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АВТОКРЕДИТОВАНИЕ, АВТОСТРАХОВАНИЕ, ЛИЗИНГ
вчера, 14:00
Лизинговая компания «КАМАЗ» передала петербургской компании «Автокар» четыре газодизельных тягача КАМАЗ-5490 и пять полуприцепов НЕФАЗ. Вся техника передана на условиях программы «Лизинг от производителя», созданной этим летом для представителей малого и среднего бизнеса.
5 октября 2018
Компания Chery объявила о специальных кредитных условиях для категорий лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии)и военнослужащих, проходящих службу в ВС РФ.
5 октября 2018
«Сбербанк Лизинг» и АВТОВАЗ предлагают специальные условия на приобретение автомобиля LADA Largus в комплектации фургон по программе LADA Leasing с дополнительной выгодой от производителя до 50 тыс. рублей.
2 октября 2018
Компания Skoda Auto Россия в октябре предлагает своим клиентам приобрести автомобили марки в кредит на выгодных условиях.
1 октября 2018
Лизинговая компания «КАМАЗ» вводит систему «Электронный лизинг», которая значительно ускорит обмен документами с клиентом. Партнер «КАМАЗ-ЛИЗИНГа» в области «Электронного лизинга» – система Диадок.
27 сентября 2018
За январь-август 2018 года продолжилась тенденция по снижению средней премии и средней выплаты в ОСАГО. Так, размер средней премии снизился с 5 тыс. 789 рублей до 5 тыс. 683 рублей, средняя выплата оказалась равна 65 тыс. 186 рублей, что на 16% меньше, чем годом ранее.
26 сентября 2018
Страховой рынок за 2007-2017 годы всего получил 49,9 млрд рублей прибыли по ОСАГО. За этот же период компании выплатили по "автогражданке" свыше 1 трлн руб., сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе парламентских слушаний по реформе ОСАГО в Совете Федерации.
25 сентября 2018
Количество полисов ОСАГО, проданных через Интернет, достигло 53% в общих продажах обязательной «автогражданки». Об этом сообщил директор по методологии страхования Российского союза автостраховщиков Евгений Васильев на страховом бизнес-форуме «Вызовы года 2018».
25 сентября 2018
ОСАГО должны быть индивидуальными, чтобы каждый водитель покупкой полиса гарантировал возмещение того вреда, который он действительно причиняет.
24 сентября 2018
Сегодня в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по реформе ОСАГО, после подведения их итогов ЦБ готов направить указание о расширении коридора на регистрацию в Минюст, в этом случае вступление указания в силу возможно на раньше ноября, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники.
23 сентября 2018
Лизинговая компания «КАМАЗ» передала нижегородской транспортной компании «Автострой 152» восемь седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo.
21 сентября 2018
Лизинговая компания «КАМАЗ» профинансировала покупку пяти седельных тягачей КАМАЗ-5490 Neo транспортной компанией ООО «ОАТ КАРГО» – предприятию Группы «Объединенные автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру КАМАЗа.
21 сентября 2018
По итогам первого полугодия 2018 года портфель автокредитов Русфинанс Банка достиг рекордного уровня за последние 10 лет и составил 90,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года рост превысил 11%.
19 сентября 2018
Компания Infiniti объявила об улучшении условий по кредитным программам на покупку Infiniti QX50 и Infiniti QX80 в сентябре. Специальные кредитные условия доступны в официальных дилерских центрах Infiniti в России до 30 сентября 2018 года.
18 сентября 2018
В совет директоров АО МС Банк Рус избран новый президента и главный исполнительный директор «ММС Рус» Осаму Иваба. Это будет способствовать дальнейшему усилению позиций АО МС Банк Рус в России и развитию стратегии роста продаж автомобилей Mitsubishi при участии банка.
18 сентября 2018
Компания KIA Motors Rus запустила в России новый страховой продукт «Плюс». Предложение распространяется на модели KIA Rio, Rio X-Line и новый Ceed при покупке автомобиля по одной из программ KIA Finance.