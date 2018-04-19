Вопрос-ответ

Здесь Вы можете задать вопрос по интересующей Вас тематике. Только сначала прочтите часто задаваемые вопросы и ответы на них. Быть может Вы найдёте в них ответ на Ваш вопрос.

ГОТОВЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ:

- Как быстро мы можем получить заказанный отчет?

- Готовый отчет можно получить по электронной почте в течении 2-х рабочих дней после оплаты.

- Какие способы оплаты существуют?

- Отчеты можно оплатить по безналичному расчету на основании выставленного счета или на нашем сайте картами VISA, MasterCard или в отделении Сбербанка РФ.

- Какие документы, закрывающие сделку, вы предоставляете?

- Договор, счет, акт выполненных работ, уведомление о возможности применения УСНО.

- Предусмотрены ли скидки на покупку отчетов?

- Скидки действуют при предварительной оплате исследования до его выхода, при оформлении заказа на покупку более двух исследований, также действует гибкая система скидок для постоянных клиентов.

- Можно ли посмотреть структуру интересующего меня отчета?

- На странице данного исследования можно посмотреть резюме, содержание отчета и скачать демо-версию. Кроме того, можно отправить запрос менеджеру отдела продаж.

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ:

- Как часто происходит обновление данных?

- Данные парка обновляются каждые полгода. Данные рынка - ежемесячно.

- Можете ли вы предоставить данные по нашему шаблону?

- Запросы по нестандартным шаблонам рассматриваются в индивидуальном порядке.

- В каком формате предоставляются данные?

- Данные предоставляются в электронном виде, в формате MS Excel. Образцы форм отчета для легковых автомобилей, легких коммерческих, грузовых и другие шаблоны вышлет наш менеджер по Вашему запросу.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОБЗОРЫ:

- Информация по каким типам транспортных средств содержится в ежемесячном обзоре?

- Ежемесячный обзор содержит информацию по легковым и легким коммерческим автомобилям.

- На какой срок при подписке на ежемесячный обзор открывается доступ к закрытой аналитике на сайте АВТОСТАТ?

- Доступ к закрытой аналитике на сайте открывается строго на период подписки.

- Что публикуется в разделе "Специальный обзор" ежемесячного обзора?

- В данном разделе обзора публикуется наиболее актуальная тема месяца. Например, в выпуске №1 за 2011 год специальный обзор: "Рынок легковых автомобилей - итоги 2010 года, тенденции, прогноз", в выпуске №4 за 2011 год специальный обзор: "Альянс АВТОВАЗ-Renault-Nissan: анализ деятельности и перспектив для поставщиков", и т.д.

- Есть ли отличия между русской и английской версией обзора?

- Да, в английской версии отсутствуют "Специальный обзор", данные по Европе и новости автомобильных брендов.

ЕЖЕГОДНЫЙ СПРАВОЧНИК «АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК РОССИИ»:

- Справочник "Автомобильный рынок России" содержит информацию за текущий год?

- В справочнике приводится информация по состоянию на 1 января указанного в названии года, то есть по итогам прошедшего года. Например, "Автомобильный рынок России 2011" содержит информацию по итогам рынка за 2010 год по состоянию на 1 января 2011 года.

- Какие основные разделы имеет ежегодный справочник?

- Основные разделы: Производство, Продажи, Парк.

- В каком виде можно получить данные из ежегодного справочника?

- Справочник выпускается только в печатном виде и отправляется покупателям экспресс-почтой.

Все категории Вопросы по сайту (7) Оплата (2) Исследования (29)

Nikitka3232 Добрый день! Занимаюсь исследованиемна тему :"банкротство автомобильной промышленности в России". Интересует статистика в разрезе самой отрасли за посследнии 10 лет: -производство ЛА, ЛКА, ГА, А. И статистка по банкротству предприятий автомобильной отрасли. Что вы можете предложить по данному вопросу? Спасибо Целикова Светлана Можем предложить приобрести исследование "Автопром в России. Итоги 2016 года, перспективы" - https://www.autostat.ru/catalog/product/242/ - там представлены данные по интересующим вас сегментам с 2011 по 2016 год. Более ранние данные можно найти в этом исследовании - https://www.autostat.ru/research/product/151/ Бесплатно (только потратив время на поиск) все основные цифры можно найти и на нашем сайте, изучив подробно раздел "Инфографика". Например, есть данные по годам - https://www.autostat.ru/infographics/25791/ или https://www.autostat.ru/infographics/28430/ О банкротстве - ищите в разделе "Новости". Можем предложить приобрести исследование "Автопром в России. Итоги 2016 года, перспективы" - https://www.autostat.ru/catalog/product/242/ - там представлены данные по интересующим вас сегментам с 2011 по 2016 год. Более ранние данные можно найти в этом исследовании - https://www.autostat.ru/research/product/151/ Бесплатно (только потратив время на поиск) все основные цифры можно найти и на нашем сайте, изучив подробно раздел "Инфографика". Например, есть данные по годам - https://www.autostat.ru/infographics/25791/ или https://www.autostat.ru/infographics/28430/ О банкротстве - ищите в разделе "Новости".

