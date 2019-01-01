Индивидуальные исследования

Помимо типовых маркетинговых отчетов и оперативных данных, охватывающих все основные сегменты автомобильного рынка России, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» готово браться за некоторые индивидуальные нетиповые задачи. Решение их обычно строится на базах данных, которыми мы владеем, а также опыте наших аналитиков и экспертов. В тоже время мы пока не проводим исследований, для которых необходимо собирать «первичную» информацию, которой мы не обладаем. Ниже представлены возможные направления индивидуальной работы с клиентами.

КОНФИГУРАТОР ДАННЫХ

Агентство «АВТОСТАТ» обладает огромными массивами данных по автомобильному рынку за разные периоды. Разобраться в них порой бывает непросто. По Вашему заказу мы поможем составить индивидуальные шаблоны отчетов. Наши данные (парк, регистрация, перерегистрация, импорт/экспорт, производство автомобилей) по интересующим вас регионам, городам, периодам или маркам-моделям автомобилей, вы можете увидеть в удобном для вас формате. В случае заключения долгосрочного договора Вы сможете получать такие отчеты с периодичностью раз в месяц, квартал или год.

РАСЧЕТЫ ЁМКОСТИ

Предыдущий опыт работы с большим кругом клиентов позволяет нам предложить индивидуальные расчеты ёмкости рынков, сопутствующих автомобильному. Наши расчеты и оценки производятся на основе марочно-модельной и возрастной структуры парка. На данный момент разработана методика расчета потребления топлива автотранспортом в региональном разрезе по типу транспорта (легковой, грузовой, LCV, автобусы, мототехника) и по типу потребляемого топлива (бензин, дизельное топливо, газ). Также, при согласовании методики мы можем провести расчеты потребления автомобильных масел, антифризов и иных ГСМ, а также некоторых групп автомобильных компонентов.

РАСЧЁТ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВА В РОССИИ

Аналитическое агентство "АВТОСТАТ", обладая данными парка транспортных средств РФ, производит собственную оценку потребления топлива в России автомобильным транспортом. Для определения объемов потребления топлива по регионам РФ агентство применяет расчетный метод, основанный на ряде параметров, основными из которых являются марочно-модельная структура парка, распределение ТС по виду используемого топлива, средний расход топлива и др. В качестве источников данных используются постоянно обновляемая информация ГИБДД по паркам и регистрациям автомобилей, информация дистрибьюторов и дилеров автомобилей, данные ГТК, техническая документация, нормативы.

На выходе мы получаем объемы потребления в целом по стране, федеральным округам, регионам в разрезе типа топлива: бензин (80, 92, 95/98), дизельное топливо, газ.

Используя аналогичный подход, можно оценить потребность региона в моторных маслах и других технических жидкостях.

КАК СДЕЛАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ?

Для заказа индивидуального исследования необходимо составить примерное техническое задание в произвольной форме, обозначив цели, задачи и объект исследования, а также сформулировать пожелание по срокам и бюджету. Окончательная договоренность достигается, как правило, путем переговоров, выяснения деталей и поиска взаимоприемлемых условий.

КОНТАКТЫ ОТДЕЛА ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

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