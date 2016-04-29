Производство легковых автомобилей в России по кластерам

В России производством легковых автомобилей занимаются более 20 сборочных предприятий. Наиболее крупные кластеры сформировались в Поволжье, на Северо-Западе и в Центре страны.

Из 1,2 млн выпущенных в прошлом году легковых автомобилей менее половины(45,4%) пришлось на Приволжский кластер. На местных автозаводах, расположенных в Тольятти, Ижевске, Ульяновске, Набережных Челнах, Елабуге и Нижнем Новгороде, суммарно было произведено 550 тыс. легковых автомобилей.

Свыше четверти (26,6%) легкового автопрома сосредоточено в Северо-Западном кластере, куда входят автосборочные предприятия Санкт-Петербурга и Всеволожска, совокупные показатели которых в минувшем году составили 322 тыс. единиц.

Шестая часть (16,2%) от общего объема производства легковых автомобилей в стране принадлежит заводам, входящим в Центральный кластер (Москва и Калуга), которым в общей сложности удалось произвести 196 тыс. машин.

Также в России есть сборочные предприятия так называемой внекластерной сборки, к которым относятся автозаводы в Калининграде, Владивостоке, Черкесске и Аргуне. Их доля составляет около 12%, что эквивалентно 143 тыс. легковых автомобилей.

Отметим также, что в 2015 году автосборочные предприятия в нашей стране произвели 118 моделей легковых автомобилей, относящихся к 28 различным маркам. При этом самые большие объемы выпуска приходятся на три модели, являющиеся лидерами российского рынка: LADA Granta, Hyundai Solaris и KIA Rio. Показатель каждой из них превысил 100 тысяч произведенных экземпляров.