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Ежеквартальный расчет сохранности остаточной стоимости автомобиля (Preservation of residual value of the car - PRVC). Результат исследования показывает насколько меняется первоначальная стоимость автомобиля после трех лет его
Исследование среднегодовых пробегов легковых автомобилей базировалось на основе всестороннего анализа объявлений по автомобилям с пробегом на основных интернет-площадках.
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет новый маркетинговый отчет «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который базируется на онлайн-опросе более 6000 российских
В новом маркетинговом отчете «Кроссоверы сегмента SUV C: выбор автовладельцев» представлены результаты онлайн-опроса владельцев 15 моделей (более 3000 автовладельцев).
База дает возможность оценить объемы рынка лизинга, увидеть долю каждой лизинговой компании, проанализировать потребности компаний-лизингополучателей.
База данных юридических лиц позволит оценить объемы рынка новых корпоративных ТС и проанализировать спрос на конкретные ТС.
Построив прогноз парка, который сложится в России на конец текущего года, мы оценили и емкость рынка в 2019 году. Расчет емкости был сделан по всем основным сегментам вторичного рынка после оценки ресурса запасных
Отчет содержит оценку емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей на территории РФ, в нём подробно представлена каждая группа компонентов и приведены соответствующие параметры и
С 2018 года агентство "АВТОСТАТ" формирует портрет российского автовладельца. В ходе исследования было опрошено более 15 000 автолюбителей и составлены портреты владельцев 50 моделей. С целью получения репрезентативных
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию седьмой выпуск ежегодного маркетингового отчета «Рынок автомобильных аккумуляторных батарей в России. Итоги 2018 года, тенденции и
Справочное издание содержит максимально полную и четко структурированную информацию по трем основным темам: ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ и ПАРК автомобильной техники в России. В нем представлена динамика, структура и
В новом маркетинговом отчете, подготовленном специалистами аналитического агентства «АВТОСТАТ», описаны текущее состояние и основные особенности рынка моторных масел для грузовых автомобилей. В качестве
Статистические данные в отчете традиционно приводятся в разбивке по легкой коммерческой технике, грузовым автомобилям и автобусам. Такой подход позволяет иметь более целостную картину по парку коммерческой техники
В новом маркетинговом отчёте «Российский рынок новых грузовых автомобилей и спецтехники» представлены итоги продаж среднетоннажных и крупнотоннажных грузовых автомобилей и спецтехники в 2018 году. Приведены
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск маркетингового отчета «Структура и прогноз парка легковых автомобилей в России», посвященный итогам 2018 года. По состоянию на 1 января 2019
Предлагаем вашему вниманию обновление ежегодного отчета «Автопром в России. Итоги 2018 года, перспективы», подготовленный аналитическим агентством «АВТОСТАТ». Отчет содержит информацию о производстве в
В новом маркетинговом отчете «Оценка финансового положения российских автовладельцев и их планы на покупку автомобиля в 2019 году» представлены результаты онлайн-опроса 7000 автовладельцев, который проводился в
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет очередной выпуск отчета «Рынок легковых автомобилей с пробегом в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы». В отчете подробно подводятся итоги продаж
Аналитический отчет "AUTOSTAT DATA BOOK" - ключевые цифры по российскому автомобильному рынку. AUTOSTAT DATA BOOK построен на цифрах за 2018 год, а также содержит динамику за предыдущие периоды. Дата выхода - 20 февраля 2019 года.
