность формировать данные по Вашему запросу.

Категории ТСлегковые автомобили
легкие коммерческие автомобили (LCV)
грузовые автомобили (CV+HCV)
автобусы
мототехника
прицепы и полуприцепы
 
ГеографияРоссия в целом
8 федеральных округов
83 регионa
cвыше 3000 городов и районов
Периодичностьeжемесячно
eжеквартально
eжегодно
 
Структура марки
модели
года выпуска
дополнительные поля предоставляются по запросу

Прочие данные предоставляются по запросу. Данные формируются в формате MS Excel (.xls).

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