Добрый день! Занимаюсь исследованиемна тему :"банкротство автомобильной промышленности в России". Интересует статистика в разрезе самой отрасли за посследнии 10 лет: -производство ЛА, ЛКА, ГА, А. И статистка по банкротству предприятий автомобильной отрасли. Что вы можете предложить по данному вопросу? Спасибо Фидаилевич Здравствуйте! Искал на вашем сайте информацию, по количеству грузовых тс разного эккологического класса. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая информация на вашем сайте в свободном доступе. Спасибо! Светлана Целикова Такая информация есть в инфографике - https://www.autostat.ru/news/25282/ по состоянию на начало 2016 года. Аналогичную инфографику с данными на начало 2017 года пока не готовили. Такая информация есть в инфографике - https://www.autostat.ru/news/25282/ по состоянию на начало 2016 года. Аналогичную инфографику с данными на начало 2017 года пока не готовили.

Здравствуйте! Искал на вашем сайте информацию, по количеству грузовых тс разного эккологического класса. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая информация на вашем сайте в свободном доступе. Спасибо! oracle Здравствуйте, можете подсказать, цена годовой подписки выражено без НДС или с учетом НДС? Кристина Силантьева Цена указана без НДС, т.к. наша компания работает без НДС. Цена указана без НДС, т.к. наша компания работает без НДС.

Здравствуйте, можете подсказать, цена годовой подписки выражено без НДС или с учетом НДС? dubrovin_igor Коллеги! Есть ли у вас в свободном и бесплатном доступе краткие обзоры рынка, пресс-релизы проведенных исследований? Можно ли их использовать эти данные в соц сетях - в личном сообществе "ВКОНТАКТЕ" с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ссылкой на АВТОСТАТ? Спасибо. Целикова Светлана Да, есть такие обзоры. Например, ежемесячно публикуются новости по итогам автомобильного рынка - Российский авторынок в ноябре вышел «в плюс» впервые за два года https://www.autostat.ru/news/28306/ . Пресс-релизы можете найти в соответствующем разделе разделе - https://www.autostat.ru/press-releases/ Еще интересная информация публикуется в разделе Инфографика - https://www.autostat.ru/infographics/ (обновляется ежедневно. Публикация материалов возможна с обязательной гиперссылкой на сайт АВТОСТАТ - https://www.autostat.ru/ Да, есть такие обзоры. Например, ежемесячно публикуются новости по итогам автомобильного рынка - Российский авторынок в ноябре вышел «в плюс» впервые за два года https://www.autostat.ru/news/28306/ . Пресс-релизы можете найти в соответствующем разделе разделе - https://www.autostat.ru/press-releases/ Еще интересная информация публикуется в разделе Инфографика - https://www.autostat.ru/infographics/ (обновляется ежедневно. Публикация материалов возможна с обязательной гиперссылкой на сайт АВТОСТАТ - https://www.autostat.ru/

Коллеги! Есть ли у вас в свободном и бесплатном доступе краткие обзоры рынка, пресс-релизы проведенных исследований? Можно ли их использовать эти данные в соц сетях - в личном сообществе "ВКОНТАКТЕ" с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ссылкой на АВТОСТАТ? Спасибо. 9523791970@mail.ru Здравствуйте, попадались ли кому-нибудь свежие данные об объёме задолженности по автокредитам в России в динамике по сравнение с каким-либо предыдущим периодом? Целикова Светлана В соответствии с рассчитываемым НБКИ коэффициентом просроченной задолженности (КП), уровень просроченной задолженности по автокредитам за период с февраля 2015 года по февраль 2016 года вырос на 1,9 процентного пункта (с 6,5% до 8,4%). Вместе с тем, в феврале текущего года КП по автокредитам снизился до уровня ноября 2015 года. Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/25429/ В соответствии с рассчитываемым НБКИ коэффициентом просроченной задолженности (КП), уровень просроченной задолженности по автокредитам за период с февраля 2015 года по февраль 2016 года вырос на 1,9 процентного пункта (с 6,5% до 8,4%). Вместе с тем, в феврале текущего года КП по автокредитам снизился до уровня ноября 2015 года. Источник: https://www.autostat.ru/press-releases/25429/