В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2018 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура,
Представляем вашему вниманию отчёт из цикла «Потребительские предпочтения», который базируется исключительно на результатах опроса автовладельцев на заданную исследователями тему. В данном отчёте
В предлагаемом отчете рынок коммерческих автомобилей традиционно рассматривается по сегментам: легкие коммерческие автомобили (LCV), грузовая техника и автобусы (BUS). При этом грузовые автомобили мы также разделяем на
База данных грузового автосервиса представляет собой список компаний России, специализирующихся на сервисном обслуживании грузовых автомобилей. Структура БД включает в себя следующую информацию о компаниях: округ,
Оценка рынка проведена по двум направлениям. Первое – это классификация участников рынка и их количественное соотношение в регионах. Имеются в виду официальные дилеры, независимые СТО и точки узкой специализации, в
Отчет содержит подробную информацию о рынке легковых автомобилей (марочная и региональная структура, динамика продаж, ценовая сегментация, выручка от продаж по брендам), дилерских сетях (динамика развития,
В представленном отчете приводится подробная характеристика 370 компаний, производящих автомобильные компоненты на территории Российской Федерации. Более 90 предприятий являются иностранными, а остальные –
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» подготовило новый маркетинговый отчет «Портрет российского автовладельца», основанный на результатах опроса более 10 тысяч респондентов. Для оценки были взяты 32
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» предлагает вашему вниманию новый маркетинговый отчет «Российский авторитейл 2017. Основные показатели и эффективность деятельности». Отчет подготовлен по результатам
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» представляет новый маркетинговый отчет «Предпочтения автовладельцев в обслуживании автомобиля», который базируется на онлайн-опросе более 6000 российских
Отчет содержит оценку емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей. Помимо разделения на российские бренды и иномарки, мы рассматриваем рынок запчастей и в разбивке по типам
Отчет содержит оценку емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей на территории РФ, в нём подробно представлена каждая группа компонентов и приведены соответствующие параметры и
Справочное издание содержит максимально полную и четко структурированную информацию по трем основным темам: ПРОИЗВОДСТВО, ПРОДАЖИ и ПАРК автомобильной техники в России. В нем представлена динамика, структура и
В отчете представлена информация об объемах производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей, ЕМИСС и собственной оценки «АВТОСТАТ». В нем содержатся
Отчет позволяет оценить годовую потребность региональных рынков в летних и зимних шинах по типоразмерам. Используя сведения о ресурсе шин, годовых пробегах и сезонности, для каждого сегмента транспортных средств в
Отчет позволяет увидеть как полную картину парка коммерческой техники в разбивке на легкую коммерческую технику, грузовые автомобили и автобусы в России, так и его отличительные региональные особенности. При
Отчет позволяет увидеть как полную картину парка легковых автомобилей в России, так и его отличительные региональные особенности. Структура данных по каждому региону включает наиболее популярные марки,
Данный маркетинговый отчет представляет результаты исследования российского рынка моторных масел для легковых автомобилей и LCV по итогам 2017 года. Отличительными особенностями отчета являются: анализ динамики
Отчет содержит информацию о производстве в нашей стране автомобильной техники, а именно легковых и коммерческих машин. Представлена информация по каждому предприятию, включающая как итоговые данные за прошлый год и
В отчете подробно подводятся итоги продаж легковых автомобилей с пробегом, отображена их динамика и структура, рассчитывается емкость рынка, дается его ценовая сегментация и ряд других параметров. В качестве
В отчете «Рынок легковых автомобилей в России. Итоги 2017 года, тенденции и перспективы» подробно приводится статистика продаж легковых автомобилей в прошлом году, показывается их динамика и структура,
По итогам 2017 года российский рынок коммерческой техники достиг уровня в 200 тысяч единиц, что почти на 28% больше, чем годом ранее. Около 54% от всего объема продаж приходится на LCV, что соответствует 108,5 тысячи машин (+16,7%).
Отраслевая база данных представляет собой список торговых компаний России, специализирующихся на продаже автомобильных компонентов. Компании подразделяются на 5 категорий: автозапчасти, автомасла и автохимия, АКБ,
Оценка рынка автосервиса легковых автомобилей проведена по двум направлениям. Первое - это классификация участников рынка и их количественное соотношение в регионах. Проанализированы официальные дилеры, независимые
Представляем очередной выпуск маркетингового отчета «Дилерские сети автопроизводителей в РФ», посвященный автомобильному ритейлу в нашей стране. По состоянию на октябрь 2017 года на территории РФ насчитывается
Отчет содержит оценку емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для грузовых автомобилей на территории РФ, в нём подробно представлена каждая группа компонентов и приведены соответствующие параметры и
Отчет содержит оценку емкости вторичного рынка автокомпонентов и запчастей для легковых автомобилей на территории РФ, в нём подробно представлена каждая группа компонентов и приведены соответствующие параметры и
В отчете представлена статистика производства стартерных аккумуляторных батарей в России на основании данных заводов-изготовителей, Росстата и собственной оценки «АВТОСТАТ». В нем содержатся характеристики
Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» выпускает справочное издание «Автомобильный рынок России» с 2003 года. Оно содержит максимально полную и четко структурированную информацию по трем основным темам:
В предлагаемом отчете представлены результаты анализа основных элементов рынка моторных масел: от спроса до прогноза. Особенности спроса, существующего на этом рынке, показаны на основе анализа потребительских
Отчет отражает процесс выбора автомобиля покупателями, уровень их удовлетворенности автомобилем и дилером, планы по смене автомобиля, а также дает возможность оценить поведение автолюбителей в целом по выборке, по