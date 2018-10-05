Тарифный коридор в ОСАГО может быть расширен не раньше ноября

Сегодня в Совете Федерации пройдут парламентские слушания по реформе ОСАГО, после подведения их итогов ЦБ готов направить указание о расширении коридора на регистрацию в Минюст, в этом случае вступление указания в силу возможно на раньше ноября, сообщает агентство "ТАСС" со ссылкой на свои источники.