Здравствуйте, попадались ли кому-нибудь свежие данные об объёме задолженности по автокредитам в России в динамике по сравнение с каким-либо предыдущим периодом? asa1984 Необходимы исследования по рынку шин в РФ, имеются у вас такие? Целикова Светлана Анна, исследования по рынку шин мы проводим по индивидуальным запросам. Оформить заявку можно здесь - https://www.autostat.ru/pages/individual_research/ Еще мы готовили обзорный доклад по рынку шин для конференции "I международная конференция "Шинный бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены". Выступал Алексей Муханов. Заказать презентацию можно через форму подписки - https://www.autostat.ru/pages/meropriyatiya/presentations/ Анна, исследования по рынку шин мы проводим по индивидуальным запросам. Оформить заявку можно здесь - https://www.autostat.ru/pages/individual_research/ Еще мы готовили обзорный доклад по рынку шин для конференции "I международная конференция "Шинный бизнес в России: тенденции, прогнозы, цены". Выступал Алексей Муханов. Заказать презентацию можно через форму подписки - https://www.autostat.ru/pages/meropriyatiya/presentations/

Необходимы исследования по рынку шин в РФ, имеются у вас такие? tanya.povolotskaya здравствуйте, не подскажите где посмотреть уровень автомобилизации в РФ в настоящее время Целикова Светлана Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2016 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 285 штук на 1000 жителей. При этом в 36 субъектах РФ (из 83) показатель обеспеченности оказывается выше среднероссийского. Источник - В России на тысячу жителей приходится 285 легковых автомобилей https://www.autostat.ru/news/27116/ Если интересует уровень автомобилизации по регионам, то можно здесь увидеть - Рейтинг регионов России по обеспеченности легковыми автомобилямиhttps://www.autostat.ru/news/27115/ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», на 1 июля 2016 года обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составила 285 штук на 1000 жителей. При этом в 36 субъектах РФ (из 83) показатель обеспеченности оказывается выше среднероссийского. Источник - В России на тысячу жителей приходится 285 легковых автомобилей https://www.autostat.ru/news/27116/ Если интересует уровень автомобилизации по регионам, то можно здесь увидеть - Рейтинг регионов России по обеспеченности легковыми автомобилямиhttps://www.autostat.ru/news/27115/

здравствуйте, не подскажите где посмотреть уровень автомобилизации в РФ в настоящее время Ruma64 Численность автомобилей в Саратовской области Целикова Светлана Парк транспортных средств Саратовской области насчитывает 814,7 тыс. шт. (по состоянию на 1.01.2016). В том числе легковых автомобилей - 697 тыс. шт. Справочник "Автомобильный рынок России-2016" (https://www.autostat.ru/research/product/228/) Парк транспортных средств Саратовской области насчитывает 814,7 тыс. шт. (по состоянию на 1.01.2016). В том числе легковых автомобилей - 697 тыс. шт. Справочник "Автомобильный рынок России-2016" (https://www.autostat.ru/research/product/228/)

Численность автомобилей в Саратовской области juli_star Вопрос один - почему на Вашем сайте так мало бесплатной качественной информации? И почему различные исследования стоят таких безумных денег? Что-то мне подсказывает, что у Вашего сайта очень узкий круг клиентов... Разочарована!

Вопрос один - почему на Вашем сайте так мало бесплатной качественной информации? И почему различные исследования стоят таких безумных денег? Что-то мне подсказывает, что у Вашего сайта очень узкий круг клиентов... Разочарована! lhikmatullina Доброго времени суток. Меня интересует информация по импорту грузовых автомобилей в Россию. На вашем сайте среди продуктов есть аналитический обзор "Импорт транспортных средств в Россию" (дата выхода 01.09.11) а также подписка на импорт/экспорт? в каком из вариантов можно отследить динамику импорта по годам, по месяцам? Есть ли информация о регионах назначения (куда отправляются импортные автомобили? Если нет, то можно ли ее получить? Зайцева Инга, менеджер отдела аналитики При необходимости отслеживать динамику импорта грузовых автомобилей по месяцам имеет смысл обратить внимание на нашу ежемесячную подписку https://www.autostat.ru/operdata/order_form/38/import. В подобном формате имеются также данные за 2008-2010 годы. Для определения региона назначения автомобиля необходимо провести дополнительную обработку исходных данных. Сроки и стоимость выполнения таких работ обсуждаются индивидуально после обращения в отдел продаж. При необходимости отслеживать динамику импорта грузовых автомобилей по месяцам имеет смысл обратить внимание на нашу ежемесячную подписку https://www.autostat.ru/operdata/order_form/38/import. В подобном формате имеются также данные за 2008-2010 годы. Для определения региона назначения автомобиля необходимо провести дополнительную обработку исходных данных. Сроки и стоимость выполнения таких работ обсуждаются индивидуально после обращения в отдел продаж.